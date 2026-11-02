Judiciales

Sur Finanzas: ordenan procedimientos en dos bancos en busca de documentación sobre las maniobras del detenido Ariel Vallejo

Investigan irregularidades en el respaldo financiero que se dio a la firma del acusado, vinculado a Chiqui Tapia e investiga maniobras para ocultar millones

Allanaron dos bancos del centro porteño en la causa contra el financista vinculado a Chiqui Tapia
Allanaron dos bancos del centro porteño en la causa contra el financista vinculado a Chiqui Tapia
Guardar

La Justicia ordenó procedimientos en dos bancos de la ciudad de Buenos Aires en busca de documentación sobre supuestas maniobras de la empresa Sur Finanzas, propiedad del detenido Ariel Vallejo, el financista vinculado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

Los pedidos de informes se realizaron en el Banco Industrial SA, Avenida Santa Fe 880 en CABA, y en la sede del Hipotecario, en Reconquista 101, según supo infobae en fuentes judiciales. Tuvieron relación con la causa que investiga en Lomas de Zamora al detenido Vallejo por presunto lavado de activos, evasión y defraudación.

PUBLICIDAD

En uno de los casos, el Banco Industrial, se requirió documentación sobre supuestas maniobras entre Sur Finanzas y Vallejo. Se investiga a uno de sus dueños, Andrés Meta.

Ariel Vallejos
Sur Finanzas era sponsor de clubes de fútbol

El banco era “depositario legal” de fondos de Sur Finanzas y en ese marco en la causa penal se descubrieron operaciones supuestamente irregulares, sin respaldo económico, de prestanombres, entre otros delitos. Se detectaron movimientos por $1,73 billones en una cuenta de la firma de Vallejo entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Según la acusación de la fiscal del caso Cecilia Incardona, la entidad habría otorgado “respaldo financiero”, pese a las irregularidades. La cuenta de Sur Finanzas en ese banco ya fue cerrada. El operativo en el Banco Hipotecario se dispuso por una maniobra que habría sido similar, precisaron las fuentes. La causa está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte.

PUBLICIDAD

Maniobras para ocultar fondos

En la causa se investigan presuntas maniobras para ocultar fondos cuando estalló el escándalo judicial y comenzaron los allanamientos y las medidas cautelares. El dinero ingresaba mediante transferencias fragmentadas, cheques, depósitos en efectivo y operaciones de agencias de cambio. Luego se acreditaba en cuentas de usuarios sin capacidad económica aparente, empleados, empresas vinculadas o titulares con correos creados en serie.

Cecilia Incardona
La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona lleva adelante la acusación en el caso Sur Finanzas

Desde noviembre de 2023 a enero de 2025 hubo operaciones superiores a $1.000 millones por parte de personas no inscriptas en impuesto alguno en ARCA; percepciones omitidas por $2.866.189.146 y monotributistas también con operaciones superiores a $1.000 millones.

Los investigadores pusieron la atención en los días posteriores a los allanamientos ordenados el 1 de diciembre de 2025, cuando estalló el escándalo mediático: según la acusación, habría sido el inicio de maniobras para sustraer millones de pesos de medidas cautelares y cobro de deudas fiscales y “con la consecuencia posible de que adquirieran apariencia de origen lícito”, puntualizó la resolución judicial a fines de octubre pasado, cuando se ordenó detener a Vallejo, según informó Infobae en esa ocasión.

Se incluyeron transferencias del Banco Hipotecario a la firma Pagos Dica S.A. por $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025, de las cuales " $2.160.563.306 ,57 salieron el día de los allanamientos", también se detectó un giro de $23.000.000 de Graciela Beatriz Vallejo (otra de las acusadas y madre del financista) a Ars Cambios S.A.S. el 2 de diciembre de 2025, de cuya cuenta salieron al día siguiente $22.300.000″, enumeró la imputación.

Los fondos eran enviados a terceros, sociedades del grupo, agentes de liquidación y firmas de pago y cobranza, o retirados en efectivo sin identificarse quienes cobraban. La operatoria habría continuado mediante otras cuentas cuando algún banco bloqueaba o cerraba alguna de ellas.

Tomas Rodriguez Ponte
El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte

Todo ocurrió sin que se hubieran aplicado los controles exigidos por la Ley 25.246 contra el lavado de activos y con declaraciones y certificaciones incompletas sobre el origen de los fondos, según la acusación que hizo el juez al detener a Vallejo y ordenar una nueva tanda de declaraciones indagatorias, de la que dio cuenta Infobae el 22 de octubre pasado.

