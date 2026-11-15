Judiciales

Vacunatorio VIP: comienza el tramo final de indagatorias a Eduardo y Chiche Duhalde, Jorge Taiana y Hugo Curto

La causa investiga si los 34 imputados participaron del presunto desvío de dosis contra el Covid-19 destinadas a los grupos prioritarios durante la pandemia

Eduardo Duhalde con su brazo sobre el hombro de Hilda González de Duhalde, rodeados por varias personas al aire libre
Vacunatorio VIP: El calendario judicial de indagatorias prevé las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, su familia y el excanciller Jorge Taiana.
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La causa del Vacunatorio VIP ingresará a partir de la semana que viene en el último tramo de su calendario de indagatorias, con la declaración del expresidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda González, el excanciller Jorge Taiana, el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, entre otros.

Están imputados por el presunto delito de peculado, en base a la hipótesis que sostiene que habrían accedido a vacunas contra el Covid-19 aun sabiendo que no cumplían con las condiciones previstas en ese momento de la pandemia.

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, inició la ronda de indagatorias a principios de octubre y continuará con esta etapa hasta mediados de diciembre.

Hasta ahora se presentaron médicos, allegados, familiares de dirigentes y empleados del Estado, quienes rechazaron tener responsabilidad penal o haber contribuido de forma consciente a un acceso irregular y privilegiado a una dosis de Sputnik V destinada a grupos prioritarios.

Este expediente había sido archivado por la jueza en 2021, porque entendió que la situación de los vacunados no configuraba por sí misma un delito.

La Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó ampliar la pesquisa. Luego la causa avanzó sobre quienes habrían dispuesto las inmunizaciones supuestamente irregulares.

audiencia de patricia bullrich y ginés gonzalez garcía por el vacunatorio vip
La acción penal contra el exministro de Salud Ginés González García quedó extinguida tras su fallecimiento en octubre de 2024.

De este modo, quedaron procesados y enviados a juicio oral Marcelo Ariel Guille, Alejandro Salvador Costa y Alejandro Maceira por abuso de autoridad y peculado. También había sido procesado el exministro de Salud Ginés González García, aunque la acción penal en su contra quedó extinguida tras su fallecimiento en octubre de 2024.

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Finalmente, la Fiscalía impulsó las indagatorias de quienes recibieron las dosis.

Las próximas audiencias

El cronograma de indagatorias continuará esta semana con la declaración de Hugo Curto y su esposa Filomena Marta Burgos, y el dirigente peronista y publicista Jorge Héctor “Topo” Devoto.

Primer plano del rostro de un hombre mayor con cabello oscuro y corto, que viste una prenda con cuello rojo y blanco sobre fondo desenfocado
El ex intendente Hugo Curto

Después seguirán con el periodista Horacio Verbitsky y el empresario marplatense Seza Manukian; el hotelero y dueño del diario La Capital Florencio Aldrey Iglesias y su familia; y el padre del exsecretario de Ginés González García, Félix Eulogio Guille.

En diciembre será el turno de los diputados Eduardo Valdés y Jorge Taiana; el viernes 4 de ese mes, están convocados Eduardo Duhalde y Hilda “Chiche” González de Duhalde; y la lista concluirá con las declaraciones de sus hijas Juliana y María Eva Duhalde.

La investigación analiza dosis aplicadas en el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas y domicilios particulares, entre ellas cinco vacunas que se inocularon en la vivienda de Duhalde, en Lomas de Zamora.

Cuando se abrió este caso, Verbitsky reveló que había recibido una vacuna contra el Covid-19 tras una gestión vinculada al entonces ministro de Salud, González García.

Primera parte del Vacunatorio VIP

El capítulo inicial de la causa por el Vacunatorio VIP se encuentra en instancia de juicio oral y está radicada ante el Tribunal Oral Federal 6. En septiembre asumieron como jueces titulares Ramiro Velasco y Santiago Juan Schiopetto, luego de que el tribunal permaneciera sin magistrados titulares desde 2020.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - jorge taiana capturas
El diputado Jorge Taiana

El expediente atraviesa la etapa de prueba suplementaria, con medidas previas al debate. Una vez concluidas esas diligencias, el tribunal quedará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral contra Guille, Costa y Maceira.

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