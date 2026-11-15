El juez Ricardo Lorenzetti: “La gran revolución del siglo XXI es proteger lo humano”

Entrevista al juez de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Lorenzetti

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Ricardo Lorenzetti nació en Rafaela, Santa Fe. Hijo de un viajante de comercio y una maestra, se formó la universidad pública, arrancó por lo bajo del escalafón judicial cosiendo expedientes y en 2004, en otra Argentina, llegó al cuarto piso de Talcahuano 550 como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando grabamos este reportaje en los estudios de Infobae, hace una semana, también era otra Argentina: un par de días después, León XIV llegaría al país para ponerlo, al menos por un rato, patas arriba. A la luz de esta cronología y atendiendo de los temas que trajo a la agenda nacional el Sumo Pontífice, esta entrega de Sr. Juez tiene otros puntos de lectura. A partir de El liderazgo del caos (2025), su último libro, hablamos sobre la crisis de Occidente y el valor de la libertad, sobre el ensimismamiento de la dirigencia y las promesas incumplidas del Estado de bienestar y sobre la construcción de una nueva política humanista que vuelva a ofrecer una perspectiva de futuro para todos. En un mundo en el que la tecnología avanza sobre nuestras decisiones, nuestro trabajo y nuestra intimidad, dice Lorenzetti que “la gran revolución del siglo XXI es proteger lo humano”.

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—Tengo aquí entre mis manos la tercera edición de su último libro “El liderazgo del caos”. La primera salió a fines de 2025, me imagino que con un trabajo de escritura que sucedió a lo largo de ese año. Sin embargo, cuando uno va al contenido, se encuentra con una conversación vigente... habla del estado de la democracia, del estado de la conversación pública... ¿Cómo ve la salud de las democracias en el mundo?

—Lo que estamos viendo hoy es una gran desconexión entre las instituciones y la sociedad. Esto que estamos viendo, por ejemplo, en Francia, que es la explosión de mucha gente que no se siente incluida en la sociedad, que se siente fuera de las instituciones, que piensa que la sociedad no está para ellos, que los gobiernos no están para ellos, es un signo de enfermedad. En las elecciones que se ven en casi todos los países o son muy sorpresivas porque aparecen fenómenos de gente que empieza a participar y a expresarse porque se siente aislada, o son bajísimos niveles de participación. Estamos en un mundo en el cual la mayoría de las personas no se siente representada.

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Me hace acordar a Rey Lear de Shakespeare que dice que los malos tiempos son cuando estamos conducidos por los locos o los imprudentes. La imprudencia de mucha dirigencia se muestra claramente porque avanzan y la gente se queda atrás. Los cargos achican mucho y yo trato de que los ideales amplíen, hay que trabajar más en los ideales.

A mí me preocupa muchísimo el futuro de toda nuestra gente. Yo recorro mucho el país, voy a muchos otros países y veo miedo, desilusión, desesperanza. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es plantear este problema: toda esta dirigencia que habla del pasado, que habla de sí misma, está jugando con el futuro de nuestros chicos, de la gente joven, de la gente que no encuentra un lugar en la sociedad, que no encuentra un futuro. Es una tragedia y le echa la culpa a la democracia, lógicamente. Entonces hay que redimensionar la democracia.

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Este libro se dedica mucho a eso porque vemos instituciones que fueron diseñadas hace 200 años, dirigentes que hablan de esos 200 años con un lenguaje totalmente fuera de época, hablan de sí mismos, de sus intereses y por el otro lado está la sociedad. Y la sociedad que vive en un mundo que ya es totalmente distinto por la tecnología, la inteligencia artificial que la está dejando sin trabajo, el fracaso de los sistemas jubilatorios, la gente muy joven que no tiene futuro...

—Esos jóvenes son los que están saliendo a marchar en Europa, por ejemplo.

—Claro, hay que hablar de eso. Cuando uno se pregunta de qué se habla hoy en las instituciones, se habla de intereses. Es como que las instituciones están cooptadas por grupos. Esa es la sensación. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hay que cambiar de fondo esto. Hay que hacer grandes cambios porque las sociedades necesitan un futuro.

