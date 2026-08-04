Política
Agregar Infobae enGoogle

Anabel Fernández Sagasti pidió votar de forma remota en el Senado por su embarazo: “Tengo restricción médica para viajar”

La senadora de Unión por la Patria explicó que no puede viajar por una restricción médica vinculada a su embarazo y cuestionó la iniciativa que busca modificar los límites a la compra de tierras

Fernández Sagasti sostuvo que los intereses sobre la Ley de Tierras se concentran en acuíferos, zonas ribereñas, la Patagonia y enclaves mineros
Guardar

Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional enfrenta una restricción médica que le impide trasladarse desde Mendoza a la Ciudad de Buenos Aires para participar en la sesión del Senado donde se debatirá la modificación de la Ley de Tierras. La legisladora, integrante de Unión por la Patria, cursa más de ocho meses de embarazo y cuenta con una prohibición médica para viajar largas distancias. Solicitó votar de manera remota para ejercer sus derechos políticos y garantizar la representación de su provincia en una sesión clave.

Estoy cursando arriba de las treinta y dos semanas, es decir, tengo más de ocho meses de embarazo y tengo restricción médica para viajar tanto por tierra o por aire hasta la ciudad de Buenos Aires”, afirmó en diálogo con Infobae Al Mediodía Fernández Sagasti.

PUBLICIDAD

Explicó que la imposibilidad de asistir afecta no solo sus derechos como senadora sino también la representación de Mendoza: “Lo único que a mí me impide estar en esa sesión es la distancia. Si yo fuera una mujer de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, podría estar en el recinto. Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”.

Anabel Fernández Sagasti pidió votar de manera remota en el Senado porque una restricción médica por su embarazo le impide viajar de Mendoza a Buenos Aires (captura de video)
Anabel Fernández Sagasti pidió votar de manera remota en el Senado porque una restricción médica por su embarazo le impide viajar de Mendoza a Buenos Aires (captura de video)

La senadora recordó antecedentes en los que se habilitó la votación remota para legisladores en situaciones excepcionales. Detalló: “En la legislatura de Mendoza, en el Senado provincial, se ha habilitado a una legisladora que vive en San Rafael, a trescientos cincuenta kilómetros, que tiene un embarazo de riesgo, para poder sesionar a distancia”. Reclamó que el Senado nacional sea “un faro de protección a la maternidad y a los derechos de las mujeres”.

PUBLICIDAD

Debate por la Ley de Tierras y la soberanía nacional

Durante la entrevista, Fernández Sagasti subrayó su oposición a la modificación de la Ley de Tierras y advirtió sobre los riesgos de incrementar el tope para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Explicó: “La ley actual impone un 15% de límite para la adquisición de tierras a extranjeros y hoy hay un 5% de tierras compradas por extranjeros. Estamos hablando aproximadamente de trece millones de hectáreas”.

La senadora de Mendoza sostuvo que la legislación vigente surgió como respuesta a un reclamo social ante la compra masiva de tierras argentinas por inversores extranjeros, en especial en la Pampa Húmeda y zonas estratégicas. “Esta ley del 2011 no nació de un repollo, sino que si nosotros vemos los diarios y las comunicaciones de esa época, era un reclamo que habían muchos extranjeros comprando las mejores tierras de la Argentina y sobre todo de la Pampa Húmeda”, señaló.

La senadora advirtió que hoy cerca del 5% de las tierras argentinas, unas trece millones de hectáreas, ya fue adquirido por extranjeros (Wikimedia)
La senadora advirtió que hoy cerca del 5% de las tierras argentinas, unas trece millones de hectáreas, ya fue adquirido por extranjeros (Wikimedia)

Fernández Sagasti advirtió sobre el interés en zonas con recursos clave como los acuíferos, áreas ribereñas y enclaves mineros: “Sabemos que los acuíferos, las zonas ribereñas, las tierras de la Patagonia o los nuevos enclaves mineros de varias provincias son claramente lo que están buscando. Y en esos lugares ya está cumplido el cupo, entonces necesitan ampliarlo”.

Consecuencias para la producción y la soberanía

Consultada sobre el riesgo concreto de la extranjerización, Fernández Sagasti expuso que “el riesgo es que se sigan comprando tierras y que en realidad la producción y el disfrute de esas tierras, que son de todos los argentinos, en algunos casos públicas, no esté en decisión de los argentinos, sino de gente que vive en el exterior”.

Agregó que la discusión de fondo radica en la tensión entre la soberanía y la propiedad privada. “Esa tensión entre la soberanía y la propiedad privada y el derecho que tienen los habitantes del mundo en habitar el suelo argentino, eso es lo que se va a discutir”, precisó.

La senadora remarcó que la ley vigente no impide la inversión extranjera, sino que busca regularla: “No es que prohíbe que los extranjeros vengan a invertir y compren sus tierras, sino que hace un uso de la soberanía y de su poder de reglamentación el Estado para poner límites”.

