Guatemala: Walter Mazariegos rector de la Universidad de San Carlos recupera finiquito por orden judicial

Walter Mazariegos, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se dirige a la audiencia frente al edificio universitario, que también celebra su 350 aniversario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Sala Sexta de lo contencioso administrativo ordenó a la Contraloría General de Cuentas entregar en cinco horas el finiquito a Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una decisión que le restituye el documento exigido por ley para ejercer el cargo aunque continúan registradas tres denuncias penales en su contra ante el Ministerio Público, según publicaciones de medios locales.

La notificación fue recibida por la CGC el 29 de julio, según informó el propio organismo. La resolución concedió amparo provisional y dispuso la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos a favor de Mazariegos, con la salvedad de que en el sistema de auditoría gubernamental constan acciones legales pendientes de resolver.

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La orden judicial llegó después de que Mazariegos ya había asumido un nuevo período al frente de la Usac. El 1 de julio tomó posesión en un acto a puerta cerrada en el campus central, pese a no contar entonces con el finiquito requerido para ocupar y mantenerse en la rectoría.

La Sala Sexta ordenó a la Contraloría General de Cuentas entregar en cinco horas el finiquito a Walter Mazariegos, rector de la Usac.(Walter Mazariegos)

El fallo devuelve el requisito legal que faltaba

La resolución de la Sala Sexta dio a Mazariegos un nuevo respaldo judicial en un punto central de su continuidad en el cargo. El finiquito era uno de los requisitos legales que no había podido obtener porque la Contraloría había presentado denuncias ante el Ministerio Público, lo que impedía la emisión de la constancia.

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La propia CGC había anunciado que no se lo extendería por hallazgos en el manejo de los fondos que la universidad recibe del Estado. Aunque se, señala que esa situación no ha sido aclarada.

Aun así, el Consejo Superior Universitario avaló la continuidad de Mazariegos desde el 1 de julio. Para hacerlo, aceptó dictámenes elaborados por su propio departamento jurídico, con los que evitó la obligatoriedad de la constancia emitida por la Contraloría.

La Sala que ordenó devolver el documento es la misma que, en ocasiones anteriores había fallado a favor de Mazariegos y su grupo. También se indica que fue esa misma instancia la que excluyó la participación de profesionales de ciencias afines en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad.

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La resolución fue firmada por los magistrados Irma Yolando Sosa Flores, Caren Orfilia Guzmán Sagastume y Víctor Manuel Castillo Mayén. El mandato estableció un plazo de cinco horas para emitir el documento a favor del rector.

La reelección se realizó entre denuncias de fraude y exclusiones

Mazariegos obtuvo su reelección como rector en un proceso que la oposición universitaria calificó como fraude. La objeción se centró en la exclusión de votantes afines a otros candidatos a rector.

Con ese escenario, Mazariegos quedó como único candidato en un evento que el Consejo Superior Universitario, presidido por él, decidió realizar en un hotel de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez. La privacidad de la sesión complicó el acceso incluso de algunos electores opositores que sí habían sido acreditados.

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La elección para el nuevo período 2026-2030 se celebró el 8 de abril. Según los datos consignados en el texto fuente, participaron 52 electores acreditados y Mazariegos recibió 50 votos favorables.

También hubo reclamaciones de electores que intentaron participar en la votación y no fueron aceptados. Además, 23 asistentes abandonaron las instalaciones y rompieron el quórum.

Ese resultado dejó encaminada la continuidad de Mazariegos en la rectoría, aunque todavía no tenía el finiquito que la ley exigía para competir por la reelección y ejercer el cargo. El documento le fue extendido solo después de la orden emitida por la Sala Sexta, un mes y tres días después de haber asumido formalmente el nuevo período en la universidad estatal.

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