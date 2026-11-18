Trabajadores de la construcción laboran en la parte superior de un edificio en la ciudad de Panamá, donde una grúa eleva materiales contra un fondo de rascacielos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Posterior al sismo de intensidad 7.5 grados que afectó el territorio panameño el 9 de octubre, un estudio reveló que la interacción entre el suelo y los edificios puede multiplicar hasta en 170,8% la fuerza de impacto en colisiones entre construcciones durante un terremoto.

El trabajo propone un método reproducible para medir un fenómeno conocido como golpeteo sísmico o seismic pounding, o sea, el choque entre edificios vecinos cuando se desplazan de forma distinta durante un sismo por falta de separación suficiente.

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El golpeteo sísmico entre edificios adquiere relevancia particular en entornos urbanos donde las construcciones están próximas entre sí y presentan diferencias de altura, períodos de vibración o condiciones de cimentación.

Esas asimetrías, siempre de acuerdo con el estudio, elevan la probabilidad de que dos estructuras se desplacen de forma distinta durante un sismo y terminen por colisionar, con el riesgo de concentrar daños en sus elementos estructurales.

La metodología desarrollada busca, según plasma la revista Hacia La Luz, facilitar comparaciones entre distintos escenarios, permitir que otros investigadores repliquen los resultados y orientar trabajos futuros sobre el tema.

El análisis corresponde al Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá.

Con esta publicación en una revista científica internacional, la Universidad de Panamá alega que suma un antecedente académico al campo de la ingeniería sísmica.

Agrega que el aporte se inscribe en un área de particular interés para países expuestos a amenazas sísmicas y para el diseño de ciudades con infraestructuras cada vez más densas y complejas.

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La investigación demuestra que calcular el impacto sísmico asumiendo una base rígida y solo el desplazamiento de las estructuras produce estimaciones incompletas.

Indica que la flexibilidad real del suelo modifica el tiempo y la velocidad con que los edificios se acercan, lo que puede intensificar o atenuar la fuerza de las colisiones.

Ese hallazgo, según se informa en la justificación del trabajo, se desprende del análisis de 42 registros de aceleración, obtenidos de 21 registros sísmicos con sus dos componentes horizontales.

Edificios residenciales muestran graves daños estructurales y escombros en las calles después de un sismo, mientras el polvo cubre parte del ambiente urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo pertenece a una investigación realizada por el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, desarrollada por el académico Gabriel Jesús Montúfar Chiriboga.

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Con los registros sísmicos Montúfar Chiriboga construyó cinco configuraciones de modelos numéricos para comparar distintas condiciones de interacción suelo-estructura y mecanismos de contacto entre dos edificios idealizados de cinco y ocho pisos.

Bajo las condiciones de referencia del estudio, se reitera que el modelo que combina la interacción suelo-estructura con el contacto no lineal arrojó un incremento de 170,8% en la fuerza máxima promedio de impacto frente al modelo convencional de base fija.

El mismo modelo insiste en que registró, además, un aumento de 42,5% en el número promedio de impactos entre los edificios.

Se hace la observación de que la investigación no se limita a cuantificar el aumento de fuerzas, toda vez que también propone índices de amplificación.

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Una ciudad devastada por un fuerte terremoto muestra edificios con daños estructurales severos y escombros en las calles tras el potente sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto, según se indica, permiten clasificar los efectos de la interacción suelo-estructura de acuerdo a tres variables, que consisten en las fuerzas generadas, la energía acumulada y el número de contactos entre edificios.

Uno de los hallazgos más matizados del trabajo es que esos efectos no siempre elevan el riesgo, pues determinadas condiciones de flexibilidad del suelo y de amortiguamiento estructural pueden reducir la intensidad de los impactos o incluso eliminarlos por completo.

Montúfar Chiriboga advierte en su investigación sobre los límites de su metodología, que los resultados funcionan como herramienta de evaluación preliminar y no reemplazan los análisis estructurales detallados ni las normas de diseño sismorresistente que corresponde aplicar a cada proyecto en particular.

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