Tips Jurídicos: ¿Son más graves los delitos con ensañamiento?

En el ensañamiento se superponen la intención de matar y de hacer sufrir deliberadamente

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Hay delitos que, aun cuando producen el mismo resultado, no reciben necesariamente la misma respuesta penal. Matar a una persona es, naturalmente, uno de los hechos más graves que contempla el Código Penal. Pero la ley distingue entre el homicidio simple y ciertos homicidios que, por la relación con la víctima, el motivo, el modo de ejecución o la finalidad perseguida, reciben un reproche todavía mayor. Allí aparece una palabra que suele utilizarse también fuera de los tribunales, aunque en Derecho tiene un significado bastante más preciso: ensañamiento.

¿Es más grave un delito cometido con ensañamiento? La respuesta corta a la pregunta del título es sí, pero con una aclaración importante. En el Código Penal argentino, el ensañamiento no funciona como una agravante genérica que automáticamente vuelva “más grave” cualquier delito.

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Tiene un lugar técnico muy concreto: el artículo 80, inciso 2, lo contempla como una circunstancia que califica el homicidio. Mientras el homicidio simple del artículo 79 tiene prevista una pena de ocho a veinticinco años de prisión o reclusión, el homicidio cometido con ensañamiento integra el grupo de homicidios agravados para los que la ley establece pena perpetua. La diferencia, por lo tanto, está lejos de ser puramente académica.

¿Qué significa ensañarse? No alcanza con que el hecho haya sido brutal, que la víctima haya sufrido mucho o que presente numerosas lesiones. La figura exige algo más. Desde el punto de vista objetivo, debe existir un padecimiento extraordinario e innecesario para producir la muerte: un dolor adicional o una prolongación deliberada de la agonía que exceda aquello que resulta propio del acto de matar. Pero, además, existe un requisito subjetivo decisivo: el autor debe haber querido matar de esa manera, agregando sufrimiento. No basta con que el sufrimiento haya ocurrido. Tiene que haber sido deliberadamente buscado.

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El artículo 80, inciso 2, contempla el ensañamiento como una circunstancia que califica el homicidio

Dicho de otra forma, en el ensañamiento hay dos intenciones que se superponen: matar y, además, hacer padecer de un modo innecesario. Esa segunda finalidad es la que convierte al homicidio en una de las figuras agravadas del artículo 80. Por eso una muerte extremadamente violenta no es necesariamente, en términos jurídicos, una muerte con ensañamiento. El Derecho Penal no califica por impresión: debe comprobar los elementos concretos de la figura y hacerlo con el grado de certeza que exige una condena.

Ensañamiento y alevosía no son lo mismo

Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán permite entender muy bien esa diferencia. En “R. D., R. A. y otro s. Homicidio”, resuelto el 8 de julio de 2026, se revisó la situación de una mujer que había sido condenada como partícipe primaria de un homicidio. El caso provenía de un hecho ocurrido en Yerba Buena en 2004 y tenía una violencia difícil de minimizar: la víctima recibió diez disparos de un arma calibre 9 milímetros. Los primeros impactos alcanzaron las piernas y la parte baja del abdomen; luego, mientras intentaba huir hacia un baño, recibió otros disparos, algunos dirigidos al cuello y al tórax. La muerte se produjo por un shock hipovolémico, es decir, por pérdida de sangre.

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La discusión jurídica no era si el hecho había sido grave. Eso estaba fuera de duda. La cuestión era otra: ¿esa forma de matar demostraba, además, que había existido el propósito específico de aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima? En una etapa anterior del expediente, la respuesta había sido afirmativa.

La imputada, que originalmente había recibido trece años de prisión como partícipe primaria de homicidio simple, terminó siendo condenada a prisión perpetua como partícipe de un homicidio calificado por ensañamiento. La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en mayo de 2026 dejó sin efecto la decisión que había rechazado revisar adecuadamente ese cambio de calificación y ordenó un nuevo examen conforme a las pautas del conocido precedente “Casal”, que exige una revisión amplia de la condena.

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Al volver sobre el caso, la Corte tucumana llegó a una conclusión diferente respecto de la mujer recurrente: no estaba suficientemente acreditado el elemento subjetivo del ensañamiento y, por eso, no podía mantenerse para ella aquella agravante ni la prisión perpetua.

El razonamiento es especialmente ilustrativo. La existencia de muchos disparos no demostraba por sí misma un plan destinado a causar más dolor. Tampoco era suficiente que algunos impactos hubieran sido producidos primero en zonas no vitales. Según la reconstrucción que el tribunal consideró más compatible con la prueba, la secuencia había sido rápida: una explosión de violencia, una persecución breve y disparos que se sucedieron en un lapso acotado. Esa dinámica podía ser brutal y podía haber generado un enorme sufrimiento, pero no permitía afirmar con certeza que el agresor hubiese preordenado su conducta para prolongar la agonía o disfrutar del padecimiento.

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El ensañamiento tampoco debe confundirse con la alevosía, aunque ambas circunstancias aparecen juntas en el inciso 2 del artículo 80. En términos sencillos, la alevosía se vincula con matar procurando asegurar la ejecución y neutralizar el riesgo que podría provenir de la defensa de la víctima; el ensañamiento, en cambio, pone el foco en el sufrimiento adicional que el autor decide causarle. Pueden existir hechos en los que se discutan ambas figuras, pero no son sinónimos y cada una requiere sus propios elementos.

¿Y qué sucede con otros delitos cometidos de una manera especialmente cruel? Allí la palabra “ensañamiento” no opera automáticamente como una agravante general. Si la figura penal aplicable tiene una escala divisible, los jueces deben individualizar la pena conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal, que ordenan considerar, entre otras circunstancias, la naturaleza de la acción, los medios empleados y la extensión del daño y del peligro causados. Es decir, la crueldad concreta de una conducta puede influir en el monto de la pena dentro de la escala correspondiente, pero eso no significa que cualquier delito pase a llamarse técnicamente “agravado por ensañamiento”.

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El fallo tucumano deja entonces una enseñanza que excede al caso. En Derecho Penal, una palabra puede modificar por completo la consecuencia jurídica. “Ensañamiento” no describe simplemente algo terrible: describe una forma específica de matar, caracterizada por la decisión consciente de agregar un sufrimiento innecesario. Por eso, para la ley, no basta con mirar cuántas heridas hubo ni cuán espantoso fue el resultado. También hay que probar qué se quiso hacer y cómo se quiso hacerlo. La gravedad moral de una escena puede parecer evidente; la gravedad jurídica, en cambio, necesita encajar en una figura concreta y estar demostrada.