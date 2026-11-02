República Dominicana

Dos hombres murieron tras nuevos enfrentamientos con agentes policiales en República Dominicana

La institución afirmó que los fallecidos, requeridos por casos de robo, atacaron a los uniformados durante intentos de captura realizados el domingo 1 de noviembre en localidades distintas de la región norte

Dos hombres murieron en enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional durante operativos en Santiago y Moca. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Dos hombres murieron en enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional durante operativos en Santiago y Moca. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
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Un nuevo enfrentamiento entre presuntos delincuentes y agentes de la Policía Nacional de República Dominicana dejó dos hombres muertos durante operativos realizados el domingo 1 de noviembre en Santiago y Moca, provincia Espaillat. La institución sostuvo que ambos eran requeridos por casos de robo; sin embargo, los sujetos abrieron fuego contra los uniformados en un intento de evadir a las autoridades.

Los fallecidos fueron identificados como Rafael Antonio Uceta Acevedo, conocido como “el Gordito”, y Yonathan Arturo Castillo Rosario, alias “la Maña”, de 43 años.

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Los hechos ocurrieron en lugares distintos, aunque la Policía atribuyó ambas muertes a intercambios de disparos durante procedimientos de captura.

Uceta Acevedo era buscado por robos en establecimientos locales de Jacagua

El primer enfrentamiento ocurrió en Santiago, donde agentes localizaron a Uceta Acevedo en el hotel La Sorpresa, del sector Pueblo Nuevo. De acuerdo con la Policía, el hombre tenía dos órdenes de arresto por su presunta vinculación con robos agravados en villas, cabañas y otros establecimientos de hospedaje ubicados en Palo Alto, en Jacagua.

La institución indicó que los agentes acudieron al hotel tras recibir información sobre un posible nuevo robo. Según la versión oficial, Uceta Acevedo abrió fuego cuando los uniformados intentaron arrestarlo. Los agentes respondieron a los disparos y el hombre murió durante el procedimiento.

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En el lugar, las autoridades ocuparon un revólver. El informe policial no detalla el calibre del arma, la cantidad de municiones ni cuántos agentes participaron en la intervención.

La Policía señaló que Uceta Acevedo estaba relacionado con varios robos, aunque no informó si había enfrentado procesos judiciales anteriores ni precisó el contenido de las órdenes de arresto emitidas en su contra.

Rafael Antonio Uceta Acevedo murió en un hotel del sector Pueblo Nuevo tras un intercambio de disparos con la Policía Nacional. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))
Rafael Antonio Uceta Acevedo murió en un hotel del sector Pueblo Nuevo tras un intercambio de disparos con la Policía Nacional. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

El segundo operativo ocurrió en el sector El Imperio de Moca

El otro hecho se registró en el sector El Imperio, en Moca, donde agentes policiales intentaron detener a Yonathan Arturo Castillo Rosario. La Policía afirmó que el hombre era buscado mediante una orden de arresto por un caso de robo.

Según la institución, Castillo Rosario disparó contra los policías cuando advirtió su presencia. Los agentes respondieron y el hombre recibió heridas de bala. Fue trasladado al hospital provincial doctor Toribio Bencosme, donde murió mientras recibía atención médica.

En el sitio del enfrentamiento, los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con numeración ilegible, un cargador y dos cápsulas. La Policía también lo vinculó de forma preliminar con el robo de un Honda Accord blanco, ocurrido el 17 de octubre.

El vehículo fue recuperado al día siguiente en San Francisco de Macorís. El reporte oficial no establece si había otras personas bajo investigación por ese hecho ni si se incautaron objetos relacionados con el automóvil.

Los agentes policiales ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con numeración ilegible durante la intervención en Moca. (Redes Diego Pesqueira)
Los agentes policiales ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con numeración ilegible durante la intervención en Moca. (Redes Diego Pesqueira)

La Policía dominicana presentó ambos hechos como respuestas a agresiones armadas

Los cuerpos de Uceta Acevedo y Castillo Rosario fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes. La institución informó que los operativos se realizaron para ejecutar órdenes de arresto y que los agentes respondieron a ataques con armas de fuego.

Las autoridades han incrementado sus operaciones para la detección de prófugos de la justicia en los últimos meses, pero de forma simultanea los delincuentes han respondido con un incremento de violencia y enfrentamientos en las calles.

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