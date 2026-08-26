Judiciales

Citaron a declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta

El ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha de Julio De Vido tendrá que presentarse el 16 de septiembre

La fortuna de Roberto Baratta: sus padres quieren recuperar una lujosa propiedad en un country Pilar
Roberto Baratta será indagado por supuesto enriquecimiento ilícito. Entre los bienes hay una propiedad en un country a nombre de los padres
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El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta por presunto enriquecimiento ilícito y deberá presentarse el próximo miércoles 16 de septiembre en los tribunales federales de Retiro.

La citación se ordenó días después de la confirmación por parte de la Cámara Federal porteña de la validez de un peritaje contable sobre el patrimonio del exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha de su ex titular Julio De Vido, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

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La investigación se lleva en el juzgado federal 12 de Comodoro Py 2002, que está vacante y es subrogado por el juez Ercolini con intervención de la fiscal federal Alejandra Mángano.

Baratta es juzgado además en la causa Cuadernos en la que ayer un exejecutivo de Techint declaró bajo juramento de verdad que le entregó en total un millón de dólares de manera ilegal, en la cochera de las oficinas de esa empresa.

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La pericia contable

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito se abrió en 2017 y días atrás la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de prescripción por el paso del tiempo. La defensa argumentó que el caso está prescripto y que se afectó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

El máximo tribunal penal federal del país declaró inadmisible este planteo y poco después la Cámara Federal porteña ratificó la validez de una pericia contable que ya se entregó en la causa penal y que la defensa buscaba declarar nula para realizar una nueva.

Julio De Vido y Roberto Baratta
Julio De Vido y Roberto Baratta

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015 y había sido convocado ya por primera vez a indagatoria en esta causa en 2021, por el juez que por entonces estaba a cargo del juzgado federal 12, Ariel Lijo. El trámite no se concretó en ese momento porque faltaba la pericia contable que se dispuso a pedido de la defensa luego de que el ex funcionario presentó su justificación patrimonial.

Está acusado por un presunto incremento patrimonial injustificado entre 2003 y 2015, durante su paso por la función pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que incluye inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. La imputación abarca departamentos y cocheras en la ciudad de Buenos Aires además de un lote en el barrio Mapuche Country Club de Pilar y la posterior construcción de una vivienda allí. También se incluyen vehículos Peugeot, Renault y Chevrolet adquiridos durante ese período y dólares y euros que se le secuestraron en un allanamiento.

La casa en el country

La defensa de Baratta sostiene que la casa en el country Mapuche es de los padres del ex funcionario que contaban con capacidad económica suficiente para esa adquisición. La propiedad está embargada y fracasaron intentos judiciales de la familia por recuperarla.

En la imputación se sostuvo que el lote en el “Mapuche Country Club”, en Pilar, se compró por USD 70.000 el 19 de septiembre de 2012, en efectivo; y la posterior construcción en el terreno de una vivienda familiar implicó una inversión de $3.700.000, abonado entre los meses de diciembre de ese mismo año y enero de 2015, también, en su mayoría, en efectivo, tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses. La madre de Baratta figuró como titular de la propiedad. El arquitecto que construyó la casa fue contratado por Baratta y recibía las indicaciones del entonces funcionario que también hacía los pagos, según la investigación judicial.

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