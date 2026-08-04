Anabel Fernández Sagasti pidió votar de forma remota en el Senado por su embarazo: “Tengo restricción médica para viajar”

Fernández Sagasti sostuvo que los intereses sobre la Ley de Tierras se concentran en acuíferos, zonas ribereñas, la Patagonia y enclaves mineros

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Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional enfrenta una restricción médica que le impide trasladarse desde Mendoza a la Ciudad de Buenos Aires para participar en la sesión del Senado donde se debatirá la modificación de la Ley de Tierras. La legisladora, integrante de Unión por la Patria, cursa más de ocho meses de embarazo y cuenta con una prohibición médica para viajar largas distancias. Solicitó votar de manera remota para ejercer sus derechos políticos y garantizar la representación de su provincia en una sesión clave.

“Estoy cursando arriba de las treinta y dos semanas, es decir, tengo más de ocho meses de embarazo y tengo restricción médica para viajar tanto por tierra o por aire hasta la ciudad de Buenos Aires”, afirmó en diálogo con Infobae Al Mediodía Fernández Sagasti.

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Explicó que la imposibilidad de asistir afecta no solo sus derechos como senadora sino también la representación de Mendoza: “Lo único que a mí me impide estar en esa sesión es la distancia. Si yo fuera una mujer de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, podría estar en el recinto. Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”.

Anabel Fernández Sagasti pidió votar de manera remota en el Senado porque una restricción médica por su embarazo le impide viajar de Mendoza a Buenos Aires (captura de video)

La senadora recordó antecedentes en los que se habilitó la votación remota para legisladores en situaciones excepcionales. Detalló: “En la legislatura de Mendoza, en el Senado provincial, se ha habilitado a una legisladora que vive en San Rafael, a trescientos cincuenta kilómetros, que tiene un embarazo de riesgo, para poder sesionar a distancia”. Reclamó que el Senado nacional sea “un faro de protección a la maternidad y a los derechos de las mujeres”.

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Debate por la Ley de Tierras y la soberanía nacional

Durante la entrevista, Fernández Sagasti subrayó su oposición a la modificación de la Ley de Tierras y advirtió sobre los riesgos de incrementar el tope para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Explicó: “La ley actual impone un 15% de límite para la adquisición de tierras a extranjeros y hoy hay un 5% de tierras compradas por extranjeros. Estamos hablando aproximadamente de trece millones de hectáreas”.

La senadora de Mendoza sostuvo que la legislación vigente surgió como respuesta a un reclamo social ante la compra masiva de tierras argentinas por inversores extranjeros, en especial en la Pampa Húmeda y zonas estratégicas. “Esta ley del 2011 no nació de un repollo, sino que si nosotros vemos los diarios y las comunicaciones de esa época, era un reclamo que habían muchos extranjeros comprando las mejores tierras de la Argentina y sobre todo de la Pampa Húmeda”, señaló.

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La senadora advirtió que hoy cerca del 5% de las tierras argentinas, unas trece millones de hectáreas, ya fue adquirido por extranjeros (Wikimedia)

Fernández Sagasti advirtió sobre el interés en zonas con recursos clave como los acuíferos, áreas ribereñas y enclaves mineros: “Sabemos que los acuíferos, las zonas ribereñas, las tierras de la Patagonia o los nuevos enclaves mineros de varias provincias son claramente lo que están buscando. Y en esos lugares ya está cumplido el cupo, entonces necesitan ampliarlo”.

Consecuencias para la producción y la soberanía

Consultada sobre el riesgo concreto de la extranjerización, Fernández Sagasti expuso que “el riesgo es que se sigan comprando tierras y que en realidad la producción y el disfrute de esas tierras, que son de todos los argentinos, en algunos casos públicas, no esté en decisión de los argentinos, sino de gente que vive en el exterior”.

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Agregó que la discusión de fondo radica en la tensión entre la soberanía y la propiedad privada. “Esa tensión entre la soberanía y la propiedad privada y el derecho que tienen los habitantes del mundo en habitar el suelo argentino, eso es lo que se va a discutir”, precisó.

La senadora remarcó que la ley vigente no impide la inversión extranjera, sino que busca regularla: “No es que prohíbe que los extranjeros vengan a invertir y compren sus tierras, sino que hace un uso de la soberanía y de su poder de reglamentación el Estado para poner límites”.

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Fernández Sagasti afirmó que la Ley de Tierras no prohíbe la inversión extranjera, sino que fija límites, y cuestionó al Gobierno por el RIGI y la falta de beneficios para pymes

La legisladora consideró que el actual gobierno registra uno de los menores niveles de inversión extranjera privada. “Incluso rematando, como lo hace con el RIGI, dejándonos sin cobrar impuestos, con una injusticia terrible para las pymes y las micropymes de la Argentina, que no tienen ningún tipo de beneficios, ni siquiera crediticios, para poder invertir”, puntualizó.

El federalismo, la representación y la protección de derechos

Sagasti defendió la necesidad de reglas que permitan la vigencia de las leyes argentinas en todo el territorio nacional, incluso en tierras adquiridas por extranjeros. “Le puede interesar que, por ejemplo, las reglas argentinas y las leyes argentinas puedan estar vigentes dentro del espacio en donde compran esas tierras”, subrayó.

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Y planteó que la discusión no se limita a la soberanía, sino al modelo de desarrollo y distribución de la riqueza. “Poder hacer que los recursos naturales, por ejemplo, que se exploten, quede parte del trabajo aquí en la Argentina, cosa que no está sucediendo, afirmó.

La senadora insistió en la importancia de proteger los derechos políticos de las legisladoras del interior ante situaciones de embarazo o distancia. “Si en el Senado no te permiten a una senadora elegida por su pueblo poder votar cuando existen los medios virtuales para hacerlo, imaginate qué le pasa a una laburante del sector privado”, concluyó.

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