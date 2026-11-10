Marihuana, extorsión y una escopeta sin papeles: las condenas de 10 años dictadas en El Salvador

El fallo judicial siguió al hallazgo del acusado en el sitio de los hechos por parte de autoridades policiales, y considera el resguardo de información sensible para proteger la identidad de la víctima (Foto archivo, cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

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El hallazgo de cinco porciones de marihuana dentro de un vehículo terminó con la condena de Guillermo Aldair Laureano Meléndez a 10 años de prisión por tráfico ilícito de drogas.

El procedimiento ocurrió el 9 de febrero de 2026 en la calle de la urbanización Esperanza, frente al pasaje 1, en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte. Meléndez estaba dentro de un automotor estacionado cuando agentes de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje de rutina por el sector.

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Los policías observaron al hombre en una actitud que consideraron sospechosa, por lo que decidieron intervenirlo y realizar una inspección en el vehículo. Durante el registro, los agentes encontraron cinco porciones de marihuana almacenadas en botes de vidrio, situación que llevó a la detención en flagrancia del acusado.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó la pena después de valorar la prueba de cargo presentada en juicio por la Fiscalía General de la República. La condena se impuso por tráfico ilícito de drogas, tras el proceso derivado de la sustancia localizada durante la revisión policial.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a Guillermo Aldair Laureano Meléndez a 10 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. (Foto: FGR)

Brenda Guevara y Jeniffer Paz recibieron penas por extorsión a un comerciante en Apopa

Una denuncia presentada por un comerciante permitió el arresto de Brenda Verónica Guevara Monterrosa y Jeniffer Isamar Paz Granados, quienes fueron condenadas a 10 años de cárcel por extorsión simple. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador también ordenó que ambas paguen USD 50 cada una en concepto de responsabilidad civil.

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La Fiscalía General de la República situó los hechos en febrero de 2022, cuando sujetos perfilados como pandilleros del Barrio 18 llegaron al negocio de la víctima, ubicado en la urbanización Popotlán II, distrito de Apopa, San Salvador Oeste. De acuerdo con la investigación, el comerciante debía entregar una alta suma de dinero todos los meses a las imputadas.

La exigencia estaba acompañada de amenazas. Según el informe, la víctima no podría continuar con la comercialización de sus productos si se negaba a entregar el dinero, y también existía la advertencia de que podían atentar contra su vida o la de su familia.

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Por temor a que esas amenazas se cumplieran, el comerciante reunió una cantidad menor a la solicitada y se la entregó a las acusadas. Con la entrada en vigencia del régimen de excepción, la víctima decidió interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades, lo que permitió el arresto de las dos mujeres.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador sentenció a Brenda Guevara y Jeniffer Paz a 10 años de cárcel por extorsión simple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el juicio, la representación fiscal presentó prueba documental, pericial y testimonial. El tribunal valoró esos elementos antes de emitir la sentencia por extorsión simple.

Guevara Monterrosa y Paz Granados enfrentan, además, un proceso por agrupaciones ilícitas ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 4.

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José Iván Romero Rodríguez fue condenado por portar un arma sin documentos en El Tránsito

La portación de una escopeta sin documentación legal derivó en una pena de 10 años de prisión para José Iván Romero Rodríguez. El Juzgado de Paz del distrito de El Tránsito lo declaró culpable por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la noche del 7 de mayo de 2026 en el caserío Vado Marín, cantón Moropala, distrito de El Tránsito, San Miguel. Según la acusación, Romero Rodríguez transitaba por ese lugar mientras llevaba una escopeta marca Eternal, calibre 12, en sus manos.

El arma no contaba con la documentación que amparara su portación legal. La Fiscalía presentó las pruebas del caso ante la sede judicial correspondiente y el juzgado emitió la condena de 10 años de prisión.

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