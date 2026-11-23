La Cámara de Apelación de Dolores elevó a 15 millones de pesos la indemnización por daño extrapatrimonial y a 10 millones la multa por daño punitivo contra la empresa de cable. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores elevó a $15 millones la indemnización por daño extrapatrimonial y a $10 millones la multa por daño punitivo a raíz del incendio que afectó una vivienda de Santa Teresita en noviembre de 2014. El tribunal confirmó la responsabilidad de la prestadora de televisión por cable, a la que atribuyó la provisión de un decodificador que se sobrecalentó y provocó el foco ígneo.

La demandante había iniciado la acción en nombre propio y de su hijo contra la empresa de televisión por cable y la distribuidora de energía eléctrica. Sostuvo que el incendio ocurrió cerca de las 0.20 del 4 de noviembre de 2014, cuando llegó al domicilio y, al abrir la puerta, encontró una intensa acumulación de humo negro en el interior.

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Según el planteo inicial, el fuego se habría originado en el equipo decodificador entregado para recibir la señal de televisión. La reclamante también incluyó a la compañía eléctrica porque consideró posible que hubiera existido una anomalía en el tendido de cables, dado que ambas redes compartían postes en la vía pública.

El incendio ocurrió en noviembre de 2014 en una vivienda de Santa Teresita debido al sobrecalentamiento del decodificador de televisión. Imagen del informe de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)

La demanda reclamó una compensación por gastos de reparación, compra de bienes, limpieza y otros daños materiales. También solicitó el pago de una indemnización por la afectación emocional derivada del incendio, una suma por lucro cesante, otra por presunto daño psíquico y una multa civil contra la prestadora del servicio.

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En primera instancia, el juzgado rechazó la excepción de falta de legitimación presentada por la distribuidora eléctrica. Entendió que existía una relación de consumo entre esa empresa y la reclamante, por lo que correspondía analizar si el servicio había tenido alguna intervención en el origen del incendio.

De todos modos, el magistrado desestimó luego la demanda contra la compañía eléctrica y su aseguradora. Consideró que no se había probado una falla en la red de distribución ni una relación causal entre el servicio eléctrico y el incendio ocurrido dentro de la vivienda.

La Justicia desestimó el reclamo contra la distribuidora eléctrica tras descartar fallas en el tendido público de energía. Imagen del informe de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)

La sentencia de primera instancia dio por acreditado que el foco ígneo se produjo por el sobrecalentamiento del decodificador entregado por la empresa de televisión por cable. Para llegar a esa conclusión, valoró una pericia técnica, los testimonios de vecinos y personas que colaboraron con la limpieza, además de antecedentes de reclamos por problemas de funcionamiento del aparato.

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La pericia indicó que no había señales compatibles con un cortocircuito proveniente desde la vía pública. El informe también registró reclamos previos de la usuaria por el funcionamiento del equipo y por la elevada temperatura que alcanzaba, situación que había derivado en bonificaciones sobre el abono mensual.

El juzgado entendió que la prestadora de televisión por cable incumplió su deber de seguridad como proveedora de un servicio de consumo. Con ese criterio, ordenó pagar $1.014.028 por daños materiales, $5 millones por daño extrapatrimonial y $1,2 millones por daño punitivo, además de intereses.

Una pericia técnica y el registro de reclamos previos por la temperatura del aparato acreditaron el origen del foco ígneo dentro de la vivienda. Imagen del informe de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)

La resolución inicial rechazó el rubro por lucro cesante porque no encontró elementos que permitieran demostrar una disminución concreta de ingresos. También desestimó el reclamo por daño psíquico, ya que las evaluaciones incorporadas al expediente no detectaron una patología vinculada con el incendio.

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La empresa condenada cuestionó ante la Cámara el límite de cobertura de su aseguradora, que había sido contratado por $1 millón. Alegó que, por el paso del tiempo y la inflación, el monto había perdido capacidad para cumplir la finalidad del seguro.

La Cámara de Apelaciones no trató ese planteo. Explicó que la empresa había sido declarada rebelde por no contestar la demanda en tiempo oportuno y que, aunque luego se presentó en el expediente, no podía incorporar en el recurso defensas que no habían sido formuladas durante la etapa correspondiente del juicio.

Los jueces aumentaron la reparación moral al valorar la pérdida temporal de habitabilidad del inmueble, los daños del humo y la necesidad de una mudanza. Imagen del informe de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)

Los jueces también analizaron los cuestionamientos cruzados sobre el daño extrapatrimonial. La empresa sostuvo que los $5 millones fijados en primera instancia eran excesivos porque no hubo lesiones físicas, mientras que la demandante pidió una suba al considerar que el incendio alteró la vida cotidiana y obligó a abandonar temporalmente el hogar.

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El tribunal de alzada consideró que el incendio afectó algo más que los bienes materiales. Señaló que la pérdida de habitabilidad de la vivienda, el humo, el hollín, las tareas de limpieza, la mudanza y la necesidad de reorganizar la rutina permitían inferir una afectación a la tranquilidad y a la seguridad personal de la demandante.

Por ese motivo, la Cámara elevó ese rubro a $15 millones respecto de la reclamante que apeló en defensa de su derecho propio. Aclaró que no podía modificar lo referido a otros integrantes del grupo familiar porque el recurso se limitaba a la situación de quien había presentado la apelación.

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La sanción punitiva trepó a 10 millones de pesos porque la firma bonificaba las quejas del cliente pero omitió adoptar medidas para suprimir el riesgo de siniestro. Imagen del informe de la pericia de ingeniería (Poder Judicial)

La multa civil también fue incrementada de $1,2 millones a $10 millones. Los magistrados destacaron que la empresa conocía los reclamos por el sobrecalentamiento del decodificador, otorgó descuentos por ese motivo y no acreditó haber tomado medidas para eliminar el riesgo antes del incendio.

La Cámara entendió que esa conducta excedía un incumplimiento contractual ordinario, ya que revelaba falta de respuesta frente a un desperfecto informado por la usuaria. Por último, impuso las costas de la apelación a la empresa de televisión por cable y a su aseguradora, mientras que mantuvo las costas contra la demandante por el rechazo de la acción contra la distribuidora eléctrica.

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