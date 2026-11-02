Conor McGregor sorprendió al anunciar que su próxima pelea podría ser la última de su carrera: “Mi pelea final”

El peleador irlandés anticipa que solo disputará un encuentro más, tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida ante Max Holloway en la cartelera 329 de Ultimate Fighting Championship - Reuters

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Conor McGregor anunció que su próximo enfrentamiento en la UFC pondría fin a su trayectoria profesional en las artes marciales mixtas (MMA). El peleador irlandés lo mencionó a través de su cuenta en X, en un mensaje en el que también salió al cruce de quienes cuestionaron los resultados comerciales de su última actuación en el octágono, un duelo ante Max Holloway que terminó en menos de dos minutos.

Según publicó Mundo Deportivo, McGregor comparó sus cifras de audiencia con las de otros referentes del deporte de contacto, incluyendo al boxeador mexicano Canelo Álvarez. “¿Cuántas vistas tuvo la pelea de Canelo? ¿Cuántos en asistencia? ¿Taquilla? Oye, yo supero a todos estos tipos en ventas. Estuve en el mismo horario que la semifinal de la Copa del Mundo y aun así hice todos esos números en esa última mierda con la que tengo que lidiar por unos meses antes de regresar”, escribió el irlandés en la red social.

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McGregor declaró que su próximo combate sería su despedida del deporte

Conor McGregor cuestiona las cifras de taquilla y audiencia de Canelo Álvarez y compara sus registros de ventas en un mensaje publicado en la red social X. (Captura de video)

En el mismo posteo, el oriundo de Dublín fue explícito sobre el horizonte de su carrera. “Voy a intentar de verdad vender la pelea para la próxima. Mi pelea final. Ver qué números puedo generar. Seguir superando mis propios récords”, expresó. Las palabras del irlandés apuntan a que el hombre que transformó la escala comercial del MMA a nivel global cerraría su ciclo competitivo con un único encuentro más.

La confirmación llega mientras el luchador transita la recuperación de la rotura de su ligamento cruzado anterior, lesión que sufrió durante el enfrentamiento contra Holloway en el UFC 329, disputado el 11 de julio de 2026. La naturaleza de su próximo cartel —el último contemplado en su contrato vigente con la organización— refuerza el carácter definitivo de esa velada.

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Ocho de los diez eventos más vistos de la UFC llevan su firma

El irlandés participó en ocho de los diez eventos de pago por evento más vistos de la organización y pretende impulsar las ventas de su próxima presentación

El peso comercial de Conor dentro de la industria no admite demasiada discusión. Ocho de los diez carteles más vistos en la historia del modelo de pago por evento (PPV) de la UFC contaron con su presencia, lo que lo posiciona como la figura más lucrativa que produjo la compañía desde su fundación.

Entre los enfrentamientos que marcaron su ascenso figuran las dos batallas ante Nate Diaz, el nocaut ante Eddie Álvarez por el campeonato de peso ligero y el derribo en 13 segundos de José Aldo, considerado el momento más emblemático de su paso por la jaula. Esos episodios no solo consolidaron su leyenda deportiva, sino que catapultaron a la UFC como uno de los espectáculos de mayor convocatoria en el mundo.

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El último combate llega tras una seguidilla de ausencias y resultados adversos

La etapa más reciente de la carrera de “The Notorious” estuvo signada por interrupciones prolongadas, inconvenientes físicos y derrotas. Tras cinco años sin competir, su regreso frente a Holloway derivó en una caída rápida por TKO en el primer asalto, lo que intensificó los debates sobre el final de su etapa activa dentro del octágono.

Tras cinco años sin competir, aguarda su rehabilitación; Justin Gaethje y Nate Diaz aparecen como posibles rivales (AP Foto/John Locher, archivo)

Por lo tanto, McGregor aguarda su recuperación para estructurar la campaña de promoción de ese último cartel. Su intención declarada es llevar los índices de audiencia y venta a un nuevo pico personal. De acuerdo con lo publicado por Mundo Deportivo, la fecha tentativa para ese regreso apunta al verano de 2027, aunque todavía no existe un rival ni un evento confirmado de manera oficial.

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Entre los nombres que circulan como posibles contrincantes se encuentran Justin Gaethje, quien actualmente es el campeón del peso ligero, y Nate Diaz, uno de los adversarios que más se identifican con su historia dentro de la misma organización.