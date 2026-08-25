Juicio de los Cuadernos, en vivo: ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta ratificó que entregó coimas a Roberto Baratta

El ex gerente administrativo de Techint Héctor Zabaleta confirmó este martes que pagó coimas al ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta y que las entregas de dinero en paquetes coincidieron con fechas que anotó en sus cuadernos el remisero arrepentido Oscar Centeno.

“Sí, es cierto”, respondió el contador de 80 años a la fiscal de juicio Fabiana León cuando le preguntó sobre la entrega de “paquetes” al entonces funcionario de Planificación Federal Baratta. Explicó que la orden provino de Luis Betnaza, otro ejecutivo de Techint.

Zabaleta confirmó que dentro de esos paquetes había dinero, en pesos, porque no podía acceder al mercado de cambios y las entregas debían totalizar el equivalente a un millón de dólares.

Narró sus encuentros con Baratta y hasta contó llamadas del funcionario donde se “enojó” porque no tenía dólar billete y debía darle pesos. “Me tenés que dar dólares porque sino te voy a cortar el gas en la planta de Campana”, contó que le decía el funcionario, “enojado, quejoso porque yo no le daba dólares”.

Héctor Zabaleta tomó un café en el bar de Comodoro Py 2002 antes de ingresar a declarar como testigo (foto Adrián Escandar)

También ratificó que las fechas coinciden con las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno.

La aparición de Techint en los cuadernos de Centeno fue una primicia publicada por este medio, en 2018, días después de que estallara el escándalo.

El testigo, de 80 años y contador público, fue informado por el presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori de su obligación de decir la verdad y del derecho a no responder preguntas que considere autoincriminantes en relación a que estuvo imputado en la causa, donde fue sobreseído.

Luego está prevista la declaración de Luis Betnaza. Los dos ex directivos de Techint estuvieron acusados y procesados pero luego fueron sobreseídos y declararán este martes como testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio de los “Cuadernos de la corrupción” que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luis Betnaza y Héctor Zabaleta reconocieron durante sus declaraciones indagatorias como acusados, en 2018, presuntos pagos de sobornos que habrían llegado al millón de dólares, para que funcionarios del gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner intercedieran ante Venezuela en diferentes etapas de la negociación por la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en ese país, ordenada por Hugo Chávez.

Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos en 2021, luego de que la Justicia concluyó que los pagos ilegales existieron pero fueron en el marco de una situación de emergencia y por “razones humanitarias”, vinculadas a la necesidad de contar con las gestiones que permitieran el regreso al país de los empleados de la empresa y sus familiares.