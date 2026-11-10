La película "Godzilla Minus Zero" arrasa en la taquilla mundial con USD 63 millones en su primer fin de semana

Godzilla Minus Zero lideró la taquilla mundial con una recaudación cercana a 63 millones de dólares en su estreno. (GKIDS via AP)

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Godzilla Minus Zero lideró la taquilla mundial con una apertura de cerca de USD 63 millones, luego de encabezar los resultados en Estados Unidos y Canadá y registrar un estreno destacado en Japón. La producción de Toho, dirigida por Takashi Yamazaki, consiguió una fuerte respuesta comercial durante sus primeros días en cartelera.

El resultado marca un nuevo avance internacional para la franquicia japonesa, que ya había alcanzado reconocimiento mundial con Godzilla Minus One, estrenada en 2023. La nueva entrega amplió su presencia en mercados occidentales mediante una distribución extensa y exhibiciones en formatos de gran pantalla.

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Las cifras iniciales también reflejan el interés por las producciones japonesas de acción real fuera de su mercado de origen. Su desempeño en Norteamérica y la participación de las salas especializadas en su recaudación constituyen dos de los principales indicadores de este lanzamiento.

El estreno norteamericano de Godzilla Minus Zero

La distribución de Godzilla Minus Zero en Estados Unidos y Canadá estuvo a cargo de GKIDS, compañía que llevó la película a 3.254 salas. Según Box Office Mojo, la producción obtuvo USD 30,59 millones en esos mercados durante su primer fin de semana, cifra que la ubicó en el primer puesto de la taquilla norteamericana.

Por su parte, Entertainment Weekly, a partir de estimaciones de Rentrak, situó el debut en USD 31,6 millones durante los primeros tres días de exhibición amplia. La diferencia responde a los cortes de actualización y a los ajustes de las estimaciones de taquilla.

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El resultado estableció un récord para GKIDS entre los estrenos de películas de acción real en otro idioma en Norteamérica, según los reportes de la industria cinematográfica. También convirtió a la producción japonesa en uno de los lanzamientos más destacados de la distribuidora.

La película tiene una clasificación R de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, por lo que los menores de 17 años deben asistir acompañados por un adulto. Su duración es de 2 horas y 15 minutos y combina elementos de acción, drama, ciencia ficción, suspenso y terror.

La distribuidora GKIDS llevó la producción a 3.254 salas de Norteamérica y superó los 30 millones de dólares en taquilla. (Captura de tráiler oficial)

Imax aportó más de un tercio de los ingresos mundiales

Las exhibiciones en salas Imax tuvieron una participación decisiva en el resultado comercial. Según un comunicado de Imax Corporation publicado el 9 de noviembre, la película recaudó USD 21,3 millones en ese formato durante su apertura mundial.

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La cifra representó el 34% de los ingresos globales iniciales, pese a que las pantallas de la compañía constituían menos del 1% del total de salas donde se proyectaba la producción.

En Estados Unidos y Canadá, Imax registró USD 12,7 millones en 429 complejos. Ese monto equivalió al 40% de la recaudación norteamericana de la película. En los otros 64 mercados internacionales donde estuvo disponible, sumó USD 8,6 millones.

Japón aportó USD 4 millones a través de ese circuito, el mayor debut registrado hasta ahora por una película japonesa en las pantallas Imax del país.

La compañía también destacó que Godzilla Minus Zero fue la primera producción japonesa realizada bajo el sello Filmed For Imax. Este sistema implica una adaptación técnica del rodaje y la posproducción para aprovechar las características de las pantallas de gran formato.

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Rich Gelfond, presidente ejecutivo de Imax Corporation, calificó el lanzamiento como un hito para la relación de la compañía con la industria cinematográfica japonesa.

Japón registró USD 17 millones desde el Godzilla Day

La película llegó a los cines japoneses el 3 de noviembre de 2026, fecha conocida como Godzilla Day, que conmemora el estreno de la primera producción de la franquicia en 1954.

Hasta el domingo 8 de noviembre, había acumulado aproximadamente 2.700 millones de yenes (cerca de USD 17 millones), según las estimaciones difundidas por medios especializados y Associated Press.

El estreno también consiguió un registro destacado en su primer día. Toho y GKIDS informaron que la producción recaudó alrededor de 910 millones de yenes (USD 5,75 millones) y vendió más de 590.000 entradas. La cifra la convirtió en el estreno más exitoso de una película de acción real en Japón, al considerar tanto producciones nacionales como extranjeras, de acuerdo con las compañías.

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Fuera de Japón y Norteamérica, la película también consiguió resultados destacados en otros territorios. En México ocupó el primer puesto de la taquilla durante el fin de semana de estreno, según los reportes de la industria citados por medios estadounidenses.

La historia transcurre en 1949 y sigue a la familia Shikishima, que enfrenta una nueva amenaza dos años después de los acontecimientos de la película anterior. La producción mantiene a Toho como responsable de la franquicia japonesa y cuenta con GKIDS para su distribución en el mercado norteamericano.

La película tiene una duración de dos horas y quince minutos y recibió la clasificación R en los cines de Estados Unidos. (Captura de tráiler oficial)

Comparación con la recaudación de Godzilla Minus One

El antecedente más cercano es Godzilla Minus One, también dirigida por Takashi Yamazaki y estrenada en 2023. Aquella producción obtuvo aproximadamente USD 11,4 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, mientras que su recaudación final mundial superó los USD 114 millones.

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Con su apertura actual, Godzilla Minus Zero consiguió casi el triple de los ingresos iniciales de su antecesora en el mercado norteamericano. La diferencia refleja la mayor dimensión comercial de este lanzamiento y su capacidad para atraer espectadores desde los primeros días de exhibición.

Sin embargo, los resultados iniciales no permiten anticipar cuánto recaudará finalmente. La permanencia en cartelera, la competencia con otros estrenos y el comportamiento de la taquilla durante los siguientes fines de semana serán determinantes para establecer si podrá superar el recorrido comercial de la producción de 2023.

Por ahora, el estreno confirma el alcance internacional de la franquicia y establece un nuevo punto de referencia para Toho y GKIDS en la distribución de cine japonés en Norteamérica.

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