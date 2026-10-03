Los jueces nacionales y federales irán a las urnas el 8 de octubre para elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura

Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez, Walter Venditti y Juan Manuel Culotta encabezan las cuatro listas habilitadas

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Los jueces nacionales y federales irán a las urnas el jueves 8 de octubre para renovar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar, sancionar y administrar los recursos de los tribunales federales y nacionales.

Unos 690 magistrados de todo el territorio argentino quedaron habilitados para emitir su sufragio en una contienda que definirá cuatro de las veinte bancas que componen este cuerpo clave para el funcionamiento institucional.

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Las mesas de votación se dispusieron en la sede del Consejo, ubicada sobre la calle Libertad al 700 en la Ciudad de Buenos Aires, así como en las diversas Cámaras Federales distribuidas en las provincias.

Los cargos en disputa se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, respetando las pautas de paridad de género y representación federal.

Cuatro listas para cuatro lugares

La Lista Bordó se presenta como la opción más conservadora; es el oficialismo en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que preside el juez Andrés Basso. Este espacio postuló como primer candidato al juez civil Marcelo Gallo Tagle, quien presidió la entidad gremial entre 2018 y 2023. Lo secunda en la nómina la camarista federal de Resistencia, Rocío Alcalá.

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Por su parte, el espacio Compromiso Judicial impulsó la postulación de Juan Manuel Culotta, juez federal de Tres de Febrero que ya ejerció funciones como consejero en el pasado. Lo acompañó en la fórmula Magdalena “Maggie” Laiño, integrante de la Cámara Criminal y Correccional.

El Plenario está integrado por 20 representantes del Poder Judicial, el Congreso, el Poder Ejecutivo, la abogacía y las universidades. (Gentileza: Consejo de la Magistratura)

La nota distintiva de este proceso electoral la protagonizó la Lista Celeste, una corriente con tres décadas de trayectoria vinculada a los sectores más progresistas del ámbito judicial. En esta oportunidad, el espacio se dividió y presentó dos listas independientes debido a discrepancias internas sobre los mecanismos de selección de sus candidatos.

Por un lado, un sector oficializó la postulación de Walter Venditti, juez del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, acompañado por la camarista civil Paula Andrea Castro. Esta propuesta contó con el respaldo del consejero saliente Alberto Lugones.

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Por otro lado, la camarista laboral Gabriela Vázquez encabeza la segunda lista del espacio Celeste junto al juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

Esta duplicidad generó una fuerte controversia en torno al uso de la denominación, los colores y los logotipos históricos de la Lista Celeste. La disputa requirió la intervención de la Junta Electoral.

Ese órgano independiente de la AMFJN resolvió por mayoría rechazar las impugnaciones cruzadas y permitir que ambas agrupaciones utilicen los elementos identificatorios de la Celeste. El organismo electoral argumentó que, al tratarse de un padrón acotado y calificado de jueces que conocen personalmente a los postulantes, no existía un riesgo real de confusión. Como única medida de resguardo, intimó a las listas a exhibir de manera destacada y visible el número que les fue asignado por orden de presentación.

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La actual representación de los magistrados en el Consejo de la Magistratura, con mandato vigente hasta el 18 de noviembre, está conformada por Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (Lista Bordó), Alberto Lugones (Lista Celeste) y Alejandra Provítola (Compromiso Judicial).

Horacio Rosatti preside el Consejo de la Magistratura

En los comicios anteriores de 2022, la Lista Bordó cosechó 286 votos, seguida por la Celeste con 230 y Compromiso Judicial con 163. El escenario actual plantea una incógnita respecto al impacto que tendrá la división del voto progresista en la distribución final de las bancas mediante el sistema D’Hondt.

El Consejo de la Magistratura se completa con la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, cuatro representantes de los abogados, ocho miembros del Congreso de la Nación, dos académicos y un enviado del Poder Ejecutivo.

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El juez Ariel Lijo suspendió en los últimos días la elección del académico que se designa por votación en las universidades. El otro escaño será ocupado por Diego Molea, ungido por los rectores.