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Yo, por ejemplo…digo mi historia, ¿no?, ayer estuve en una universidad y me preguntaban cómo llegué a la Corte. Yo nací en una ciudad que no había universidad, que no tenía tribunales importantes, mi papá era viajante de comercio y mi mamá maestra. Entonces, tuve que viajar para ir a estudiar, tuve que trabajar en tribunales cosiendo expedientes. Y después hubo concursos en la universidad que me permitieron ingresar, hubo concursos en la Universidad de Buenos Aires. Pude desarrollarme, pude tener una educación y pude llegar a la Corte Suprema. Y si no hubiera llegado a la Corte Suprema, hubiera sido feliz en otros ámbitos. Esa es la movilidad social de la Argentina. Eso se está perdiendo. Nunca estuvimos tan cerca de perder la movilidad social y esto es trágico. Y lo que no se ve es personas con responsabilidades hablando de esto.

Y tampoco se ve que estén hablando de la crisis ambiental... es como que acá el cambio climático no está pasando y a nosotros nos preocupa muchísimo el cambio climático, los recursos naturales, la situación que le estamos dejando a muchísimos chicos y chicas que no van a tener un futuro porque esto está cambiando aceleradamente el clima.

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Hay una gran irresponsabilidad en la diligencia. Yo voy a empezar a hablar fuerte. Ya a esta altura después de 20 años en la Corte puedo tener esa esa responsabilidad, salirme un poco del cargo y hablar con sinceridad de las preocupaciones que tengo como ser humano: porque tengo hijos, porque hablo todo el tiempo con gente joven y los veo preocupados. Yo creo que hay soluciones, hay esperanza. De eso habla el libro, de eso habla mi podcast... me salí mucho del cargo para hablar con sinceridad en un diálogo con la gente, con todos.

—Vemos empresas tecnológicas que van a toda velocidad y un actor político que cada vez tiene más relevancia, el Papa León XIV. ¿Piensa que las ideas de este nuevo humanismo son el eje, la columna sobre la que se construye una idea de futuro?

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—Sí. Hace 30 años nos ocupábamos de la acción humana sobre el ambiente. Fue la conferencia de Estocolmo. La acción humana puso a la naturaleza en una situación de crisis y la estamos viviendo ahora cada vez más grave.

Después, en los últimos años, empezamos a ocuparnos de la acción humana sobre el humano. Nunca estuvimos tan cerca de perder el control de la mente. No es tanto el problema de la inteligencia artificial, que se asemeja a la inteligencia humana, sino que la inteligencia humana se asemeja cada vez más a la inteligencia artificial. Si vos les preguntás a la mayoría de la gente, hoy perdió el control de la mente: no pueden dormir porque la mente trabaja, trabaja, trabaja trabaja, no pueden concentrarse porque la mente trabaja…hemos perdido el control de la mente, empezando por lo más íntimo. ¿Por qué? Porque el celular nos domina y se crean adicciones. Empecemos por eso, porque a veces se habla en abstracto, ¿no? La realidad concreta la viven todas las personas. Los chicos y chicas hoy viven aislados en un mundo digital. Eso está bien en algunos aspectos, pero si no los protegemos, pueden generar depresión, tienen acceso al juego digital, tienen acceso a la pornografía, tienen acceso a las drogas, tienen acceso a todo lo que un padre no les quisiera enseñar.

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Estamos poniendo a los chicos y chicas en riesgo muy grande, hay suicidios, depresión, soledad en la gente joven. Y en la gente adulta también. Hoy la tecnología prolonga la actividad humana, pero no tienen dónde ir... Una persona que vive hasta los 70, 80, 90 años, si se jubila a los 65, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud y no tiene acceso a una vida confortable porque no tiene ingresos. Estamos creando problemas sociales muy grandes al no controlar la tecnología.