Entre los montos señalados, figuran acreditaciones por más de $7.259 millones en 2024 y $19.733 millones en 2025, además de movimientos cercanos a $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Qué se investiga

Antes de quedar preso por incumplir las condiciones fijadas para seguir en libertad, el juez prohibió a Vallejo prestar servicios financieros y ordenó que su flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable negra, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama sean entregados en custodia provisoria para uso con fines sociales o de interés público a la Corte Suprema de Justicia.

Hombre en primer plano con camisa blanca y cadena, señalando hacia abajo. Detrás, un auto Ferrari negro estacionado.
La Ferrari negra de Ariel Vallejo quedó a disposición de la Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa se inició por contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que el club Banfield se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Luego la investigación se fue ampliando.

Sur Finanzas era sponsor de clubes de fútbol, también les prestaba dinero y su dueño mantenía vínculo habitual con el presidente de la AFA. El juez de Lomas de Zamora amplió la acusación a Vallejo y otros 20 acusados y 17 empresas y ordenó nuevas declaraciones indagatorias que están en marcha.

Temas Relacionados

Lavado de activosEvasiónúltimas noticiasSur FinanzasAriel Vallejo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"La Toretto" le pidió perdón a la familia de Walter Armand y lloró en el inicio del juicio oral

Felicitas Alvite (23) pidió declarar en la primera audiencia y habló del "peso" de dejar a una familia rota

"La Toretto" le pidió perdón a la familia de Walter Armand y lloró en el inicio del juicio oral

Hotesur - Los Sauces, el juicio: cómo los empresarios habrían transferido el dinero de la corrupción a la familia Kirchner

Este lunes se celebró la tercera audiencia de debate oral. Ante el Tribunal Oral Federal N° 5, se dieron a conocer los cargos por el caso de la inmobiliaria familiar en Río Gallegos

Hotesur - Los Sauces, el juicio: cómo los empresarios habrían transferido el dinero de la corrupción a la familia Kirchner

AMIA: la defensa oficial apeló los procesamientos de iraníes y libaneses y la Cámara Federal convocó a una audiencia clave

Dos jueces del Tribunal de Apelaciones revisarán la decisión que dejó más cerca del juicio en ausencia a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994

AMIA: la defensa oficial apeló los procesamientos de iraníes y libaneses y la Cámara Federal convocó a una audiencia clave

La jueza Paula Castro: “No necesitás un padrinazgo político para llegar a ser juez”

La jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil cuenta cómo pasó de ser meritoria a camarista, defiende la formación y el trabajo como vías de acceso a la magistratura y analiza los desafíos de una Justicia que debe dar respuestas más rápidas

La jueza Paula Castro: “No necesitás un padrinazgo político para llegar a ser juez”

Tips Jurídicos: ¿Están prohibidas las sectas?

Hay personas manipuladoras, pero ¿es un delito serlo? ¿Qué pasa con los grupos que, de manera sistemática, reclutan miembros y sacan un provecho de su estado de vulnerabilidad? Una curiosa ley de Córdoba llegó con estruendo a los tribunales locales

Tips Jurídicos: ¿Están prohibidas las sectas?

DEPORTES

El dato revelador sobre la acalorada reunión que terminó con la salida de un piloto de la Fórmula 1

El dato revelador sobre la acalorada reunión que terminó con la salida de un piloto de la Fórmula 1

La Hache y Yellowrose se unen para jugar Tortugas y Palermo

Impacto en el mundo del deporte por la muerte de una campeona de atletismo a los 34 años: “Fue una figura muy querida”

Conor McGregor sorprendió al anunciar que su próxima pelea podría ser la última de su carrera: “Mi pelea final”

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

TELESHOW

Julieta Prandi volvió al trabajo y fue lapidaria con Emanuel Ortega: “Él sabía las acciones que estaba teniendo”

Julieta Prandi volvió al trabajo y fue lapidaria con Emanuel Ortega: “Él sabía las acciones que estaba teniendo”

Del sándwich de molleja al Penicillin: cómo fue el menú del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

¿Pregunta armada? La China Ansa aclaró de dónde surgió la consulta que desató el escándalo con Santi Maratea en PH

Ángela Torres cantó por primera vez en público junto a su hermana Amelia: el video del conmovedor momento

“Lo mejor para todos es la paz”: Fátima Florez se refirió a la disputa judicial con Norberto Marcos

INFOBAE AMÉRICA

Cuba inicia noviembre con una previsión de apagones de hasta 1,922 megavatios en la noche

Cuba inicia noviembre con una previsión de apagones de hasta 1,922 megavatios en la noche

De Mixco a Totonicapán: una oleada de operativos policiales en Guatemala deja una docena de detenidos

Japón autoriza de manera condicional una terapia celular contra el Parkinson: cómo funciona

Arteba cerró con más de 41.000 visitantes y la mayor ronda de compras de su historia: ¿qué adquirieron los museos e instituciones del país y el mundo?

La Asociación Médica Mundial condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua