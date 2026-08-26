Judiciales

Citaron a indagatoria a Duhalde, Taiana y otros ex funcionarios por el vacunatorio VIP

La jueza federal Eugenia Capuchetti aceptó un planteo del fiscal Eduardo Taiano y fijó audiencias entre el 2 de octubre y el 9 de diciembre para quienes recibieron dosis fuera de los criterios sanitarios. La lista incluye a políticos y familiares, entre ellos Hilda “Chiche” Duhalde, Hugo Curto y Horacio Verbitsky

Eduardo Duhalde
(Gaston Taylor)
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La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y dispuso el llamado a indagatoria a los receptores de vacunas contra el COVID-19 a través del denominado Vacunatorio VIP.

La medida alcanza al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, al exministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana y al diputado Eduardo Valdés.

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La resolución organizó un cronograma de citaciones que inician el 2 de octubre y se prolongan hasta el 9 de diciembre.

Según el requerimiento del fiscal, los beneficiarios de las vacunas no adoptaron un rol pasivo, sino que resultaron partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, una figura penal que reprime al funcionario que desvía recursos públicos bajo su custodia.

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Para Taiano, los imputados aceptaron las dosis de la vacuna Sputnik V, a pesar de que sabían que no integraban los grupos estratégicos habilitados en aquel momento de escasez.

De acuerdo con la presentación judicial, la conducta de los acusados afectó la distribución de un recurso sumamente limitado en el peor momento de la crisis sanitaria.

La lista de imputados

La jueza Capuchetti citó para prestar declaración indagatoria a los 34 imputados mencionados en el dictamen de Taiano.

En la lista figuran exfuncionarios, políticos y familiares directos: los diputados Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés; la esposa de Carlos Zannini, Patricia Alsua; el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa Filomena Burgos.

También figuran el expresidente de la Nación Eduardo Alberto Duhalde; su esposa Hilda Beatriz González de Duhalde; sus hijas Juliana Duhalde y María Eva Duhalde. Marcelo Jorge Duhalde.

(Noticia en desarrollo)

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