La inteligencia artificial es muy buena en muchísimos aspectos, pero lo que no hay es una preocupación por los problemas que genera. El primer problema es que está generando desempleo masivo. ¿Quién está hablando de esto en una campaña electoral? ¿O en los gobiernos? Tenemos que hablar y decir que hay modelos de trabajo con la inteligencia artificial, que hay empleos verdes y que hay países que están desarrollando esto. No es que es todo trágico. Lo que sí es trágico es que la dirigencia no se ocupe.

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—¿Por qué piensa que la dirigencia política no está hablando de estos temas?

—Vivimos un fin de ciclo que es muy evidente. Si uno analiza la clase política de los últimos 20 años, prácticamente no queda nadie, hay una caducidad muy fuerte de la dirigencia política. ¿Por qué? Porque se necesita un cambio profundo. No miran al futuro, miran al pasado, repiten el pasado. Yo siempre doy el ejemplo de Don Quijote que citaba a Foucault, que Don Quijote leyó los libros de caballería y no había más caballería, entonces insistía, dice Foucault, en Las palabras y las cosas, luchaba contra el mundo para imponer los textos. A mí me da esa sensación. Mucha dirigencia habla contra la sociedad para imponer algo que no existe. Es como que le hablan a un público que se fue para otro lado. Nadie los escucha. Este es una fractura muy importante que preocupa en la democracia.

Cuando se habla del caos, acá en Argentina se habló mucho de un libro de Da Empoli que hablaba del caos, pero es otra cosa, es una visión más limitada porque se refiere a personas que crean el caos. Es una crítica al autoritarismo, es una visión más limitada y hoy ya un poco que pasó el tema. Cuando hablamos del caos es que vivimos en un mundo con una multiplicidad de cambios al mismo tiempo, es un sistema caótico. Entonces, conducir eso es saber manejar muchas variables al mismo tiempo y, sobre todo, es darle oportunidad a la gente para que tenga un futuro. Eso es descentralización de las instituciones, no concentración.

Hay muchos cambios que hay que hacer que son cambios de fondo y la sociedad está reaccionando en todo el mundo.

—Si llegase a aparecer una clase dirigente que decidiera ir en esta dirección, ¿de qué manera puede acompañar o adaptarse la caja de herramientas de las instituciones democráticas?

—Lo primero que me parece importante aclarar es que no va a haber un salvador. No va a haber una persona con la solución. La solución está en aumentar la participación social. Y hay muchos modelos... vamos a ver la parte optimista de todo esto, porque el gran problema es la desilusión. La desilusión, el miedo, la soledad que se vive, se palpa, es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque si la gente tiene miedo no actúa. Yo muchas veces tuve miedo y he tratado de superarlo, otras veces cometí errores y los corregí. Esa potencialidad que tiene el ser humano es lo que tenemos que recuperar.

Si vemos los grandes logros de la Argentina, no nacieron de la decisión de una persona, nacieron en las calles. Por ejemplo, el movimiento de derechos humanos. Nació en las calles con las madres de la Plaza de Mayo en la dictadura y luego se transformó en un gran movimiento que es un consenso social de los argentinos. Reconocido en los tres poderes del Estado, nacionales y provinciales y en todos los partidos políticos. Si vemos el movimiento de la igualdad del hombre y la mujer, el feminismo nació en las calles. Yo recuerdo hace muchos años con Carmen Argibay recibimos un grupo de chicas que recién empezaban y entonces creamos la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica y se creó la asociación de mujeres juezas. Hoy es un movimiento muy fuerte que es sólido, que es incuestionable.

De eso hay que hablar, es decir, ayudar a que la gente se movilice. Lo mismo pasó en materia ambiental, hoy tenemos un movimiento ambiental fuerte en la Argentina.

El problema es que hay una falta de participación porque yo creo que en el diseño de redes hay un propósito de hacer que la gente participe en las redes y no transforme la realidad. Esto lo llamamos humo digital.

—La ilusión de la participación.

