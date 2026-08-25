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Juicio de los Cuadernos, en vivo: ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta ratificó que entregó coimas a Roberto Baratta

Héctor Zabaleta confirmó como testigo que entregó paquetes con dinero al ex funcionario Roberto Baratta en fechas coincidentes con las anotaciones del remisero Oscar Centeno y que le ordenaron pagar en total un millón de dólares

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El ex gerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta confirmó este martes que pagó coimas al ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta y que las entregas de dinero en paquetes coincidieron con fechas que anotó en sus cuadernos el remisero arrepentido Oscar Centeno.

“Sí, es cierto”, respondió el contador de 80 años a la fiscal de juicio Fabiana León cuando le preguntó sobre la entrega de “paquetes” al entonces funcionario de Planificación Federal Baratta. Explicó que la orden provino de Luis Betnaza, otro ejecutivo de Techint.

Zabaleta confirmó que dentro de esos paquetes había dinero, en pesos, porque no podía acceder al mercado de cambios y las entregas debían totalizar el equivalente a un millón de dólares.

Narró sus encuentros con Baratta y hasta contó llamadas del funcionario donde se “enojó” porque no tenía dólar billete y debía darle pesos. “Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

Hector Zabaleta - Causa Cuadernos
Héctor Zabaleta tomó un café en el bar de Comodoro Py 2002 antes de ingresar a declarar como testigo (foto Adrián Escandar)

También ratificó que las fechas coinciden con las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno.

La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia publicada por este medio, en 2018, días después de que estallara el escándalo.

El testigo, de 80 años y contador público, fue informado por el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori de su obligación de decir la verdad y del derecho a no responder preguntas que considere autoincriminantes en relación a que estuvo imputado en la causa, donde fue sobreseído.

Luego está prevista la declaración de Luis Betnaza. Los dos ex directivos de Techint estuvieron acusados y procesados pero luego fueron sobreseídos y declararán este martes como testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio de los “Cuadernos de la corrupción” que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luis Betnaza y Héctor Zabaleta reconocieron durante sus declaraciones indagatorias como acusados, en 2018, presuntos pagos de sobornos que habrían llegado al millón de dólares, para que funcionarios del gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner intercedieran ante Venezuela en diferentes etapas de la negociación por la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en ese país, ordenada por Hugo Chávez.

Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos en 2021, luego de que la Justicia concluyó que los pagos ilegales existieron pero fueron en el marco de una situación de emergencia y por razones humanitarias”, vinculadas a la necesidad de contar con las gestiones que permitieran el regreso al país de los empleados de la empresa y sus familiares.

En pocas líneas:

12:43 hsHoy

Zabaleta responde preguntas de la defensa de Roberto Baratta

El ex ejecutivo de Techint contó sobre sus inicios en la compañía cuando estudiaba en la facultad en 1969 hasta su jubilación. También habla de su vínculo con el CEO de la empresa Paolo Rocca al responder preguntas de la abogada de Baratta, Elizabeth Gomez Alcorta.

“Entiendo que el señor que manejaba” el dinero “le habrá informado a Roca” dijo sobre los pagos.

12:26 hsHoy

“Me tenés que dar dólares” contó Zabaleta que le exigía Baratta

“Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

Zabaleta recordó cómo fue detenido en la causa y dijo que las fechas de las entregas coinciden con las anotaciones de los cuadernos del remisero arrepentido Oscar Centeno, quien trabajaba para el ex funcionario de Planificación Federal Baratta.

12:15 hsHoy

Comenzó a declarar como testigo el ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta

El contador de 80 años responde preguntas de la fiscal Fabiana León luego de prestar juramento de verdad y ser informado de su derecho a no responder preguntas que puedan autoincriminarlo porque estuvo imputado en el caso.

Zabaleta comenzó recordando cómo fue detenido en el caso por el ya fallecido juez federal Claudio Bonadio. “Si si era cierto”, respondió sobre paquetes que le entregó al acusado Roberto Baratta. Las visitas del ex funcionario a la empresa figuran en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

“Me instruyó de entregar esos paquetes Luis Betnaza”, por entonces director de Relaciones Institucionales de Techint. “Las entregas eran de dinero y cada entrega estaba en el orden de 600, 700 mil pesos”. “La instrucción que me había dado Betnaza era que tenía que ser cerca de un millón de dólares, si mal no recuerdo se cumplió. Se entregó en pesos”.

10:12 hsHoy

Cuadernos: dos exdirectivos de Techint declararán como testigos por los pagos vinculados a SIDOR

Luis Betnaza y Héctor Zabaleta habían sido procesados y luego sobreseídos. Este martes deberán declarar bajo juramento sobre las gestiones ante Venezuela y los pagos que reconocieron durante sus indagatorias

Luis Betnaza saliendo de Comodoro Py en 2018, cuando estalló el escándalo del caso Cuadernos (Adrian Escandar)
Luis Betnaza saliendo de Comodoro Py en 2018, cuando estalló el escándalo del caso Cuadernos (Adrian Escandar)

Dos ex directivos de Techint que estuvieron acusados y procesados pero luego fueron sobreseídos fueron citados como testigos para mañana por el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio de los “cuadernos de la corrupción” que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner. Tendrán que responder preguntas por primera vez bajo juramento de verdad.

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