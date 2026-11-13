Judiciales

Vialidad: Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner para frenar la ejecución del decomiso

La Sala IV declaró inadmisibles las presentaciones de los hijos de la expresidenta y de las sociedades Hotesur y Los Sauces. Buscaban llevar a la Corte Suprema la discusión sobre la suspensión del trámite y la intervención de las empresas cuyos bienes fueron embargados

Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner y de Hotesur y Los Sauces vinculados con la ejecución del decomiso en la causa Vialidad
Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner y de Hotesur y Los Sauces vinculados con la ejecución del decomiso en la causa Vialidad
Guardar

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner y las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., con los que buscaban llevar a la Corte Suprema una serie de planteos vinculados con la ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad. En particular, los hijos de la expresidenta habían solicitado suspender el trámite hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente, mientras que las empresas reclamaban ser reconocidas como parte en el expediente.

La resolución fue adoptada por unanimidad por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que las presentaciones no reunían los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

PUBLICIDAD

Según el fallo, al que tuvo acceso Infobae, los recursos “no pueden hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal ni demuestran la existencia de una cuestión federal debidamente fundada”.

La controversia se desarrolla en el marco de la ejecución patrimonial de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fallo quedó firme el 10 de junio de 2025 y el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el decomiso, cuyo monto fue actualizado a $684.990 millones.

PUBLICIDAD

Federico Otermín y Daniela Vilar en San José 1111 con Cristina Kirchner
El incidente se originó en la ejecución de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dictada en 2022 y confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025

En ese contexto, Máximo y Florencia Kirchner habían solicitado suspender el trámite de ejecución y las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente contra el decomiso. Por su parte, Hotesur y Los Sauces, sobre cuyos trece inmuebles se habían dispuesto embargos el 11 de agosto, reclamaron intervenir en el expediente para ejercer su defensa.

El tribunal oral difirió el tratamiento de esos pedidos el 26 de agosto y posteriormente rechazó los recursos de reposición presentados por los interesados. La decisión fue recurrida ante Casación, que el 8 de octubre declaró inadmisibles las impugnaciones al considerar que no estaban dirigidas contra una sentencia definitiva, dado que los planteos podrían volver a formularse en la oportunidad procesal correspondiente.

Ante ese rechazo, los hijos de la expresidenta y las sociedades interpusieron recursos extraordinarios federales. Argumentaron que la resolución era arbitraria y vulneraba las garantías de defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad. Máximo y Florencia Kirchner también solicitaron que la Corte dictara una medida cautelar para suspender la ejecución del decomiso sobre sus bienes.

En su nuevo pronunciamiento, los camaristas sostuvieron que los recurrentes no lograron demostrar que la decisión cuestionada pusiera fin al proceso o les ocasionara un perjuicio irreparable que justificara equipararla a una sentencia definitiva.

Máximo y Florencia Kirchner pidieron suspender la ejecución del decomiso en la causa Vialidad hasta que la Corte Suprema resuelva una queja pendiente contra esa medida
Máximo y Florencia Kirchner pidieron suspender la ejecución del decomiso en la causa Vialidad hasta que la Corte Suprema resuelva una queja pendiente contra esa medida

También señalaron que la invocación de garantías constitucionales no resultaba suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. En ese sentido, explicaron que los recurrentes no habían logrado “demostrar una relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas”.

En cuanto al planteo de arbitrariedad, los jueces consideraron que la resolución anterior “constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa”, y que contaba con fundamentos suficientes para sostener su validez.

La Sala IV descartó además que se hubiera acreditado una situación de gravedad institucional. Sobre ese punto, postuló que quien la invoca “tiene una particular carga de justificación”, que en este caso los recurrentes no habían satisfecho.

Con esos fundamentos, y en coincidencia con el dictamen del fiscal general ante Casación, Mario Villar, los jueces declararon inadmisibles los recursos extraordinarios, con costas.