—Claro. Es un poco de narcisismo, ¿no? Uno en las redes dice, insulta, odia a alguien, critica a los políticos, critica a los dirigentes, critica a su amigo, critica al que piensa distinto, hace un tweet, una manifestación, un video, un escrache, moviliza gente haciendo un escrache…ahora todo eso se disuelve en un día, a veces menos. Es muy instantáneo y sobre todo es ineficaz. Las sociedades no se transforman así.

—¿Y cómo se cambia una sociedad?

—En el estado de derecho. Porque, por ejemplo, en mi generación nosotros queríamos cambiar el mundo. ¿Cómo se hacía? Se participaba en la política o en las acciones judiciales. Hace unos años había muchísimas organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, de ambientalistas, de mujeres, de igualdad a las mujeres, feministas, gente que lucha. Yo escribí hace un tiempo un libro donde hablaba de “perfume de epopeya” en la Argentina. Por ejemplo, hay gente que trabaja y después dedica su tiempo de modo altruista a luchar por cosas. Hay una chica que yo recibí el otro día, que es fiscal, que vio que pasaron con una topadora sobre los pingüinos. Entonces ella inició un movimiento sola. Hay gente que lucha por proteger las ballenas, los pingüinos, los glaciares, en todo el país, gente que lucha por proteger la igualdad del hombre y la mujer, de gente que lucha por ideales está llena la Argentina.

Nosotros hablamos mucho de los recursos naturales que son importantes pero los recursos humanos de Argentina son mucho más importantes, tenemos un capital humano extraordinario en todo el país. Y cuando uno ve la cultura argentina, de lo cual se habla poco y se incentiva poco, tal vez es lo más importante que tenemos. Es cierto que tenemos minerales, que tenemos agricultura, pero el capital humano argentino es extraordinario. Nosotros tenemos un Piazzola, tenemos un Borges, en todas las actividades tenemos personas que se han destacado en todo el mundo. Ese capital humano es lo que tenemos en riesgo.

Entonces, ¿cómo se transforma la sociedad? Primero darle esperanza a las personas, sacarlos de la depresión, de la soledad, del miedo, conducirlos, darle esperanza, generar movimientos. Eso se llama democracia reflexiva, porque la democracia ya no se da solo en el ámbito de instituciones, porque las instituciones están muy cooptadas por sectores de la tecnología, por el capitalismo de amigos. Hay que movilizar a la sociedad para que se integre al estado de derecho. Eso se llama democracia reflexiva, grandes debates en la sociedad. Si no tenemos esos debates, hay violencia. Está pasando en Francia. ¿Qué es la violencia? Es la frustración de no sentirse en un lugar donde se pueda discutir los problemas reales, porque ¿cuáles son los problemas reales? Estudiar, tener acceso a la vivienda, ser libre y no controlado, tener un trabajo…cosas muy simples de las que nadie se ocupa. Esas son las cosas que hoy preocupan a todas las personas y de las cuáles las instituciones se van alejando cada vez más.

Entonces, la democracia reflexiva es muy importante. Agilizar, integrar en el estado derecho. Las redes son importantes pero no son eficaces en términos de transformaciones.

—Hay que poner el cuerpo.

—Sí. Y no es difícil. La Argentina tuvo muchas generaciones de jóvenes y hombres y mujeres que intentaron el cambio. Se frustraron. Pensemos en la democracia de los últimos años: muchas generaciones de jóvenes, hombres y mujeres que participaron en la vida política y después se frustraron. Hoy no hay derecho a la frustración, hay un derecho a la esperanza, hay un derecho a decir que podemos hacer todos juntos algo mucho mejor si descentralizamos, si cada persona tiene la oportunidad de vivir, de desarrollarse. Ese es el tema central. Cuando se habla de humanismo no es una idea abstracta, es una idea muy concreta. Lo humano significa la oportunidad de desarrollarse y la oportunidad de desarrollarse es primero tener bienes básicos, la posibilidad de tener acceso a la a la salud, vivienda y trabajo. Las tres cosas están en riesgo. Y eso es lo que en definitiva le preocupa a todo el mundo. Ya sea porque está en riesgo personal o por su familia, sus hijos, sus amigos.

