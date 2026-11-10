“No estoy huyendo”: Nadia Beller habló desde la embajada de México y denunció hostigamiento de la Policía

La abogada y operadora política Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, en una imagen de archivo cuando llegó a la Fiscalía para dar su declaración. EFE/Juan Carlos Torrejón

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La abogada boliviana Nadia Beller defendió este lunes su decisión de solicitar asilo político en México y rechazó las versiones de que pretende escapar de la justicia boliviana. “No estoy huyendo”, afirmó en una entrevista virtual con la radio Fides y afirmó que hasta la fecha no tiene ningún proceso en su contra.

Según Beller, expareja del asesor presidencial Fernando Cerimedo, su decisión responde a cuestiones de seguridad luego de haber sido víctima de hostigamiento por parte de la Policía. “Han construido la narrativa de que yo estoy huyendo y no estoy huyendo, no tengo ninguna causa abierta (…) pero no me ofrecía ninguna garantía pasar por un punto migratorio y que me detengan ilegalmente”, afirmó desde la Embajada de México en La Paz, donde permanece bajo protección diplomática.

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La abogada explicó que tomó la decisión de abandonar el país ante lo que describió como actuaciones ilegales de la Policía y restricciones a sus derechos. En octubre, Beller había denunciado y sustentado con videos que los policías asignados a su custodia impidieron el ingreso de periodistas de la cadena británica BBC a su departamento para hacerle una entrevista. “Como ese, surgieron otros episodios de hostigamiento a amigos que me visitaban y a mi familia”, justificó.

Nadia Beller sale de dependencias policiales con un chaleco antibalas y custodia policial, en Santa Cruz, Bolivia. El 23 de septiembre de REUTERS/Ipa Ibanez

Beller aseguró que recibió ofrecimientos de cuatro países para obtener protección internacional, pero evitó identificar a los gobiernos por razones de privacidad. Finalmente, el 3 de noviembre ingresó a la sede diplomática mexicana donde permanece desde entonces.

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Según un comunicado difundido por la Cancillería boliviana, la Embajada de México informó oficialmente la concesión de asilo político el 4 de noviembre y solicitó el salvoconducto para su traslado.

Sin embargo ,hasta este martes por la mañana, Bolivia todavía estaba evaluando la otorgación del permiso. “Estamos analizando, porque no solamente corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores su determinación, hay una serie de otras instituciones y lo estamos analizando, oportunamente vamos a emitir la respuesta”, explicó el canciller Héctor Huanca, citado por medios locales.

Beller cobró notoriedad pública el 17 de agosto, cuando dos hombres dispararon contra ella en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Tras sobrevivir al ataque, la abogada responsabilizó a su entonces pareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, de ser el autor intelectual del ataque por motivaciones políticas para “silenciarla”.

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Cámaras de seguridad registraron el momento del atentado contra Nadia Beller en un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Cerimedo, quien se presentaba como “asesor principal” del presidente boliviano Rodrigo Paz, permanece detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, acusado de tentativa de feminicidio. También enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en medio de otras denuncias relacionadas con su actividad en el entorno gubernamental.

Las acusaciones de Beller contra su expareja adquirieron mayor peso político después de que se difundiera una colección de fotografías y más de una docena de grabaciones de llamadas telefónicas que revelan la influencia de Cerimedo en el Gobierno.

La polémica también provocó acusaciones sobre supuestas irregularidades en el Ejecutivo y presuntos casos de corrupción que involucran al entorno íntimo y familiar del primer mandatario. La trama, que permanece abierta con nuevas relevaciones, abrió una serie de cuestionamientos sobre el manejo del poder en la administración de Paz que aún no están siendo investigados judicialmente.

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