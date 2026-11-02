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Tras las especulaciones sobre su ausencia, Moria Casán blanqueó por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La One no estuvo presente en la íntima celebración en San Telmo y, tras las versiones en redes, aclaró la verdad de su vínculo con la cantante

Luego de la íntima celebración nupcial entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Moria Casán explicó el motivo por el que no estuvo presente entre los invitados (La Mañana con Moria – El Trece)
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El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat generó repercusiones incluso entre quienes no formaron parte de la celebración. La pareja dio el “sí” en una fiesta privada realizada en la zona porteña de San Telmo, rodeada por familiares, amigos y personas de su círculo más cercano. En medio de las preguntas que surgieron por la lista de invitados, la ausencia de Moria Casán llamó la atención de sus seguidores y la conductora decidió explicar qué había ocurrido. Lo hizo durante la emisión de este lunes de La Mañana con Moria (El Trece).

No somos amigas”, expresó, con el tono directo que suele utilizar cuando quiere cortar una interpretación. Sin embargo, enseguida dejó en claro: “Tengo la mejor con Lali”. Moria recordó entonces las ocasiones en las que compartió proyectos con Espósito y destacó especialmente la convocatoria que recibió para participar de una de sus canciones. “Me llamó, me convocó feliz. Vino a mi casa, hicimos un podcast. Fui, la pasé bomba grabando cuando hicimos dos Vélez”, contó.

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“Adoro a Lali Espósito. Adoro su sinceridad”, afirmó. “Perdón, chicos, yo hice una fiesta muy chiquita de cumpleaños y no invité a nadie más que a mi gente”, señaló. Desde el estudio le recordaron que tenía derecho a invitar a quien quisiera, algo con lo que la conductora coincidió de inmediato. “Pero por supuesto, no piensen nada”, respondió antes de volver a referirse a Lali y enfrentar las versiones de un supuesto enojo de la cantante por antiguos dichos sobre su casamiento con Rosemblat.

lali espósito pedro rosemblat
La pareja contrajo matrimonio en una íntima celebración en San Telmo (Instagram)

Adoro a Lali y ese día, bueno, tiré fruta para Pedro”, explicó en alusión a los dichos en contra Rosemblat que dijo en enero. Después recordó la expresión que había utilizado en aquella oportunidad: “Dije: ‘Bueno, ¿quién sos, bebé?’”. La frase generó risas en el estudio, aunque Moria insistió en que su vínculo con Lali no estaba atravesado por el resentimiento y que sus declaraciones formaban parte de su manera frontal de expresarse.

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Previamente, durante el pase de La Mañana con Moria con Arriba Argentinos, ambos programas de El Trece, la conductora ya había respondido una pregunta sobre la boda. Su primera contestación había sido breve y contundente: “No me invitaron”. “No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió con la que la pasé divino”, expresó, en referencia a la participación que tuvo en la canción que grabaron juntas. Luego explicó cómo era el contacto entre ambas: “No tenemos la reciprocidad de una amistad, no nos llamamos por teléfono. De vez en cuando me manda un ‘hola Moria’ o si usan la frase mía”.

A pesar de no haber sido parte de la celebración en San Telmo, Moria contó: “Le mandé una felicitación por privado”. Y la conductora aclaró: “No creo que me tenga que invitar, era muy chiquito. Y si hubiese sido algo grande y no me invitaba, no me siento para nada... porque yo sería igual”. En esa misma línea, remarcó que ella también reserva sus encuentros más íntimos para las personas con las que mantiene una relación cercana. “Si yo no soy amiga de alguien, no lo voy a invitar a algo íntimo”, afirmó.

Durante el pase matutino en vivo, Moria Casán conversó con los integrantes del noticiero sobre la boda de Lali Espósito y contó que no fue invitada (Arriba Argentinos - El Trece)

Por último, Moria volvió a destacar el gesto que tuvo Lali al convocarla para participar en la canción ¿Quiénes son?. La conductora aseguró que guarda un buen recuerdo de esa experiencia y que valora la admiración que la cantante le manifestó. “Siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar en una canción”, concluyó.

Las polémicas declaraciones de Moria Casán sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Las aclaraciones de Moria llegaron después de que, en enero de este año, reaccionara públicamente al anuncio del casamiento. En diálogo con Puro Show (El Trece), la One había reconocido que la noticia le había generado una sensación amarga. “Me preguntaron ayer y me desilusioné. Porque me parece raro que se case. Me parece que la perdemos”, había lanzado, al considerar que la decisión de Lali no coincidía con la imagen de libertad que la artista había representado durante su carrera.

lali espósito pedro rosemblat
La noticia del casamiento de la pareja había sorprendido al mundo del espectáculo (Instagram)

Ella misma decía que nunca se iba a casar. Me parece tan libre que no… Pero ojo, no es un ataque, la adoro, por favor. Pero no, no me gusta”, había insistido. La conductora también había apelado a su propia historia para explicar por qué cuestionaba la institución matrimonial. “Me casé una vez por civil y por iglesia y me divorcié. Por civil; para la Iglesia me llevaron engañada, porque fue con vestido negro”, recordó. Después reforzó su opinión con una de sus frases más provocadoras: “El anillo carcelero. El casamiento, el casorio, me parece una institución primitiva. Yo me caso todo el tiempo, pero no con jueces: me caso con el universo”.

Así, entre bromas, recuerdos compartidos y definiciones sin filtros, Moria dejó en claro que su ausencia de la boda no modificó la admiración que siente por Lali. La conductora explicó que no existe una amistad cotidiana entre ellas, pero sí un vínculo marcado por el respeto, el trabajo compartido y el cariño. Mientras la cantante y Pedro celebraban su unión lejos de la exposición, la One eligió despejar las dudas con una frase que resumió su postura: no fue invitada, pero tampoco esperaba serlo.

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