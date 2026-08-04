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Jóvenes en Costa Rica podrán acceder a formación técnica gratuita con opción de vincularse al mercado laboral

El programa ofrecerá clases virtuales en tres áreas con alta demanda y está dirigido a personas jóvenes en condición de vulnerabilidad de seis cantones de la provincia de Guanacaste

Jóvenes de seis cantones de Guanacaste podrán acceder a capacitación técnica gratuita gracias a una alianza entre el programa EMPLÉATE, la Estrategia BRETE y Academias HHC&COVAO. Cortesía: Carolina Méndez
Jóvenes de seis cantones de Guanacaste podrán acceder a capacitación técnica gratuita gracias a una alianza entre el programa EMPLÉATE, la Estrategia BRETE y Academias HHC&COVAO. Cortesía: Carolina Méndez
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Decenas de jóvenes de la Región Chorotega en la provincia de Costa Rica tendrán la posibilidad de fortalecer su perfil profesional y aumentar sus oportunidades de conseguir empleo gracias a una nueva convocatoria del programa EMPLÉATE, la Estrategia BRETE y Academias HHC&COVAO, que ofrecerán capacitación técnica gratuita en tres áreas con alta demanda laboral.

La iniciativa está dirigida a personas residentes en los cantones de Tilarán, Cañas, Bagaces, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, quienes podrán postularse para cursar alguno de los programas de Gestor Ecoturístico, Agente de Servicio al Cliente o Asistente Administrativo-Contable, sin asumir ningún costo por la formación.

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El objetivo del proyecto es brindar herramientas que permitan mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes que actualmente se encuentran desempleados y en condición de vulnerabilidad, mediante un modelo de enseñanza que combina conocimientos técnicos con competencias digitales, dominio del inglés y fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la incorporación del programa de Gestor Ecoturístico, diseñado especialmente para responder a las necesidades productivas de Guanacaste, una de las regiones donde el turismo representa uno de los principales motores económicos.

La capacitación contempla contenidos relacionados con patrimonio natural, biodiversidad, interpretación ambiental, operaciones ecoturísticas, servicio al visitante, marketing digital, promoción turística y emprendimiento. Además, los participantes recibirán formación en inglés aplicado al turismo, manejo de reservaciones, plataformas digitales, geolocalización, mapas y herramientas colaborativas utilizadas en la industria turística.

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Jóvenes en un aula con laptops y cuadernos. Una estudiante levanta la mano. Pantallas muestran a otros alumnos y a una profesora en videollamada.
Las clases se impartirán de forma virtual durante seis meses e incorporarán inglés, herramientas digitales y habilidades socioemocionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda alternativa académica corresponde al programa de Agente de Servicio al Cliente, enfocado en fortalecer competencias relacionadas con atención al consumidor, técnicas de venta, resolución de conflictos, comercio electrónico, canales digitales y uso de plataformas especializadas. El plan de estudios también incorpora inglés aplicado al servicio al cliente, comunicación estratégica, productividad, análisis de información y gestión multicanal.

Por su parte, quienes opten por el programa de Asistente Administrativo-Contable recibirán formación en administración, contabilidad, matemática financiera básica, manejo de Excel, facturación, control de inventarios, sistemas contables y gestión documental. También desarrollarán conocimientos de inglés orientados al entorno empresarial, incluyendo redacción de correos, atención al cliente y vocabulario utilizado en oficinas.

Cada una de las especialidades tendrá una duración de seis meses, equivalentes a 24 semanas de formación. En ese periodo los estudiantes completarán 406 horas de capacitación, de las cuales 346 estarán destinadas a contenidos técnicos y 60 al desarrollo de habilidades socioemocionales, consideradas fundamentales para mejorar la empleabilidad de los participantes. Las clases se impartirán completamente en modalidad virtual, lo que facilitará la participación de jóvenes de diferentes comunidades sin necesidad de desplazarse.

El gerente de Modernización de HHC y COVAO, Juan Carlos Castañeda, explicó que el propósito del programa trasciende la enseñanza de conocimientos específicos.

“Esta capacitación gratuita busca que las personas jóvenes fortalezcan competencias técnicas, digitales y socioemocionales que puedan aplicar en diferentes entornos laborales. No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de acompañarlas en la construcción de un perfil más competitivo y acercarlas a nuevas oportunidades”, señaló.

Collage de seis paneles con tres jóvenes mujeres y tres jóvenes hombres usando computadoras portátiles en interiores, algunos con auriculares.
La iniciativa busca facilitar la inserción laboral de jóvenes desempleados de la Región Chorotega mediante capacitación técnica y acercamiento con empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria está dirigida a mujeres entre 17 y 35 años, hombres entre 17 y 24 años y personas con discapacidad entre 17 y 35 años que se encuentren en condición de pobreza básica o extrema y no cuenten con un empleo formal. Entre los requisitos figura haber aprobado al menos el noveno año de secundaria, registrarse en la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo, completar el proceso de validación establecido y no participar simultáneamente en otra iniciativa similar.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 19 de agosto de 2026, mientras que el inicio de las clases está programado para la primera semana de setiembre. De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida de decenas de familias de la Región Chorotega mediante el acceso a capacitación pertinente y la generación de nuevas oportunidades de empleo.

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