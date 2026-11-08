Judiciales

Un depósito se incendió y explotaron 43 camiones con garrafas: 16 años después, indemnizarán a la familia que vivía enfrente

El tribunal condenó a la empresa y a su aseguradora a indemnizar a una pareja y a sus dos hijos por los daños sufridos en 2010. El fallo reconoció indemnizaciones por daño psicológico, daño moral y perjuicios materiales para los cuatro integrantes de la familia

subsidios luz y gas garrafas de gas
Un juzgado civil y comercial de San Martín condenó a una distribuidora de gas y a su aseguradora al pago de más de 31 millones de pesos a una familia afectada. (Imagen de archivo: Télam)
Guardar

Un juzgado civil y comercial de San Martín condenó a una empresa distribuidora de gas y a su aseguradora a pagar $31.097.438,28 a una familia cuya vivienda sufrió daños por una explosión e incendio en un depósito de garrafas ocurrido en 2010. La sentencia atribuyó responsabilidad a la firma por el riesgo de la actividad y de los elementos que mantenía bajo su control. La resolución también estableció intereses hasta el pago efectivo.

La demanda se originó en un siniestro ocurrido el 30 de octubre de 2010, cerca de las 4, en un predio ubicado en la localidad bonaerense de Grand Bourg. Según el reclamo, los integrantes de la familia descansaban en su casa, situada frente al depósito, cuando escucharon un ruido y vieron un destello. El episodio incluyó la explosión de 43 camiones que transportaban garrafas y cilindros de gas envasado.

PUBLICIDAD

Los demandantes sostuvieron que las detonaciones provocaron daños en la vivienda y afectaciones psicológicas en los cuatro integrantes del grupo familiar. En la presentación inicial solicitaron una indemnización de $282.000, aunque el monto final fijado por el juzgado fue actualizado a partir de las pruebas reunidas durante el proceso. La causa tramitó durante más de 14 años antes de la sentencia.

Tres imágenes impresas en blanco y negro muestran techos de madera dañados y destruidos junto a un texto descriptivo abajo
El siniestro se originó en octubre de 2010 en Grand Bourg a partir del incendio y la detonación de 43 camiones cargados con garrafas. Imagen del expediente judicial (Poder Judicial)

La empresa demandada reconoció que esa madrugada se produjo un incendio dentro de su establecimiento. Explicó que el fuego se habría iniciado por un cortocircuito en uno de sus vehículos y que luego se extendió a otros camiones cargados con recipientes de gas licuado. Pese a esa admisión, cuestionó que los desperfectos denunciados en la casa tuvieran relación directa con el hecho.

PUBLICIDAD

La compañía también planteó que los reclamantes no habían acreditado ser propietarios del inmueble afectado. El juzgado rechazó esa defensa al considerar que la demanda no buscaba discutir la titularidad de la vivienda, sino reparar perjuicios sufridos por quienes la habitaban y ejercían su posesión. La jueza señaló que la legislación vigente al momento del hecho permitía reclamar daños sobre una cosa tanto a sus dueños como a sus poseedores.

La aseguradora, en tanto, reconoció que tenía dos pólizas contratadas con la empresa. Una correspondía al seguro de un camión y otra cubría riesgos derivados de incendios, explosiones, descargas eléctricas y escapes de gas. La sentencia aceptó la falta de cobertura respecto del seguro automotor, porque no se probó que el vehículo incluido en esa póliza hubiera sido el que originó el siniestro.

Dos fotografías en blanco y negro en una hoja de papel que muestran una persiana metálica y una puerta de madera con texto al pie
Los bomberos voluntarios evacuaron a los habitantes de las casas linderas y destinaron cinco horas al control del fuego y al retiro de escombros. Imagen del expediente judicial (Poder Judicial)

No obstante, la resolución hizo extensiva la condena a la compañía de seguros por la póliza de riesgos varios. Esa cobertura incluía hechos como el incendio y las explosiones producidas dentro del establecimiento. El fallo indicó que la aseguradora deberá responder dentro de los alcances del contrato y con los límites de cobertura aplicables al momento en que efectúe el pago.