—Y tiene que ver con una conversación en torno a la dignidad humana.

—Exactamente. Entonces, eso es lo básico. Después tenemos el tema de la dignidad humana. Lo que dice el Papa, yo trabajé mucho con el Papa Francisco en este tema, la “algorética”, la ética del algoritmo. El diseño de los algoritmos afecta los discursos de odio... el insulto y el odio se ha incrementado en los últimos años porque claro, el algoritmo está diseñado para promoverlo.

—Diseñado por empresas privadas que acumulan cada vez más poder también.

—Exacto. Entonces, primero hay que frenar eso. Hay acciones judiciales, la Corte ha sacado ya tres fallos últimamente. Estos casos de los chicos y chicas que los desnudan en imágenes, los insultos, los agravios, los escraches, todo eso…hay acciones judiciales. Lo que hay que hacer es que la gente se entusiasme y participe, Pero es muy importante la dignidad humana. Cuando decís que hay empresas…el enorme enriquecimiento económico de muchas empresas es porque no pagan por la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Son nuestros datos. Y es la información, por ejemplo, que hacen los periodistas, esas empresas no la pagan.

Tiene que haber un control, estamos destruyendo los lazos sociales. No es solo que ya no hay entrecruzamiento de posiciones diferentes, sino que cada uno tiene su tribu, es muy primitivo. Si uno le pregunta a cualquier persona con quién habla y con quién se relaciona, es cada vez menos, vivimos aislados y entonces vemos las series que siempre vemos, los libros que leemos siempre son los mismos, las noticias… se crea un una burbuja digital en la cual no tenemos relación con el que piensa diferente. Eso nos disminuye como personas.

—Hay que regular a las tecnológicas, y en particular en este momento a las empresas de IA, pero hay dos velocidades: está la velocidad del desarrollo tecnológico y después la velocidad de las instituciones. En términos geopolíticos también hay una disputa global en torno a quién controla la tecnología del futuro, ¿de qué manera pueden las instituciones enfrentar una velocidad que es exponencial?

—Yo creo que eso se está haciendo, ¿no? Hay dos niveles, uno es entre los Estados. Hay posiciones como de algunos sectores de Estados Unidos que tienen una política reactiva, es decir, si la IA produce un efecto negativo, lo regulamos, reaccionamos. Hay otros que tienen una posición proactiva como Europa que regula antes de los problemas. Y hay otros que intervienen con el Estado como China. Y después está ponerlos a todo de acuerdo que es lo más difícil. El debate ya está, el problema es la eficacia porque cualquiera en cualquier parte del mundo hoy puede crear algo de IA y hacer un daño muy grande. Por ejemplo, si hay alguien que tiene la posibilidad de tomar las heladeras de todos los supermercados y arruinar todos los alimentos, es trágico.

Pero a mí me preocupa más el otro nivel que es el de cada uno de lo que nos está escuchando que sufre con esto. Hay que decirles que ya hay acciones. Si, por ejemplo, hay un chico o una chica que lo atacan en la escuela, le hacen bullying en las redes, hay acciones. Si le hacen una imagen persiguiéndola o desnudándolo, hay acciones. Yo creo en la participación ciudadana porque los cambios se hacen así, nacen desde abajo. Nosotros tenemos que empoderar a las personas, más allá de los gobiernos. El gran cambio, la transformación de fondo acá nace desde abajo.

—Creo que toda la conversación también se dirige a la definición de la palabra política: ¿Cuál es el sentido de la política hoy?

