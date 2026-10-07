Los jueces votarán este jueves para renovar sus representantes en el Consejo de la Magistratura

Este jueves, unos 690 jueces nacionales y federales elegirán a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030

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Los jueces nacionales y federales de todo el país irán este jueves a las urnas para elegir a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Unos 690 magistrados están habilitados para participar de una elección en la que competirán cuatro listas y que renovará las bancas actualmente ocupadas por Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola.

La votación se desarrollará entre las 9 y las 18. Los jueces con asiento en la Ciudad de Buenos Aires votarán en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ubicada en Lavalle 1334, mientras que los jueces del interior lo harán en las sedes de las respectivas cámaras federales, como las de San Martín, La Plata, Resistencia y Mendoza, entre otras.

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El Consejo está integrado por 20 miembros y es presidido por Horacio Rosatti por su condición de titular de la Corte Suprema de Justicia. Además del presidente del máximo tribunal, lo componen cuatro jueces elegidos por sus pares, ocho representantes del Congreso, cuatro abogados de la matrícula federal, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

El organismo tiene a su cargo los concursos para cubrir vacantes judiciales y la elaboración de las ternas de candidatos que luego son elevadas al Poder Ejecutivo. También ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados, puede impulsar acusaciones por mal desempeño y administra financieramente al Poder Judicial.

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Los representantes que resulten electos este jueves tendrán un mandato de cuatro años. Las bancas se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, bajo las reglas de paridad de género y representación federal previstas para el estamento.

En los comicios de 2022, la Lista Bordó obtuvo 286 votos; la Lista Celeste, 230; y Compromiso Judicial, 163. Ese resultado permitió el ingreso de Barroetaveña y Díaz Cordero por la Bordó, Lugones por la Celeste y Provítola por Compromiso Judicial.

Cuatro listas en competencia

La Lista Bordó, surgida en 2002 y actual oficialismo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, postula en primer término al juez civil Marcelo Gallo Tagle, acompañado por la camarista federal de Resistencia Rocío Alcalá.

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Compromiso Judicial, que nació en 2014, presenta como primer candidato a Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero, junto con Magdalena Laiño, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La histórica Lista Celeste, fundada en 1995, llegará dividida a la elección en dos propuestas. Una de las nóminas está encabezada por Walter Venditti, juez del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, acompañado por la camarista civil Paula Andrea Castro.

La otra postula en primer término a la camarista laboral Gabriela Vázquez, secundada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.

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Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez, Walter Venditti y Juan Manuel Culotta encabezan las cuatro listas habilitadas

La discusión por la reelección

El proceso electoral estuvo precedido por una controversia judicial acerca de la posibilidad de que los actuales representantes buscaran un nuevo mandato consecutivo. La discusión llegó a los tribunales a través de una presentación de Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y actual integrante del Consejo.

El conflicto remite a las distintas modificaciones de la Ley 24.937, sancionada en 1997 para regular el funcionamiento del organismo. Su redacción original fijaba mandatos de cuatro años y admitía una reelección consecutiva. En 2006, la Ley 26.080 cambió ese criterio y dispuso que los consejeros sólo podían volver a ocupar una banca después de dejar transcurrir un período.

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La cuestión volvió a plantearse a partir del fallo “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, dictado por la Corte Suprema en diciembre de 2021. En aquella sentencia, el máximo tribunal declaró inconstitucionales disposiciones de la reforma de 2006 que habían reducido de veinte a trece la cantidad de integrantes del Consejo y ordenó restablecer el esquema anterior hasta que el Congreso aprobara una nueva ley.

A partir de esa decisión coexistieron interpretaciones diferentes sobre sus alcances. Una postura consideró que, al recobrar vigencia el régimen original de las leyes 24.937 y 24.939, también había quedado rehabilitada la posibilidad de una reelección consecutiva. Otra interpretación sostuvo que la sentencia había restituido la composición de 20 miembros, el quórum y la representación de los distintos estamentos, pero no había eliminado la restricción para los mandatos sucesivos.

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Barroetaveña, elegido para el período 2022-2026, promovió el 11 de junio una acción declarativa de certeza para que la Justicia determinara qué versión del artículo 3 de la Ley 24.937 debía aplicarse y si se encontraba habilitado para competir nuevamente.

En julio, el juez federal Enrique Lavié Pico dictó una medida cautelar que preservó provisoriamente la posibilidad de que el camarista presentara su candidatura mientras se discutía el fondo del planteo. Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió los efectos de esa decisión.

En agosto, el camarista Barroetaveña desistió de la acción judicial y no se presentó en la elección.

Del escrutinio surgirán los cuatro jueces que asumirán las bancas del estamento para el período 2026-2030, una vez que concluyan los mandatos actuales el próximo 18 de noviembre.

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