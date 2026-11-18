QUBE Honduras, el cuarto desarrollo de la firma fundada por Ilan Szlazer, Luciano Dick, Martín Hazan y Ezequiel Juejati

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La desarrolladora QUBE comenzó la construcción de un nuevo proyecto inmobiliario en Palermo Hollywood.

La compañía, que ya tiene otros tres edificios en la Ciudad de Buenos Aires, tiene todo listo para su próximo lanzamiento: la obra está ubicada en Honduras 6049, sobre un predio conformado por cinco lotes. El proyecto contempla un edificio que tendrá nueve pisos, 59 departamentos de 2, 3 y 4 ambientes y 42 cocheras con infraestructura para cargadores de autos eléctricos.

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Luciano Dick, Ilan Szlazer y Martín Hazan, socios de QUBE

La arquitectura del proyecto combina hormigón visto, vidrio y madera en una fachada que sus creadores definen como atemporal, con un hall de entrada amplio y volumetría pura. Hacia adentro, más de 600 m² de amenities premium: piscina con solarium, gimnasio, coworking, rooftop, parrillas, SPA con sauna, wellness area, laundry y área de recepción de paquetes.

El inicio de la obra se celebró en un evento que reunió a socios, clientes, aliados comerciales e inmobiliarias en el terreno donde en pocos meses empezará a tomar forma el edificio.

El render de la fachada del edificio de QUBE Honduras, ubicado en Honduras 6049. Tendrá nueve pisos

La elección de Palermo Hollywood tiene una razón particular. Ilan Szlazer, socio de QUBE y encargado de la administración, vive en el barrio desde hace más de una década. Conoce los restaurantes, los cafés, la gente, lo que busca quien elige vivir ahí. “Fue lo que tratamos de generar: un proyecto que se amolde a la zona en base a toda la experiencia que fuimos recaudando durante este tiempo”, dijo ante los presentes.

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El terreno de Honduras 6049 está a pasos de la oferta gastronómica y cultural que convirtió a Palermo Hollywood en uno de los barrios más buscados de Buenos Aires en los últimos años.

El proyecto contempla unidades de 2, 3 y 4 ambientes, 42 cocheras e infraestructura para autos eléctricos

La preventa, que arrancó hace apenas seis meses, superó las expectativas del equipo. “Vendimos más de 25 unidades sobre 59, que no es poca cosa”, reconoció Szlazer durante el evento. Y dijo, ante toda la sala: “Hoy QUBE deja de ser un proyecto y se convierte en una realidad. Agradecemos a cada cliente que apostó por nosotros cuando era solo una visión”.

La venta estuvo a cargo de Interwin y Baigún Realty. Miguel Ludmer, titular de Interwin, fue uno de los oradores de la noche y destacó que el éxito de QUBE no es casualidad. “Tiene que ver con el compromiso que tienen, el foco, la cabeza que le ponen a la elección de cada lugar y de cada decisión que toman a la hora de hacer los edificios”, afirmó. Ludmer también subrayó algo que saben en el mercado: comprar bien la tierra es el primer paso, pero no resuelve nada por sí solo. “Cuando uno compra un terreno no es que se terminan los problemas, ahí empiezan”, dijo.

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El gimnasio es parte de los más de 600 m² de amenities de la torre

Desde Baigún, Agostina Tuchscherer, directora del equipo de emprendimientos, contó que la experiencia con QUBE arrancó el año pasado con Levié República, un edificio en la esquina de República de la India y Cerviño que implicó un desafío importante: “Plantas grandes, valores altos, una esquina difícil, pero nos fue bien”, señaló sobre la continuidad de la relación comercial.

Cuarto proyecto y uno más en carpeta

QUBE es una desarrolladora residencial fundada por cuatro socios: Szlazer, en administración; Luciano Dick, a cargo de arquitectura y compras; Martín Hazan, en finanzas; y Ezequiel I. Juejati, al frente de la comercialización.

Ilan Szlazer y Miguel Ludmer, de Interwin

Su trayectoria incluye QUBE Juncal (Juncal 2598), QUBE Báez (Báez 601) y Levié República (República de la India 3017), un edificio de departamentos con balcones y terrazas en tipologías de 3, 4 y 5 ambientes. Honduras 6049 es su cuarto desarrollo. Y el quinto ya tiene nombre: QUBE 3 de Febrero, cuyo inicio de obra está previsto en el corto plazo.

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