La decisión mantiene vigente el rechazo de las impugnaciones vinculadas con los pedidos de suspensión del decomiso y de intervención de Hotesur y Los Sauces en el expediente. Sin embargo, los apelantes todavía pueden acudir directamente en queja ante la Corte Suprema para intentar revertir la denegatoria.

Temas Relacionados

VialidadDecomisoHotesurLos SaucesMáximo KirchnerFlorencia KirchnerCristina KirchnerCasación FederalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los negocios de “El Tío” Lázaro Báez y la conexión narco: dólares, una financiera y otra investigación por lavado

Una pesquisa por tráfico de cocaína en Santa Cruz permitió detectar conexiones con el patrimonio de Lázaro Báez, una presunta financiera en El Calafate y movimientos de hasta USD 50.000 semanales. Su pareja, Claudia Insaurralde, quedó detenida

Los negocios de “El Tío” Lázaro Báez y la conexión narco: dólares, una financiera y otra investigación por lavado

Envían a juicio oral a 52 penitenciarios por presuntas torturas en la cárcel de Ezeiza

Se investiga la respuesta institucional ante una protesta de detenidos ocurrida en 2019, con lesiones constatadas, uso de gases y cuatro días de condiciones restrictivas

Envían a juicio oral a 52 penitenciarios por presuntas torturas en la cárcel de Ezeiza

La lista Unidad cerró su campaña para las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño

El espacio encabezado por Hernán Najenson y Ricardo Gil Lavedra presentó sus propuestas ante más de 500 abogados en la Facultad de Derecho de la UBA. El próximo martes 17 de noviembre se renovarán tres bancas en el organismo judicial de la Ciudad de Buenos Aires

La lista Unidad cerró su campaña para las elecciones del Consejo de la Magistratura porteño

Investigan si Lázaro Báez lideró desde la cárcel una organización para operar activos embargados a espaldas de la Justicia

Una investigación reveló comunicaciones que el empresario mantuvo desde su celda con su hombre de confianza en Río Gallegos. La pareja del dueño del Grupo Austral sigue detenida, después de un supuesto plan de fuga en avión

Investigan si Lázaro Báez lideró desde la cárcel una organización para operar activos embargados a espaldas de la Justicia

Hotesur-Los Sauces: Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito”

La querella de la UIF sostuvo que la ex presidenta lideró una asociación ilícita e imputó a Máximo Kirchner como “organizador” del esquema delictivo

Hotesur-Los Sauces: Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito”

DEPORTES

El argentino Thiago Tirante derrotó a Alejandro Tabilo en Estocolmo y jugará por primera vez una final ATP

El argentino Thiago Tirante derrotó a Alejandro Tabilo en Estocolmo y jugará por primera vez una final ATP

Se confirmó quién será el árbitro para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

Duras declaraciones de Insua contra Moretti: “Nunca pasó de ver un dirigente guardándose dinero en el saco y tirarse de palomita en un patrullero”

“Fueron minutos de auténtico terror”: estremecedor relato del violento robo que sufrió el arquero argentino Matías Dituro en España

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

“Charly García me salvó la vida”: la increíble anécdota de Hernán Lirio sobre la entrevista que evitó que muriera en un accidente

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

El conmovedor mensaje de la familia de Paolo el Rockero luego de su muerte: “Un consuelo inmenso en medio del dolor”

Maru Botana se molestó por una actitud de Juli Poggio en MasterChef y le dio una lección: “Hay que ser humilde en la vida”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen cubano busca socios en China para producir fármacos en medio de una escasez de medicamentos

El régimen cubano busca socios en China para producir fármacos en medio de una escasez de medicamentos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designa como terroristas a Los Mendoza, Los Lorenzana y Los Huistas por sus nexos con cárteles mexicanos

Más de 7.000 migrantes han cruzado Panamá rumbo a Sudamérica en 2026

Asfura agradece respaldo del FMI y busca impulsar inversiones y crecimiento económico en Honduras

Con el corazón en Nicaragua: El emotivo homenaje de Jasmine Blandford a sus raíces costeñas en Miss Universo 2026