—Se vuelve a los principios básicos, ¿no? Todo este conocimiento técnico crea una cantidad de beneficios y una cantidad de problemas. Los problemas que crea no se solucionan con el conocimiento técnico, son los problemas que la historia de la humanidad siempre conoció que son el desempleo, la soledad, el control social. Todo eso ya está estudiado y eso es la política. Hay una recuperación de los clásicos. Por ejemplo, los últimos debates que se hicieron sobre la película “La odisea” son interesante... en definitiva tiene dos o tres temas centrales: tratar al inmigrante como si fuera yo mismo, esa es la ley de Zeus. Este es un tema muy actual, los derechos humanos no son de los ciudadanos, son de los humanos. Otro tema, el mito de las cavernas, de Platón. Hay un libro que se llama ¿Por qué leer a Platón de nuevo?, ¿por qué importa? Cuando uno ve que una persona hoy cree que la realidad es todo lo que ve en el mundo digital, Platón hace muchos años escribió que hay un montón de personas que están encadenadas mirando las sombras y no es esa la realidad. Es la realidad que nos conforma, que nos tranquiliza, pero que nos aísla y nos termina deprimiendo. La realidad es confrontar, salir a la calle y hablar con el que piensa diferente, educar a nuestros chicos y chicas, que sufran algo, el roce, la discusión, porque si no son autómatas. Eso es la deshumanización.

Creo que nosotros estamos en la gran política, hoy es la gran política, no la que de los candidatos, eso es la vieja política. La nueva política es la organización de la sociedad más humana, que es lo que escribió el Papa Francisco y lo que ha escrito el Papa actual. Pero no son documentos para la religión católica, son dirigidos a la humanidad. Y no es solo de la religión, hay muchísima gente que está en esta línea como estoy yo, de trabajar en la política grande, de pensar una sociedad más humana.

—¿Qué está pasando con occidente? ¿Por qué todos estamos hablando occidente?

—Cuando uno ve la macro historia, hubo épocas en que Asia dominó el mundo, hubo épocas que los musulmanes dominaron Europa, hubo épocas donde Occidente dominó Europa y dominó Asia. En términos macrohistóricos son debates que se han conocido.

Actualmente, yo creo que hubo una crisis en Occidente porque se abandonaron esos valores. ¿Cuáles son los valores? Primero, son los valores de la Ilustración y de la historia clásica, sobre todo la griega. Estamos hablando de filosofía y a mí me gusta hablar de eso, pero para la gente que no le gusta significa la libertad... la libertad de hablar, de expresarme, de no estar controlado. Esto está en juego hoy. Porque si nosotros dejamos que nuestros chicos y chicas sigan así, toda su vida va a estar controlada, toda. Porque van a pedir trabajo y todos sus datos personales están allí en la red, van a dar una opinión y van a estar controlados. Ya nos hemos acostumbrado a poner la cara. El control digital de la cara. Nos hemos acostumbrado a darle los datos a todo el mundo. Entonces, la libertad está en riesgo. Eso es un valor de Occidente. Siempre se luchó mucho por la autonomía personal, la libertad. Recuperar eso es muy importante. La división de poderes, otro gran valor de Occidente, también está en riesgo. Poco a poco nos hemos acostumbrado a que los poderes judiciales pueden no ser independiente, podemos poner a los amigos y amigas, la influencia política sobre los poderes judiciales.

Yo creo que hoy los grandes valores de Occidente están en manos de las sociedades de Occidente y no de los dirigentes. Ese es el gran choque. Y Occidente trabajó también en los últimos años por unas sociedades más plurales, lo que significa cuidado con el fanatismo religioso, nosotros podemos tener religiones de todo tipo. Argentina es un modelo: tenemos diálogo interreligioso, tenemos una multiplicidad racial muy importante y eso hay que cuidarlo. En otros países está en riesgo. Es un valor de Occidente que está en riesgo, porque se está discutiendo si hay sociedades que tienen que tener una determinada religión, una ley religiosa. Nosotros no lo tenemos y eso es un hay que valorarlo.

—El foco en la discusión en torno a Occidente no tiene que ver con un ataque sino más bien con una revalorización de aquello que históricamente, desde el canon, desde sus inicios, representa Occidente...

