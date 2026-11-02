"La Toretto" le pidió perdón a la familia de Walter Armand y lloró en el inicio del juicio oral

Felicitas Alvite, más conocida como "La Toretto", rompió en llanto al declarar en el inicio del juicio en su contra por la muerte de Walter Armand.

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En el inicio del juicio oral en su contra por la muerte de Walter Armand, el motociclista al que atropelló con su auto y mató en abril de 2024 en La Plata, Felicitas Alvite (23), más conocida como “La Toretto”, pidió declarar este lunes en la apertura de la primera audiencia y se disculpó ante la familia de la víctima.

Tras 45 minutos de demora para el comienzo del debate, la acusada por la muerte de Armand llegó a la sede judicial acompañada por su madre y sus abogados, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.

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Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que “La Toretto”, quien dejó el rubio y ahora luce cabello color castaño, solicitó prestar declaración ante los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata.

Al tomar la palabra, Alvite le pidió perdón a los familiares de Armand presentes en la sala y habló del peso de romper una familia.

“Cargar con el peso de dejar una familia rota lo sufro como el primer día”, sostuvo la joven, según consigna el medio 0221.com.ar. Y en relación con el mensaje que se viralizó en las redes sociales poco después del incidente, añadió: “El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”..

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Durante su declaración, “La Toretto”, quien es juzgada por homicidio simple con dolo eventual, no aguantó la emoción y rompió en llanto en plena audiencia. Por ese motivo, su defensor le solicitó al tribunal que ampliara sus dichos más adelante.

Felicitas Alvite junto a sus tres abogados: Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo

“La secuencia de las cámaras habla por sí sola, tanto de ella como de la amiga. Venían a la par todo el tiempo”, sostuvo este lunes Milton, el hermano de la víctima, durante una breve entrevista que le concedió al canal de noticias TN una vez finalizada la audiencia.

Y en esa misma línea, lamentó la falta de empatía que Alvite y su amiga tuvieron para con su familia. “Nunca se acercó ella, ni familiares ni allegados. No hubo ni una disculpa. Desde un principio lo que hicieron fue mentir, inventar cosas, ‘fingir demencia’ puso ella en el chat con las amigas… Si no hubieran estado las cámaras, podrían haber acusado a mi hermano de ladrón", planteó.

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El debate también tiene como acusada a Valentina Velázquez, amiga de la conductora, investigada por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza con vehículos.

Alvite llegó al juicio bajo prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo en mayo de 2025 y que generó fuertes cuestionamientos de la familia de Armand. En octubre pasado, el tribunal rechazó un nuevo pedido de la joven para salir de su casa dos veces por semana y trabajar en un estudio jurídico.

La acusación está representada por el fiscal Martín Chiorazzi. Por su parte, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando intervienen en representación de la familia de la víctima. La defensa de Alvite está a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

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Alvite comenzó a ser juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla entre 8 y 25 años de prisión.

El proceso se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, hasta el viernes 6 de noviembre. Según informó la agencia Noticias Argentinas, está prevista la participación de cerca de 100 testigos, propuestos por la Fiscalía, la querella y las defensas.

Qué dijo “La Toretto” ante la Justicia

La versión de Alvite sobre lo sucedido aquella madrugada será uno de los puntos centrales del juicio. La joven declaró ante el fiscal Fernando Padovan el 3 de mayo de 2024, después de entregarse a la Policía, y reconoció haber conducido de manera imprudente, aunque negó haber participado de una picada.

Durante la indagatoria explicó que aquella noche salió con amigos y que, como no conocía bien el recorrido, decidió seguir el automóvil que circulaba delante de ella.

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También aseguró que nunca miró el velocímetro y que advirtió la presencia de la motocicleta cuando ya era demasiado tarde para evitar el impacto.

La declaración se extendió durante varias horas y debió interrumpirse cuando Alvite sufrió una crisis de angustia que requirió asistencia médica.

Al finalizar aquella audiencia, Gliemmo sostuvo que su clienta reconocía su responsabilidad por lo ocurrido, pero rechazó la acusación de homicidio doloso. La defensa argumentó que la joven no tuvo intención de matar y que no existió una carrera clandestina entre los vehículos.

Esa posición se contrapone con la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que Alvite circulaba a alta velocidad, atravesó semáforos en rojo y aceptó el riesgo de provocar un resultado fatal. Las imágenes de las cámaras municipales, junto con las pericias y los testimonios incorporados al expediente, serán fundamentales para determinar las circunstancias del choque.

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