Fernández Sagasti afirmó que la Ley de Tierras no prohíbe la inversión extranjera, sino que fija límites, y cuestionó al Gobierno por el RIGI y la falta de beneficios para pymes
Fernández Sagasti afirmó que la Ley de Tierras no prohíbe la inversión extranjera, sino que fija límites, y cuestionó al Gobierno por el RIGI y la falta de beneficios para pymes

La legisladora consideró que el actual gobierno registra uno de los menores niveles de inversión extranjera privada. “Incluso rematando, como lo hace con el RIGI, dejándonos sin cobrar impuestos, con una injusticia terrible para las pymes y las micropymes de la Argentina, que no tienen ningún tipo de beneficios, ni siquiera crediticios, para poder invertir”, puntualizó.

El federalismo, la representación y la protección de derechos

Sagasti defendió la necesidad de reglas que permitan la vigencia de las leyes argentinas en todo el territorio nacional, incluso en tierras adquiridas por extranjeros. “Le puede interesar que, por ejemplo, las reglas argentinas y las leyes argentinas puedan estar vigentes dentro del espacio en donde compran esas tierras”, subrayó.

Y planteó que la discusión no se limita a la soberanía, sino al modelo de desarrollo y distribución de la riqueza. “Poder hacer que los recursos naturales, por ejemplo, que se exploten, quede parte del trabajo aquí en la Argentina, cosa que no está sucediendo, afirmó.

La senadora insistió en la importancia de proteger los derechos políticos de las legisladoras del interior ante situaciones de embarazo o distancia. “Si en el Senado no te permiten a una senadora elegida por su pueblo poder votar cuando existen los medios virtuales para hacerlo, imaginate qué le pasa a una laburante del sector privado”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Ley de TierrasSenado de la NaciónExtranjerización de TierrasRepresentación PolíticaInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno reunió a la Mesa Política para destrabar la Ley de Tierras: el próximo proyecto que planifican y la nueva agenda de Santilli

Karina Milei encabezó una cumbre de dos horas en la Casa Rosada para cerrar los cambios del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En agosto se tratará el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el jefe de Gabinete anunció que viajará a dos provincias

El Gobierno reunió a la Mesa Política para destrabar la Ley de Tierras: el próximo proyecto que planifican y la nueva agenda de Santilli

Fentanilo mortal: la Justicia detuvo a las dos ex funcionarias encargadas de los máximos organismos de control sobre medicamentos

Nélida Agustina Bisio era la directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y Gabriela Carmen Mantecón Fumado, la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Investigan falencias en la resolución de las inspecciones y una reunión que ambas tuvieron con Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma

Fentanilo mortal: la Justicia detuvo a las dos ex funcionarias encargadas de los máximos organismos de control sobre medicamentos

Detención de Facundo Moyano, en vivo: comenzó el allanamiento al domicilio del sindicalista

El hijo del líder de Camioneros es acusado de delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Candela Arizaga se encuentra hospitalizada

Detención de Facundo Moyano, en vivo: comenzó el allanamiento al domicilio del sindicalista

Senado: La Libertad Avanza y la oposición pelean voto a voto el futuro de la ley de venta de tierras a extranjeros

El oficialismo dice tener 35 y la oposición 34. Los que votan la ley en general pero no el capítulo de venta tierras. La presión social, los cambios de última hora y la ausencia de un texto final

Senado: La Libertad Avanza y la oposición pelean voto a voto el futuro de la ley de venta de tierras a extranjeros

Facundo Moyano, un rebelde con perfil propio dentro del clan familiar que encabeza el líder del Sindicato de Camioneros

Qué papel desempeña cada uno de los 6 hijos del jefe sindical en la estructura de poder moyanista y la autonomía que siempre tuvo el ex diputado y titular del gremio de Peajes

Facundo Moyano, un rebelde con perfil propio dentro del clan familiar que encabeza el líder del Sindicato de Camioneros

DEPORTES

El club argentino que sueña con contratar a Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

El club argentino que sueña con contratar a Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

Las imágenes del impactante último adiós a la leyenda del fútbol Franco Baresi en Milan

TELESHOW

El intenso ida y vuelta entre Wanda Nara y Mauro Icardi: las imágenes al desnudo sin IA de la conductora

El intenso ida y vuelta entre Wanda Nara y Mauro Icardi: las imágenes al desnudo sin IA de la conductora

La sugestiva frase de La Joaqui en su nuevo tema tras la separación de Luck Ra: “Yo solamente quería amor”

Preocupación por el estado de salud de Denisse González, ex Gran Hermano: “No es la noticia que esperábamos”

Homero Pettinato vive su historia de amor más insólita con Astrid, su pareja de cartón

La original fiesta de cumpleaños que organizó Yanina Latorre para Diego: amor en familia y una temática perruna

INFOBAE AMÉRICA

Exembajador de Nicaragua ante la OEA asegura que “Ortega planea votaciones, pero no elecciones”

Exembajador de Nicaragua ante la OEA asegura que “Ortega planea votaciones, pero no elecciones”

República Dominicana suma 83 medallas, pero cae al sexto lugar en el medallero de Santo Domingo 2026

El Observatorio Regional de Derechos pide al Estado de Guatemala investigar con imparcialidad el caso de adulta mayor desalojada

Tres homicidios y múltiples capturas marcan los primeros días de agosto en El Salvador

Un ataque de los rebeldes hutíes obligó a suspender los vuelos en un aeropuerto saudí cerca de Yemen