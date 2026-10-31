Judiciales

Le diagnosticaron esclerosis múltiple, la prepaga dijo que ocultó la enfermedad y la dio de baja: la Justicia ordenó reafiliarla y darle cobertura médica

Una empresa de medicina prepaga dio de baja a una afiliada de 35 años después de que solicitara medicación para la esclerosis múltiple, acusándola de haber ocultado la patología al momento de contratar la cobertura. Sin embargo, las pericias médicas demostraron que el diagnóstico se confirmó meses después de su ingreso y que la enfermedad puede demorar años en ser detectada

Tres médicos, dos hombres y una mujer, con batas blancas, observan y discuten múltiples imágenes de resonancia magnética cerebral en una pantalla grande.
La Justicia federal ordenó a una empresa de medicina prepaga reincorporar a una afiliada y mantener su cobertura sin cobro adicional por enfermedad preexistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Justicia federal ordenó que una entidad de medicina prepaga reincorpore a una afiliada y mantenga su cobertura sin cobrarle un valor adicional por una enfermedad preexistente. El fallo consideró que la empresa no demostró que la demandante hubiera ocultado de mala fe información médica al momento de adherirse al plan de salud.

La sentencia, dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 2, hizo lugar al amparo presentado por la mujer, quien había cuestionado la decisión de la prepaga de rescindir el contrato luego de que recibiera un diagnóstico de esclerosis múltiple.

PUBLICIDAD

Según surge del expediente, la mujer suscribió la solicitud de afiliación y la declaración jurada de salud en noviembre de 2021. Sostuvo que, hasta ese momento, no había atravesado enfermedades de importancia ni había presentado síntomas que le permitieran asociar sus molestias con una patología determinada.

Una sala de resonancia magnética moderna con una máquina blanca en primer plano, un técnico operando una consola y múltiples monitores exhibiendo escaneos cerebrales.
La mujer presentó un recurso de amparo luego de que la compañía rescindió su contrato tras el diagnóstico de esclerosis múltiple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demandante indicó que, durante las semanas previas a la afiliación, sentía una incomodidad muscular en las piernas después de caminar algunas cuadras. Ya con la cobertura vigente, el 6 de diciembre de 2021 acudió a una guardia médica para consultar por esas molestias y comenzó una serie de estudios y controles.

Tras varias consultas con especialistas, la mujer recibió en agosto de 2022 el diagnóstico de esclerosis múltiple. Poco después, su médico inició los pedidos de autorización para el tratamiento farmacológico, pero la empresa de medicina prepaga le notificó que daba por terminado el vínculo de afiliación.

PUBLICIDAD

La compañía argumentó que la afiliada había omitido antecedentes conocidos en la declaración jurada que completó antes de ingresar al plan. Según su postura, las consultas posteriores permitían concluir que los síntomas en las piernas habían comenzado meses antes y que la mujer sabía de una condición previa al momento de contratar.

La afiliada completó la declaración jurada de salud en noviembre de 2021 y recibió el diagnóstico definitivo en agosto de 2022. (Foto de archivo: IStock)
La afiliada completó la declaración jurada de salud en noviembre de 2021 y recibió el diagnóstico definitivo en agosto de 2022. (Foto de archivo: IStock)

La prepaga también señaló que existían registros médicos en los que la paciente había referido una debilidad progresiva en las piernas y que había mencionado antecedentes familiares vinculados con la enfermedad. Con esos elementos, sostuvo que la declaración jurada era inexacta y que correspondía dejar sin efecto el contrato.

En diciembre de 2022, el juzgado había dictado una medida cautelar para que la empresa reafilie a la mujer, mantenga el plan que tenía y cubra las prestaciones que necesitara sin aplicar una cuota adicional. Esa decisión fue confirmada por la Cámara del fuero en agosto de 2023.

Al resolver el fondo del caso, el magistrado puso el foco en la prueba médica producida durante el expediente. La pericia concluyó que la esclerosis múltiple no cuenta con un estudio único que permita confirmar el diagnóstico y que suele requerir evaluaciones clínicas, resonancias, análisis de líquido cefalorraquídeo y otros exámenes.

La empresa de medicina prepaga argumentó que la paciente omitió síntomas en la declaración jurada previa al ingreso al plan. (Foto de archivo: iStock)
La empresa de medicina prepaga argumentó que la paciente omitió síntomas en la declaración jurada previa al ingreso al plan. (Foto de archivo: iStock)

La especialista designada en la causa explicó que el diagnóstico puede demorarse entre dos y tres años. También señaló que las primeras manifestaciones de la enfermedad pueden ser leves, aparecer en pocas horas o días y no siempre llevan a que quien las padece les atribuya una relevancia médica.

De acuerdo con ese informe, la mujer presentaba síntomas que podían despertar sospechas, pero la confirmación de la enfermedad ocurrió entre julio y agosto de 2022. El juzgado destacó que ninguna de las partes cuestionó la pericia y que no había razones de peso para apartarse de sus conclusiones.

La resolución también valoró información remitida por un hospital público donde la afiliada se atendía desde 2019. Esa institución informó que las consultas previas estuvieron relacionadas con controles ginecológicos y de maternidad, mientras que la atención por debilidad en los miembros inferiores recién se registró en mayo de 2022.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El juzgado de primera instancia había dictado una medida cautelar en diciembre de 2022 para garantizar la cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el juez, la empresa no logró probar que la demandante conociera su diagnóstico antes de completar la declaración jurada ni que hubiera actuado de mala fe. Las declaraciones testimoniales presentadas por la prepaga tampoco permitieron acreditar esa circunstancia de manera concluyente, según indicó el fallo.

