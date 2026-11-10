El Salvador

Katie, la joven salvadoreña que salvó cuatro vidas tras donar sus órganos luego de ser apuñalada en Brooklyn

Tras ser apuñalada mortalmente mientras corría por Shore Parkway en Brooklyn, la joven de ascendencia salvadoreña Katie Suárez salvó la vida de cuatro personas gracias a la donación de cinco de sus órganos vitales

El padre de Katie Suarez halló a su hija con heridas de arma blanca en el cuello tras perder el contacto durante su rutina de ejercicio. (Cortesía: Redes sociales)
El padre de Katie Suarez halló a su hija con heridas de arma blanca en el cuello tras perder el contacto durante su rutina de ejercicio. (Cortesía: Redes sociales)
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En sus documentos oficiales y en su propia conciencia, Katie Suárez ya había tomado una de las decisiones más nobles que un ser humano puede asumir en vida: ser donante registrada de órganos. La joven salvadoreña de 28 años, nacida en el seno de una familia trabajadora de Brooklyn, no esperó a que el destino tocara a su puerta para decidir que su paso por el mundo debía trascender.

Cuando una agresión irracional apagó su voz a finales de octubre, esa determinación previa se convirtió en el faro de esperanza para cuatro familias que aguardaban un milagro en las salas de espera de los hospitales.

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Cinco de sus órganos vitales:

  • Corazón
  • Los riñones
  • Hígado
  • Páncreas
  • Sus córneas.

Fueron destinados a salvar la existencia y devolver la vista a pacientes en lista de espera nacional. Los receptores, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 75 años, se distribuyeron entre centros de trasplante del estado de Nueva York y de Florida.

Leonard Achan, presidente y director ejecutivo de LiveOnNY, organización encargada de coordinar las donaciones en la región metropolitana de Nueva York, definió el gesto como un testimonio inquebrantable de amor al prójimo.

“Este es un golpe inimaginable para cualquier familia. Que Katie pensara en otros al inscribirse voluntariamente como donante garantiza que su espíritu y su luz continúen vivos a través de estos dones de vida”, declaró.

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El corazón de Katie Suárez volvió a latir en el pecho de un paciente anónimo. A sus 28 años, esta empleada bancaria y graduada universitaria de raíces salvadoreñas vio su vida truncada tras ser apuñalada en un sendero costero de Nueva York.

La noche en que la violencia truncó los sueños en Shore Parkway

Katie era una joven ejemplar y disciplinada. Graduada con honores de Brooklyn College, laboraba diligentemente como cajera en una sucursal bancaria. Además de sus responsabilidades laborales y comunitarias, Katie albergaba una meta deportiva que demandaba constancia diaria: cruzar la meta del emblemático Maratón de la Ciudad de Nueva York, programado apenas dos días después de aquella fatídica noche.

El viernes 30 de octubre, la joven concluyó su turno de trabajo a las 6:30 de la tarde. En un restaurante de comida rápida adyacente al centro comercial, se encontró brevemente con sus padres para cambiarse el uniforme por ropa deportiva y calzado de correr. Su circuito habitual de trote era la ciclovía y sendero costero de Shore Parkway Greenway, en la zona de Bath Beach.

A las 7:56 de la noche, su padre, Nery Suárez, marcó a su teléfono celular para fijar la hora precisa en la que pasaría a recogerla y volver juntos a su hogar en el vecindario de Gravesend. Con la respiración agitada por el ejercicio, Katie respondió con serenidad: le quedaba menos de un kilómetro para completar la ruta y reunirse con ellos. Fue la última vez que su familia escuchó su voz.

Una mujer joven con cabello largo y oscuro lleva una camiseta de color lila y un colgante en una terraza con plantas al aire libre
La corredora Katie Suarez posa al aire libre antes del ataque que causó su muerte durante la preparación para la maratón de Nueva York. (LinkedIn)

Al transcurrir más de quince minutos sin señales de su llegada y ante llamadas sucesivas que entraban directamente al buzón de voz, la angustia se apoderó de sus progenitores.

Decidieron adentrarse en la oscuridad del sendero peatonal. Iluminando la maleza con la linterna de su teléfono móvil, su padre descubrió la escena más desgarradora: Katie yacía inconsciente bajo un árbol empapada en sangre.

Había recibido dos puñaladas brutales en el cuello. Pese al choque circulatorio y al daño arterial severo, la autopsia reveló que la joven intentó resistir, tambaleándose unos 45 metros antes de desplomarse. Fue trasladada de urgencia donde el lunes 2 de noviembre, tras confirmarse su muerte cerebral irreversible, la familia autorizó desconectar el soporte vital para dar paso al protocolo de donación que ella misma había ordenado en vida.

Captura del presunto autor material del ataque

Las investigaciones lideradas por los detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no tardaron en arrojar resultados contundentes. Tras rastreos periciales y análisis de cámaras de seguridad en las inmediaciones de Bath Beach, las autoridades ejecutaron la detención de Mohassib Sayed, de 27 años y residente de Brooklyn, señalado como el único autor y responsable de la embestida mortal contra la corredora.

Un hombre con chaqueta roja y camiseta negra camina custodiado por personas de traje frente a un edificio
Sayed Mohassib permanece bajo custodia policial tras su detención vinculada con la muerte de Katie Suarez en Brooklyn. (ABC News)

Sayed, quien formó parte de las filas del propio cuerpo del NYPD entre abril y diciembre de 2022 antes de renunciar para enlistarse brevemente en el Cuerpo de Marines, enfrenta formalmente tres cargos criminales de máxima gravedad: homicidio, alteración de pruebas materiales y posesión delictiva de un arma blanca.

El sospechoso fue presentado ante el tribunal penal, donde se declaró no culpable de las imputaciones. Mientras el sistema de justicia avanza hacia el juicio, la memoria de la salvadoreña permanece intocable, latiendo con fuerza en el pecho de quienes volvieron a respirar gracias a su valentía altruista.

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