Para reconstruir lo ocurrido, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 7 de San Martín valoró testimonios de vecinas que relataron haber escuchado explosiones, visto una bola de fuego y percibido olor a gas durante la madrugada. Una de ellas afirmó que los bomberos pidieron a los residentes de la zona que evacuaran sus casas ante la posibilidad de nuevas detonaciones. También mencionó daños en viviendas cercanas, como roturas de vidrios, caída de muros y voladuras de chapas.

Un informe de los Bomberos Voluntarios consignó que, al llegar al lugar, encontraron el predio cubierto por el fuego y detonaciones constantes de recipientes de gas ubicados tanto en los vehículos como dentro de la edificación. El operativo demandó cerca de tres horas para controlar el incendio y otras dos para remover escombros. Los bomberos informaron que debieron proteger las viviendas linderas y disponer la evacuación de los vecinos.

Fotografía impresa en blanco y negro de una superficie de techo deteriorada con un parche claro y un texto impreso debajo
La pericia de ingeniería civil verificó restos de cilindros en la terraza y averías en techos, cielorrasos y el tanque de agua de la propiedad. Imagen del expediente judicial (Poder Judicial)

La pericia de ingeniería civil realizada en la vivienda de los demandantes detectó daños en el techo, la membrana impermeabilizante, los cielorrasos, la canaleta de desagüe, la puerta exterior, una cortina de ventana y el tanque de agua. La experta informó que en la terraza había restos vinculados a garrafas y sectores de membrana quemada. También concluyó que los desperfectos eran compatibles con la presión y el calor generados por un estallido seguido de incendio.

El costo de las reparaciones fue calculado en $197.438,28, con valores correspondientes a septiembre de 2017. Esa suma fue dividida en partes iguales entre los dos adultos que habitaban el inmueble. El juzgado sostuvo que el informe técnico no fue desvirtuado con elementos suficientes y que, por ese motivo, tenía valor para acreditar tanto los daños como el nexo con la explosión.

La decisión desestimó el reclamo por incapacidad física y por gastos médicos, medicamentos y traslados. La jueza señaló que no se produjo una pericia médica y que no había constancias que demostraran lesiones físicas ni erogaciones vinculadas con tratamientos médicos. También se rechazó ese tramo de la demanda porque los reclamantes desistieron de la prueba médica prevista en el expediente.

Garrafas
El fallo otorgó indemnizaciones por daño moral, secuelas psíquicas y sesiones de terapia para los cuatro integrantes de la familia. (Imagen de archivo: Freepik)

En cambio, la pericia psicológica detectó secuelas en tres de los integrantes de la familia. El fallo otorgó $4,8 millones por incapacidad psíquica a una de las demandantes, $4 millones a otro integrante adulto y $6 millones a uno de los hijos. Para el otro hijo no se estableció incapacidad psíquica permanente, aunque se reconoció la necesidad de un tratamiento psicológico por síntomas de ansiedad, angustia e inseguridad. Al momento del hecho, los integrantes de la familia tenían 30, 28, 7 y 5 años de edad.

Además, el juzgado dispuso compensaciones para financiar tratamientos psicológicos semanales. Las sumas fueron de $1,6 millones, $1 millón, $2,4 millones y $600.000, de acuerdo con la duración estimada para cada caso. La sentencia tomó como referencia un valor de $50.000 por sesión y aclaró que los intereses sobre esos gastos comenzarán a correr desde la fecha del pronunciamiento, ya que se trata de tratamientos que deberán afrontarse a futuro.

Por daño moral, la resolución fijó $2 millones para una de las demandantes, $1,5 millones para el otro adulto, $6 millones para uno de los hijos y $1 millón para el restante. El juzgado entendió que el hecho, la evacuación, el riesgo derivado de las explosiones y los daños en la vivienda permitían tener por acreditada la afectación extrapatrimonial. La decisión consideró que ese perjuicio no requería una demostración específica adicional ante las características del episodio.

