Consejo de la Magistratura: la Lista Bordó ganó entre los jueces, pero las cuatro fuerzas obtuvieron una banca

Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez, Juan Manuel Culotta y Paula Castro ingresaron al Consejo de la Magistratura como representantes del estamento judicial

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La Lista Bordó se impuso este jueves en la elección de representantes de los jueces nacionales y federales ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, aunque el reparto de las cuatro bancas dejó un lugar para cada una de las listas que participaron de los comicios.

La agrupación Bordó obtuvo 203 votos y se quedó con la primera banca; Compromiso Judicial, con 184 sufragios, obtuvo la segunda; la Lista Celeste N°2, encabezada por Gabriela Vázquez, consiguió la tercera con 125 votos; y la Lista Celeste N°1, liderada por Walter Venditti, accedió a la cuarta con 102.

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La definición de ese último lugar fue especialmente ajustada. Por aplicación del sistema D’Hondt, el cociente de 102 correspondiente a la Celeste N°1 superó por apenas medio punto al segundo cociente de la Bordó, que fue de 101,5. Sin embargo, por las reglas de representación de género previstas para la integración del estamento, esa banca será ocupada por Paula Castro, segunda candidata de la nómina.

Con ese reparto, los cuatro lugares corresponderán a Marcelo Gallo Tagle, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 17 de la Capital Federal, por la Lista Bordó; Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y exconsejera del Consejo de la Magistratura, por la Lista Celeste N°2; y la camarista civil Paula Castro, por la Lista Celeste N°1.

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El resultado modifica la representación actual del estamento judicial. La Bordó, que hoy cuenta con dos lugares, pasará a tener uno; Compromiso Judicial conservará una banca; y las dos listas Celestes obtendrán un representante cada una.

Los nuevos consejeros reemplazarán en noviembre a Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, ambos de la Lista Bordó; Alberto Lugones, de la Lista Celeste; y Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial. Los electos asumirán por un período de cuatro años, entre 2026 y 2030.

En comparación con la elección anterior, realizada en 2022, también se modificó el peso relativo de los distintos espacios. En aquellos comicios, la Lista Bordó había obtenido 286 votos, equivalentes al 42,1%; la Lista Celeste, 230 (33,9%); y Compromiso Judicial, 163 (24%).

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Este jueves, sobre un total de 614 votos distribuidos entre las cuatro listas, la Lista Bordó reunió 203 sufragios (33,1%); Compromiso Judicial, 184 (30%); la Lista Celeste N°2, 125 (20,4%); y la Lista Celeste N°1, 102 (16,6%).

La Lista Bordó fue la más votada en la elección de jueces para el Consejo de la Magistratura, pero el reparto por D’Hondt dejó una banca para cada una de las cuatro listas que compitieron (Gentileza: Prensa Consejo de la Magistratura)

La Bordó presentó como primeros candidatos a Gallo Tagle y a Rocío Alcalá, camarista federal de Resistencia. Compromiso Judicial llevó a Culotta y a Magdalena Laíño, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La principal novedad previa a la elección había sido la presentación de dos nóminas de la tradicional Lista Celeste. Una fue encabezada por Venditti, acompañado por Castro, jueza de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La otra llevó a Vázquez y a Alejo Ramos Padilla, magistrado a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

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La interna tuvo además un capítulo ante la Junta Electoral: el sector liderado por el juez Venditti impugnó la nómina de Vázquez y Ramos Padilla y cuestionó el uso de la denominación y la identidad de la Lista Celeste. La presentación no impidió que ambas listas compitieran finalmente en la elección.

Los comicios se desarrollaron en distintos puntos del país. Los magistrados con asiento en la Ciudad de Buenos Aires votaron en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, mientras que en el interior lo hicieron en las respectivas cámaras federales.

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En Capital Federal, Compromiso Judicial había quedado en primer lugar, seguido por la Bordó. Con la incorporación de los votos del interior, la Bordó pasó a encabezar el resultado general.

La elección de los jueces forma parte del proceso de renovación de los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura. En las próximas semanas también están previstas las elecciones de los representantes de la abogacía y de la academia, que formarán parte de la nueva integración del organismo.

El Consejo está compuesto por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Entre sus funciones se encuentran los concursos para cubrir vacantes judiciales, la elaboración de ternas, la administración de recursos del Poder Judicial y el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los magistrados.

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