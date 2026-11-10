Judiciales

Sur Finanzas: la madre del financista cercano a la AFA dijo que vivía de su jubilación, pero fue procesada y embargada por $40.000 millones

Graciela Vallejo afirmó que vive con casi un millón de pesos por mes de manera austera en una casa heredada y que su participación en sociedades vinculadas a su hijo fue “formal”

La madre de Ariel Vallejo dijo que vive de su jubilación pero terminó procesada y con un embargo multimillonario
La madre de Ariel Vallejo dijo que vive de su jubilación pero terminó procesada y con un embargo multimillonario
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La jubilación, una casa heredada y una vida sin lujos. La madre de Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas preso y procesado como supuesto jefe de asociación ilícita y lavado de dinero, sostuvo ante la Justicia que vive con un millón de pesos por mes, en la misma propiedad desde hace 40 años.

Graciela Vallejo, de 66 años, aseguró que no tenía manera de conocer el origen de los miles de dólares y pesos que pasaron por sociedades que integró de manera “formal” en el entramado que forjó desde 2020 su hijo, el financista cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

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El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, procesó y embargó a la mujer la tarde del viernes último por $ 40.000 millones por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y evasión. Es una de las pocas autorizadas por “razones humanitarias” a visitar a su hijo detenido con arresto domiciliario en un barrio privado.

SUR FINANZAS ALLANAMIENTOS
Allanamiento a una sede de Sur Finanzas (Policía Federal Argentina)

Para el magistrado, la madre del financista habría sido una figura “central” en las maniobras por las que se procesó a 18 acusados. En el procesamiento que firmó el viernes último, minutos después de las 18:30, el magistrado concluyó que la prueba desmiente que “su único ingreso fuera el haber jubilatorio que invoca”.

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Su intervención “excede la de quien ocupa cargos nominales, pues se mantuvo en todos los tramos de la maniobra, desde la agencia de cambio hasta la billetera virtual, de la que fue presidenta y oficial de cumplimiento”, agregó la resolución.

La decisión no está firme y podrá ser apelada ante la Cámara Federal de La Plata.

La jubilación y la vivienda

En un escrito que presentó su defensa, la mujer dijo que vive sola desde hace más de cuatro décadas en una vivienda que heredó de sus padres. Aseguró, además, que cobra una jubilación cercana a $ 1.000.000 mensuales y que no posee bienes de valor que permitan asociarla con el volumen de dinero bajo investigación. Fue indagada tres veces, se negó a hablar y a responder preguntas.

La defensa sostuvo que hay dos líneas distintas de imputación. Una por la incorporación al circuito formal de USD 108.138.762 desde septiembre de 2020. La otra por los cargos que ocupó en diversas empresas del grupo y que habrían servido para ocultar a los administradores reales e integrar activos de origen presuntamente ilícito. Planteó que ningún cargo societario, por sí solo, prueba que conociera el supuesto origen ilegal de los fondos.

Infografía con datos numéricos, diagramas de flujo de dinero, organigrama de personas y gráficos de barras sobre una causa judicial
Estructura y movimiento de fondos atribuidos a la red de Sur Finanzas en Argentina según la justicia de Lomas de Zamora

“Mi único ingreso es la jubilación”, sostuvo la mujer. También dijo que ocupó puestos formales, sin manejo operativo, como directora suplente de Sur Finanzas Group S.A., Cluster Palace Beach S.A., Sur Pagos S.A., Sur Crypto S.A. y SF Inversiones S.A. Afirmó además que no firmó contratos relevantes, ni se quedó con dinero en beneficio propio ni compró bienes relacionados con esas compañías.

“Me compré un auto, una Ferrari”

Para el juez, por el contrario, la madre del financista habría tenido un “rol central” en el entramado de empresas y sociedades que forjó Ariel Vallejo. Tiene registrados a su nombre nueve inmuebles y tres vehículos de alta gama.

También figura como única accionista de Ars Cambios S.A.S. y como titular del 90 % de la sociedad Cluster Palace Beach S.A. El fallo señaló, además, que un informe de ARCA detectó acreditaciones bancarias por encima de los ingresos que declaró: $ 1.039.764.901,04 en 2022 y $ 1.232.620.925,22 en 2023. La diferencia acumulada supera los $ 2.200 millones.

El 18 de mayo de 2025, Ariel Vallejo escribió a su madre “me compré un auto”, “una Ferrari”, “Ferrari California”, y le envió un video del rodado. El automóvil se encontraba inscripto a nombre de un tercero, situación que se mantuvo hasta el 10 de julio de 2025, cuando, tras una titularidad de un solo día a nombre de otro de los acusados, pasó a Cluster Palace Beach S.A., de titularidad de la madre. Se guardaba en el edificio de Coronel Spiro 662, perteneciente a esa sociedad.

Hombre en primer plano con camisa blanca y cadena, señalando hacia abajo. Detrás, un auto Ferrari negro estacionado.
La Ferrari que según la Justicia era de uso personal de Ariel Vallejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cluster Palace vendió la Ferrari California en diciembre de 2025 a una jubilada sin inscripción tributaria ni ingresos acordes, dos días después de que ARCA notificara a esa sociedad el inicio de una fiscalización.

Al resolver los procesamientos se ubicó a la madre del financista en operaciones de Centro de Inversiones Concordia S.R.L. que, de acuerdo con el expediente, no se corresponden con una función meramente formal. El juzgado consideró probado, en esta etapa provisoria de la investigación, que operó cuentas de la firma y realizó compras de divisas. Entre los elementos citados aparecen transferencias a Gis Cambio S.A., SBT Cambio S.A. y Cambio Davsa S.A. en noviembre de 2022. También constan retiros de efectivo de la cuenta en dólares de Concordia.

El magistrado consignó que Vallejo madre recibió $ 488.100.000 en su cuenta personal. Luego, siempre según el procesamiento, el dinero fue derivado casi de inmediato a Gestiones San Miguel S.A. y a colocaciones a plazo fijo. Otro de los puntos que destacó la Justicia fue una transferencia de $ 23.000.000 a Ars Cambios S.A.S. el 2 de diciembre de 2025, un día después de los allanamientos. La cuenta de la sociedad se encontraba en descubierto. Al día siguiente salieron de allí $ 22.300.000, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

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