La empresa y la aseguradora deberán pagar dentro de los 10 días posteriores a que la sentencia quede firme. Sobre los rubros indemnizatorios se aplicará una tasa anual del 6% desde el 30 de octubre de 2010 hasta la fecha del fallo, y luego una tasa pasiva hasta el cobro efectivo. Las costas del proceso fueron impuestas a la parte demandada, mientras que la regulación de honorarios quedó pendiente para una etapa posterior.

Temas Relacionados

Daños y perjuiciosIndemnización judicialExplosiónDaño psicológicoDaño moral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Testimonios y fotos cuestionados: revierten un fallo que condenaba a una municipalidad por la caída de una joven en la vereda

La demandante había obtenido una sentencia favorable en primera instancia, que le reconoció una indemnización por las lesiones físicas, los gastos médicos y el daño moral. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo al considerar que las pruebas aportadas no permitían acreditar que el desperfecto de la vereda hubiera provocado el accidente

Testimonios y fotos cuestionados: revierten un fallo que condenaba a una municipalidad por la caída de una joven en la vereda

Sacó el auto del garaje y se lo robaron cuando bajó a cerrar el portón: el seguro no quiso pagar por “culpa grave”, pero la Justicia condenó a la aseguradora

Un tribunal de Lomas de Zamora responsabilizó a la compañía por incumplimiento contractual. La aseguradora sostenía que dejar el motor encendido y las llaves puestas constituía una conducta negligente que la eximía de cubrir el robo. Sin embargo, la Justicia ordenó pagar más de $12 millones por el valor del vehículo, la privación de uso y el daño moral

Sacó el auto del garaje y se lo robaron cuando bajó a cerrar el portón: el seguro no quiso pagar por “culpa grave”, pero la Justicia condenó a la aseguradora

La disputa judicial por una banca académica del Consejo de la Magistratura podría llegar a la Corte Suprema

La Cámara Nacional Electoral debe decidir si concede un recurso extraordinario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el fallo que asignó a la Justicia Electoral la competencia para resolver un amparo de autoridades de la UBA. El planteo de fondo cuestiona el sistema de votación indirecta de los profesores de Derecho

La disputa judicial por una banca académica del Consejo de la Magistratura podría llegar a la Corte Suprema

Según la UIF, el 88% de la facturación de la inmobiliaria de los Kirchner fue para lavar dinero de la corrupción

En el juicio oral de la causa Hotesur - Los Sauces se empezó a escuchar la acusación de la Unidad de Información Financiera. Qué roles le atribuyen a Cristina Fernández y a su hijo Máximo Kirchner

Según la UIF, el 88% de la facturación de la inmobiliaria de los Kirchner fue para lavar dinero de la corrupción

Les cancelaron el vuelo de regreso de Brasil por un paro general, demandaron y perdieron el juicio

El regreso de una pareja desde Brasil se postergó varios días debido a una huelga nacional convocada en la Argentina por la CGT. La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la demanda contra la aerolínea internacional al considerar que la medida gremial constituyó un caso de fuerza mayor y que la compañía cumplió con sus obligaciones de asistencia e información durante la demora

Les cancelaron el vuelo de regreso de Brasil por un paro general, demandaron y perdieron el juicio

DEPORTES

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

El posteo de Ángel Di María luego del título que se le escapó a Rosario Central en el último minuto

Las frases del Vasco Arruabarrena tras el título de Boca: de las finales que quedan al festejo de los jugadores que lo sorprendió

Jorge Almirón habló tras el fallido festejo de Rosario Central en la definición del campeonato que quedó en manos de Boca

TELESHOW

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

INFOBAE AMÉRICA

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028

El Niño podría repetir un patrón histórico y tener un segundo pico en 2027: qué zonas quedarían más expuestas

El presidente de Paraguay Pedro Alliana prometió seguir fortaleciendo la alianza estratégica con EEUU

Aduanas encuentra miles de pastillas de Viagra sin registro sanitario en pleno Casco Antiguo de Panamá

Detienen a un exagente de la Policía de Nueva York por el asesinato de la joven salvadoreña Katie Suarez