La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

Flavio Briatore en una reunión de trabajo con Franco Colapinto y Pierre Gasly (@briatoreflavio)

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Alpine había terminado con una sonrisa el Gran Premio de México tras una serie de malas carreras. Franco Colapinto, que llegó en el puesto 8 y luego se benefició con una sanción a Oscar Piastri para ser 7°, y Pierre Gasly (10°) acabaron en zona de puntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero una doble penalidad a ambos pilotos empañó un buen domingo para la escudería.

El piloto argentino fue sancionado por infringir el artículo B1.8.4a de los reglamentos de F1 al pasar por un sector con bandera amarilla. La penalidad para el corredor francés fue aún mayor al ser sancionado con un de Stop and Go (convertible a tiempo tras la prueba) tras violar el artículo B1.8.4b al no aminorar la marcha en una zona con doble bandera amarilla. Todo sucedió después de la carrera por infracciones tras el incidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad.

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La escudería con sede en Enstone tardó más del tiempo usual en lanzar su comunicado, justamente por la espera a la resolución de los comisarios deportivos. Y allí fue donde apareció la figura de Flavio Briatore, quien elogió a Colapinto a pesar de la penalidad.

“Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero menos contento con el resultado final. Tras las sanciones aplicadas después de la carrera, nos vamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una pena después de que ambos coches terminaran en los puntos. Franco pilotó una carrera muy buena y consistente, que necesitaba después de una racha de mala suerte en las carreras recientes”, mencionó el directivo italiano.

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“Pierre también pilotó bien y tuvo algunos problemas de potencia en la salida, así que hizo un buen trabajo para recuperarse. Por lo tanto, es frustrante no sacar nada de esta carrera”, sumó Briatore sobre la penalización que padeció Gasly.

Colapinto había llegado en zona de puntos y fue sancionado por infrngir una bandera amarilla

El asesor principal de Alpine aprovechó el reporte para felicitar al flamante campeón mundial. “Además, felicidades a Kimi Antonelli por ganar su primer Campeonato Mundial de Pilotos. Ha tenido una temporada impresionante, especialmente a una edad tan temprana, rindiendo bien y manejando la presión. Ha representado a Italia de forma fantástica y, personalmente, estoy muy contento de que haya logrado este hito tan pronto en su carrera en la Fórmula Uno. ¡Bravo, Kimi!”.

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En el mismo comunicado, Colapinto asumió la responsabilidad por su infracción y pidió disculpas al equipo: “Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado. Pido disculpas a todos en el equipo por lo ocurrido bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche. Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero, por desgracia, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar. Hubo múltiples resalidas y coches de seguridad, pero creo que como equipo lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de nuestra reciente mala fortuna, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido nuestra recompensa”, dijo el número 43 de la grilla de F1.

Pierre Gasly también reconoció su error y perdió la posibilidad de sumar después de afrontar problemas de potencia en la largada y los relanzamientos. “Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no hemos aprovechado algunas oportunidades que teníamos por delante. Pido disculpas al equipo por la infracción bajo bandera amarilla; es un error mío que, obviamente, nos ha impedido sumar puntos. En cuanto a la carrera, tuve una muy buena salida, pero luego perdí potencia en la recta, lo que nos costó varias posiciones y nos dejó intentando recuperar terreno en la zona media. Volvimos a estar en la lucha tras la bandera roja, peleando por los puntos, pero de nuevo tuvimos algunos problemas de potencia en las resalidas y eso nos retrasó demasiado, lo que significó que no pudimos competir realmente más arriba en la parrilla”, analizó.

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En la lucha por el tan ansiado quinto puesto del Campeonato de Constructores, la doble sanción para Alpine en México fue aprovechada por Racing Bulls. Liam Lawson remontó desde el último lugar hasta terminar noveno, lo que le valió dos puntos tras la descalificación sufrida en la clasificación y el abandono de su compañero. De esta forma, se estiró la distancia de 108 a 69 puntos a favor de la estructura de la bebida energizante cuando restan cuatro carreras para el final de la temporada.