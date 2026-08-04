Polonia enfrenta su peor sequía en años, con ríos en niveles históricamente bajos

Polonia se enfrenta a la peor sequía en años

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Polonia enfrentará probablemente la peor sequía que el país haya visto en años, advirtió este martes Pawel Staniszewski, hidrólogo del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW) en Varsovia, en medio de una nueva ola de calor que empuja las temperaturas hacia los 40°C en el sur del país.

Niveles históricos en el San y el Vístula

Vista aérea de bancos de arena al descubierto en el río Vístula, cerca de niveles históricamente bajos, en medio de la sequía que golpea a Polonia. (Reuters)

El río San, a su paso por la ciudad polaca de Stalowa Wola, cayó la semana pasada a su nivel más bajo registrado, lo que llevó a las autoridades locales a imponer restricciones al uso industrial del agua. Niveles inusualmente bajos también se observaron en el río Vístula, donde imágenes aéreas muestran extensos bancos de arena y troncos al descubierto en el lecho seco.

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Un tronco queda expuesto en el lecho seco del río Vístula, en Varsovia, Polonia, en medio de la peor sequía que enfrenta el país en años. (Reuters)

“En mis 70 años, nunca vi el nivel del agua tan bajo. Hoy se podría cruzar en pantalones cortos, mientras que años atrás el agua llegaba hasta el cuello”, contó Edward Gazda, un jubilado de 70 años, sentado junto a la orilla del río San en Stalowa Wola. Según relató, ahora crece pasto en lugares donde antes nunca lo había hecho.

“El sur de Polonia está muy seco”

Vista aérea del río San en su nivel históricamente bajo, en Stalowa Wola, Polonia, el 30 de junio de 2026. (Reuters)

Staniszewski señaló a Reuters que el sur del país es la zona más afectada, aunque hay alertas de sequía vigentes en todo el territorio nacional. “Tenemos 71 alertas de sequía en toda Polonia. Y en 320 estaciones de agua tenemos un caudal realmente bajo en los ríos. Incluso en 30 estaciones tenemos el nivel más bajo jamás registrado”, detalló.

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El hidrólogo advirtió que la caída en los niveles de los ríos podría generar serios problemas para la agricultura, la industria y la infraestructura. “Va a haber un gran problema, porque el bajo nivel de los ríos es el primer paso hacia los próximos problemas: con la agricultura, con las fábricas, con la infraestructura”, dijo.

No solo el calor: la falta de lluvia

Los especialistas vinculan la situación al cambio climático. (Reuters)

Staniszewski remarcó que la causa no es únicamente el calor, sino la ausencia de precipitaciones sostenidas. “Tal vez no sea solo un problema de olas de calor, sino que directamente nos falta lluvia. Y cuando llueve, son en su mayoría tormentas: cortas, rápidas y repentinas. Necesitaríamos unos pocos días, no más, de lluvia más pausada”, explicó.

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El especialista también vinculó la situación al cambio climático. “No estamos preparados, el clima está cambiando muy rápido. Ahora en Polonia el clima es como el de Budapest hace 30 años, como en Hungría. Deberíamos estar listos y prepararnos”, afirmó.

Una vida que depende del agua

Dos personas junto a la orilla del río San, cuyo nivel calificó como el más bajo que recuerda en sus siete décadas de vida, en Stalowa Wola, Polonia. (Reuters)

De regreso en Stalowa Wola, Gazda resumió la preocupación que crece entre los residentes locales. “Si no llueve por mucho más tiempo, las fábricas tendrán que detenerse, las centrales eléctricas también. Todo depende del agua”, advirtió, mientras señalaba la vegetación que ahora cubre zonas que antes estaban bajo la superficie del río San.

Staniszewski indicó que las próximas semanas, e incluso los próximos dos meses, serán claves para determinar la magnitud real de la sequía este año, aunque anticipó que “probablemente va a ser peor que en los últimos años”.

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Una crisis que ya golpea a otros ríos europeos

A drone view shows people walking in one of the dried-out side channels of the Danube River in Budapest, Hungary, August 4, 2026. REUTERS/Marton Monus

Polonia no es el único país afectado por el fenómeno. El Danubio, segundo río más largo de Europa, se encuentra en mínimos históricos tras meses de calor extremo, con impacto directo en la producción eléctrica de Hungría, Serbia, Rumania y Bulgaria.

Hungría apagó el fin de semana su única central nuclear, en Paks, tras el primer parón en 44 años, mientras Rumania declaró el estado de emergencia nacional y su Marina realizó explosiones controladas en el canal Bala para desviar agua hacia la central nuclear de Cernavodă.

En Serbia, las dos mayores centrales hidroeléctricas del país operan muy por debajo de su capacidad, y en Bulgaria el bajo caudal paralizó buena parte del tráfico fluvial en el tramo búlgaro del río. El descenso generalizado responde a la falta de lluvias, la reducción del deshielo alpino y las sucesivas olas de calor que golpean la región desde mayo.

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(Con información de Reuters)