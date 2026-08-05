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Arcor invertirá USD 3,8 millones en un parque solar y generará su propia energía para su planta industrial de Catamarca

La iniciativa permitirá cubrir hasta el 90% del consumo eléctrico del complejo de Recreo con fuentes renovables

Vista aérea de un campo de paneles solares dispuesto en forma triangular, con una carretera, edificios, casas y vegetación arbustiva bajo un cielo nublado
Parque Solar en el Complejo Industrial Recreo, Catamarca
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Arcor invirtió USD 3,8 millones para inaugurar su primer Parque Solar en el Complejo Industrial Recreo, Catamarca, como parte de la Estrategia de Sustentabilidad 2030, que incluye la incorporación de energías renovables para fortalecer la eficiencia de sus operaciones.

Con una potencia instalada de 6,6 MW sobre un predio de 12 hectáreas, el parque solar tendrá una generación anual estimada superior a los 11.000 MWh. Esto permitirá que la planta alcance un nivel de uso de energía renovable de hasta el 90% y reduzca aproximadamente 4.000 toneladas de CO₂ equivalente por año. En caso de que la cobertura supere el 100%, los excedentes podrán inyectarse al sistema eléctrico.

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Actualmente, más del 60% de la energía utilizada por la compañía, tanto eléctrica como térmica, proviene de fuentes renovables. Así, en 2025 logró reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida respecto de 2017.

Vista aérea de un vasto campo con miles de paneles solares, caminos de tierra, edificios industriales, vegetación escasa y un pueblo al fondo
En 2025 Arcor logró reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida respecto de 2017

Cabe mencionar que el complejo, que fue el primero del grupo en alcanzar la meta de basura cero, está integrado por tres plantas industriales, 14 líneas de producción, más de 700 trabajadores y una capacidad instalada de 58.000 toneladas anuales.

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Allí se elaboran caramelos de goma, premezclas, gelatinas, jugos en polvo y panificados navideños para el mercado local y diversos destinos de exportación en América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

Por otro lado, y en el marco de la celebración de sus 75 años, Arcor anunció la ampliación y equipamiento de la Escuela Técnica N° 1 de Recreo, que incluye la construcción de un Laboratorio de Ciencias Naturales y un Taller de Electromecánica para más de 600 estudiantes.

Asimismo, presentó la Reserva Natural Urbana “Vivir Mejor”, un espacio de 6 hectáreas destinado a la conservación y regeneración del bosque nativo, la educación ambiental y el fortalecimiento del vínculo de la comunidad con su patrimonio natural.

Sede Arcor en Argentina.
Con una potencia instalada de 6,6 MW sobre un predio de 12 hectáreas, el parque solar tendrá una generación anual estimada superior a los 11.000 MWh. Foto: Arcor

La inauguración contó con la presencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a autoridades provinciales, municipales y directivos de Grupo Arcor.

“El Parque Solar, la Escuela Técnica y la Reserva Natural Urbana reflejan una convicción que acompaña a Arcor desde sus orígenes: crecer junto a las comunidades donde estamos presentes. Comparten una visión de largo plazo y muestran el valor de la articulación público-privada para impulsar iniciativas que generan desarrollo y dejan una huella positiva. Hace casi 40 años elegimos estar en Recreo y hoy renovamos esa decisión”, afirmó Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor.

Jalil destacó: “Es una alegría estar acompañando la puesta en marcha de este parque solar de Arcor, un paso importante en el uso de energía renovable. También quiero agradecer a la empresa por el aporte realizado para la inauguración del laboratorio de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1″.

“La articulación entre los sectores público y privado es fundamental porque genera empleo y contribuye al desarrollo de la provincia. En ese sentido, Arcor es, desde hace casi cuatro décadas, una de las tres empresas que más empleo genera en nuestra provincia”, agregó.

La firma registró en 2025 ventas por $4.902.647 millones y un resultado operativo de $293.291 millones. A su vez, destinó $153.264 millones a inversiones.

En paralelo, concretó recientemente un acuerdo estratégico, junto a Danone, para adquirir el 51,32% restante de Mastellone Hermanos S.A., dueña de la marca La Serenísima, mediante Bagley Argentina S.A., consolidando así el 100% del control de la empresa.

Pagani había señalado: “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”. El ejecutivo también remarcó que la decisión “ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo”.

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