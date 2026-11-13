Vialidad: Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner para frenar la ejecución del decomiso

Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner y de Hotesur y Los Sauces vinculados con la ejecución del decomiso en la causa Vialidad

Guardar

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner y las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., con los que buscaban llevar a la Corte Suprema una serie de planteos vinculados con la ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad. En particular, los hijos de la expresidenta habían solicitado suspender el trámite hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente, mientras que las empresas reclamaban ser reconocidas como parte en el expediente.

La resolución fue adoptada por unanimidad por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que las presentaciones no reunían los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

PUBLICIDAD

Según el fallo, al que tuvo acceso Infobae, los recursos “no pueden hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal ni demuestran la existencia de una cuestión federal debidamente fundada”.

La controversia se desarrolla en el marco de la ejecución patrimonial de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fallo quedó firme el 10 de junio de 2025 y el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el decomiso, cuyo monto fue actualizado a $684.990 millones.

PUBLICIDAD

El incidente se originó en la ejecución de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dictada en 2022 y confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025

En ese contexto, Máximo y Florencia Kirchner habían solicitado suspender el trámite de ejecución y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente contra el decomiso. Por su parte, Hotesur y Los Sauces, sobre cuyos trece inmuebles se habían dispuesto embargos el 11 de agosto, reclamaron intervenir en el expediente para ejercer su defensa.

El tribunal oral difirió el tratamiento de esos pedidos el 26 de agosto y posteriormente rechazó los recursos de reposición presentados por los interesados. La decisión fue recurrida ante Casación, que el 8 de octubre declaró inadmisibles las impugnaciones al considerar que no estaban dirigidas contra una sentencia definitiva, dado que los planteos podrían volver a formularse en la oportunidad procesal correspondiente.

PUBLICIDAD

Ante ese rechazo, los hijos de la expresidenta y las sociedades interpusieron recursos extraordinarios federales. Argumentaron que la resolución era arbitraria y vulneraba las garantías de defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad. Máximo y Florencia Kirchner también solicitaron que la Corte dictara una medida cautelar para suspender la ejecución del decomiso sobre sus bienes.

En su nuevo pronunciamiento, los camaristas sostuvieron que los recurrentes no lograron demostrar que la decisión cuestionada pusiera fin al proceso o les ocasionara un perjuicio irreparable que justificara equipararla a una sentencia definitiva.

Máximo y Florencia Kirchner pidieron suspender la ejecución del decomiso en la causa Vialidad hasta que la Corte Suprema resuelva una queja pendiente contra esa medida

También señalaron que la invocación de garantías constitucionales no resultaba suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. En ese sentido, explicaron que los recurrentes no habían logrado “demostrar una relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas”.

PUBLICIDAD

En cuanto al planteo de arbitrariedad, los jueces consideraron que la resolución anterior “constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa”, y que contaba con fundamentos suficientes para sostener su validez.

La Sala IV descartó además que se hubiera acreditado una situación de gravedad institucional. Sobre ese punto, postuló que quien la invoca “tiene una particular carga de justificación”, que en este caso los recurrentes no habían satisfecho.

Con esos fundamentos, y en coincidencia con el dictamen del fiscal general ante Casación, Mario Villar, los jueces declararon inadmisibles los recursos extraordinarios, con costas.

PUBLICIDAD

La decisión mantiene vigente el rechazo de las impugnaciones vinculadas con los pedidos de suspensión del decomiso y de intervención de Hotesur y Los Sauces en el expediente. Sin embargo, los apelantes todavía pueden acudir directamente en queja ante la Corte Suprema para intentar revertir la denegatoria.