—Sí. Acá la idea del ataque es relacionada con la idea de crear enemigos. Nosotros tenemos una extensa tradición de crear enemigos, que ya le escribieron casi todos los que han trabajado el tema. El más conocido es Umberto Eco que escribió un libro sobre eso. Él se pregunta “¿Por qué los italianos nos peleamos entre nosotros? Porque no hemos creado un enemigo afuera”. Hoy la política partidaria se basa en la creación de enemigos. Al opositor lo odiamos; no es un opositor, es un enemigo. Dentro de la democracia de Occidente eso no es posible porque la democracia no es eso, no es entre enemigos, es entre adversarios. Ahí hay un valor de Occidente que está en riesgo. Estamos hablando de que nos invaden culturas diferentes…eso tampoco es un valor de Occidente porque la relación entre musulmanes, cristianos y demás tiene una antigüedad milenaria. Esta idea de crear enemigos no funciona bien, hay que integrar y Argentina realmente es un modelo. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en el diálogo interreligioso es importantísimo y eso le inspiró Bergoglio cuando era Bergoglio, antes de ser papa, y tenemos un modelo de integración social fenomenal. No compremos la idea del enemigo.

Hay un sketch de Les Luthiers donde ganaron las elecciones, crearon una comisión para redactar el himno nacional, visitan a un autor y le dicen “el himno tiene que tener potencia, vamos a crear un enemigo”. El autor les dice “pero si no tenemos enemigo”, “bueno, vamos a crearlo”, le responden, y entonces dicen “vamos a pelear contra Noruega.” Es muy irónico, ¿no?

Eso está pasando: crear enemigos artificiales. No ese es el camino. Nosotros tenemos que crear ideales comunes, no enemigos artificiales. Argentina tiene que cuidar lo que tiene. Nosotros no tenemos esas cosas. Tenemos mucha integración. Realmente es un modelo muy valioso. Los argentinos también tenemos estar más orgullosos de lo que tenemos.

—¿Qué es el poder?

—El poder, técnicamente definido, es la posibilidad de influenciar sobre otro. Ahora, en términos políticos, institucionales ha cambiado muchísimo. Siempre se habló del poder duro, que es el poder militar, el poder duro, el poder de controlar a alguien porque se lo puede detener, porque se lo puede aniquilar. Ese es el poder duro, de la fuerza. Después el poder económico, después el poder tecnológico. Todos esos poderes son peligrosísimos si no están dentro del estado derecho porque el derecho se pensó para limitar el poder.

La otra visión es el poder desde las instituciones, el poder autoritario. Tampoco es bueno. El poder en el Estado de Derecho hay que limitarlo. Nadie debe tener demasiado poder, nadie. El poder para nadie, esa es la definición de la democracia. Entonces, el poder económico, el poder tecnológico y el poder autoritario tienen que tener límites y balances. Así funcionan los sistemas de Estado de Derecho.

Y después hay otra concepción del poder que es más importante hoy que es el poder blando, como lo denominó Joseph Nye, el soft power, que es el poder del prestigio, el poder del convencimiento. Entonces, yo creo que hoy el gran poder es ese. Y por eso en el libro hablo de narradores morales de la nación. Hay un libro de Martha Nussbaum que habla de los grandes líderes, por ejemplo, Lincoln en Estados Unidos, o Luther King, o Rabindranath Tagore en la India. ¿Por qué fueron grandes líderes? Porque fueron líderes del soft power, gente respetada, de prestigio y que integró a las naciones. Narraron una narrativa más elevada de grandes ideales, por ejemplo, el humanismo, que hace que todas las personas se sientan integradas y persigan la esperanza de un mundo mejor.

Al final, la gran tarea de liderazgo es, como hay tantos cambios al mismo tiempo, integrar en una gran idea y la gran idea es que seamos más humanos. Proteger lo humano, que sigamos pensando con cierta autonomía y que tengamos la posibilidad de tener un futuro. Nosotros fuimos la última generación libre porque ahora va a estar todo el mundo controlado. Todo. Nosotros nos empezamos a autolimitar en lo que hacemos porque está todo en la red, todos nuestros datos, todo. Yo creo que la gran revolución del siglo XXI es proteger lo humano.