La sentencia recordó que el derecho a la salud tiene protección constitucional y que los contratos de medicina prepaga cumplen una función social por los bienes involucrados. Además, señaló que, para rescindir un contrato por una supuesta falsedad en la declaración jurada, la entidad debe demostrar que el usuario incumplió el deber de buena fe.

Por eso, el juzgado ordenó reincorporar a la mujer, conservar su afiliación y otorgar las prestaciones previstas en el plan contratado, sin ningún adicional por preexistencia. Las costas del proceso quedaron a cargo de la empresa demandada, que también deberá acreditar el cumplimiento de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Temas Relacionados

Acción de amparoMedicina prepagaAfiliaciónEsclerosis múltipleCámara CivilCobertura médicaDeclaración jurada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó de la moto por un “pozo a cielo abierto” en el pavimento, le hizo juicio a la municipalidad y cobrará casi $12 millones

En 2022, una mujer de 37 años circulaba en su moto por la zona norte del Gran Buenos Aires cuando impactó contra un pozo sin señalización, sufrió una fractura de húmero y debió esperar más de una hora la llegada de una ambulancia. La Justicia tuvo por acreditada la existencia del desnivel y la falta de mantenimiento de la vía, y responsabilizó a la municipalidad por el accidente

Cayó de la moto por un “pozo a cielo abierto” en el pavimento, le hizo juicio a la municipalidad y cobrará casi $12 millones

Un coche secuestrado, autopartes sustraídas y el seguro que se negó a cubrir el robo: confirman el rechazo de la demanda

Su auto fue retenido en el marco de una causa penal y, cuando fue a recuperarlo casi un año después, denunció que le faltaban varias piezas. Inició acciones legales contra la compañía de seguros, pero la Cámara Comercial ratificó el fallo de primera instancia que rechazó su reclamo

Un coche secuestrado, autopartes sustraídas y el seguro que se negó a cubrir el robo: confirman el rechazo de la demanda

El ex gobernador Sergio Urribarri, ante un nuevo juicio por enriquecimiento ilícito

La acusación sostiene que el ex mandatario entrerriano utilizó una red de testaferros para disimular fondos y bienes. Antes de que comience el debate, la Justicia definirá qué pruebas podrán incorporarse al proceso. Mientras tanto, cumple condena por otras cinco causas de corrupción

El ex gobernador Sergio Urribarri, ante un nuevo juicio por enriquecimiento ilícito

“Salmain no podía seguir siendo juez”: los acusadores del magistrado destituido analizaron el fallo y advirtieron sobre las fallas en los controles

Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre, los tres consejeros que impulsaron la remoción del exjuez federal de Rosario, evaluaron la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento y cuestionaron la desestimación del cargo vinculado con las presuntas coimas. También advirtieron sobre las fallas en los controles de antecedentes de los aspirantes a jueces y propusieron cambios para evitar que se repitan

“Salmain no podía seguir siendo juez”: los acusadores del magistrado destituido analizaron el fallo y advirtieron sobre las fallas en los controles

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió reabrir la causa $LIBRA tras el sobreseimiento de Javier y Karina Milei

El organismo encabezado por Sergio Rodríguez asumió el ejercicio de la acción penal y presentó una apelación subsidiaria para que intervenga la Cámara Federal. La decisión se suma a los recursos de varios inversores

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió reabrir la causa $LIBRA tras el sobreseimiento de Javier y Karina Milei

DEPORTES

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Comienzan los Juegos Olímpicos Dakar 2026, los primeros de la historia en África: calendario, cómo verlos y la delegación argentina

La nueva vida de Marcelo Carrusca en Australia: por qué emigró, el penal que cambió su carrera y cómo explica la mística de Estudiantes

Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

Racing ganó 2-1 en Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura: Aldosivi descendió a la Primera B Nacional

TELESHOW

La Joaqui y Tiago PZK cantaron juntos en vivo por primera vez: de los besos a una sensual performance

La Joaqui y Tiago PZK cantaron juntos en vivo por primera vez: de los besos a una sensual performance

Luciano Pereyra enfrentó a Mario Pergolini por el tema que le cantará al Papa: "¿Qué problema tenés?"

Guillermo Coppola llegaba tarde a una entrevista, tomó un colectivo y terminó haciéndole un regalo al chofer: el video

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: de coincidir en una fiesta a caminar rumbo al altar

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado: cuál es el lugar que eligieron para su boda íntima

INFOBAE AMÉRICA

45 años después de Stephen King, Mariana Enriquez reflexiona sobre el terror: “No es metáfora, es descripción de la realidad latinoamericana”

45 años después de Stephen King, Mariana Enriquez reflexiona sobre el terror: “No es metáfora, es descripción de la realidad latinoamericana”

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

Último adiós al streamer salvadoreño El Komanche será el sábado tras una demora en el traslado de sus restos

El Salvador: La exalcaldesa Nercy Patricia Montano recibe cinco años de prisión por despedir ilegalmente a empleados

Crisis institucional en Polonia: el presidente entró por la fuerza al Tribunal Constitucional tras la suspensión del jefe de la Corte