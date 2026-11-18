Sofía Jujuy Jiménez agradeció las demostraciones de afecto tras comunicar que espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea

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Sofía Jujuy Jiménez agradeció desde el gimnasio la ola de mensajes que recibió tras anunciar su embarazo, con una historia de Instagram en la que se mostró radiante y emocionada. La modelo e influencer, que días atrás había revelado que espera su primer hijo junto a su pareja Gustavo Qüerio Hormaechea, publicó una selfie desde el espejo de un gym con indumentaria deportiva y una sonrisa que reflejó el estado de ánimo que describió en el texto que acompañó la imagen.

“Gente hermosiiiisiiima, qué locura la ola de amor que estoy recibiendo”, escribió la conductora en la historia, donde acumuló emojis de emoción y amor. “Quiero traspasar la pantalla y abrazar a cada persona que me manda todo ese amor”, expresó, y remarcó que el caudal de mensajes que recibió la desbordó.

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Con esa publicación, dejó en evidencia el impacto que generó su anuncio entre sus seguidores y en el público en general. La modelo también pidió paciencia para las respuestas. “Ténganme paciencia para las respuestas de los mensajes, les juro que quiero responder a todos. Y les juro que todo ese amor llega”, escribió.

El tono íntimo y agradecido de la historia contrastó con el contexto (una rutina de entrenamiento en el gimnasio) y construyó una imagen cotidiana de alguien que atraviesa un momento personal significativo y lo comparte sin estridencias.

La modelo pidió paciencia a sus seguidores para responder la gran cantidad de mensajes que acumuló en su cuenta de Instagram

El anuncio del embarazo había llegado pocos días antes, a través de una serie de publicaciones en Instagram que incluyeron fotos con el test de embarazo, videos de la primera ecografía y una imagen de su pancita. “Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo”, había escrito Jiménez al revelar la noticia, que calificó como “el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo”. La publicación fue una de las más resonantes de su carrera en redes: concentró en pocas horas miles de mensajes de personas cercanas y seguidoras de distintos puntos del país.

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El anuncio público del embarazo incluyó registros de la primera ecografía y la prueba positiva de la conductora

Tras ese primer posteo, Sofía Jujuy visitó el estudio de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV, donde amplió los detalles de la gestación. Allí confirmó que la fecha estimada de parto es el 25 de mayo, dato que celebró entre risas: “Si Dios quiere, como muy patriota”, dijo. También precisó que en el momento de la entrevista cursaba alrededor de las doce o trece semanas de embarazo y que todavía no conocía el sexo del bebé, aunque esperaba saberlo en las semanas siguientes.

Durante esa entrevista, Jujuy relató que durante un mes solo ella y su pareja conocían la noticia. Luego comenzó a compartirla con su familia de manera progresiva. Primero se lo comunicó a su hermana mayor, Inés, porque necesitaba una recomendación de obstetra. Después viajó al norte y le contó a otra de sus hermanas, Pilar, que vive en Salta. Para ese momento preparó una remera con la imagen de una ecografía y la frase “Pasaron cosas”. Al día siguiente le comunicó la novedad a su padre y, en el Día de la Madre, se lo contó a su mamá.

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El embarazo tomó a la pareja con apenas tres meses de convivencia en Buenos Aires. Qüerio Hormaechea vivía en Salta y se mudó a la capital junto a Jiménez: “Hace tres meses que estamos viviendo en Buenos Aires juntos y hace tres meses que estoy embarazada”, contó en LAM. La conductora describió el vínculo como algo que avanzó rápido desde el principio: ambos se conocieron en Tilcara, en la provincia de Jujuy, en un contexto relajado y alejado de la ciudad. “¿Viste cuando te reconocés en la cara de la otra persona? Me sentí segura y fui yo a mi cien por ciento. Pasó todo muy rápido”, recordó.