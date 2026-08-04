Más de 500 comerciantes han recibido certificación en manipulación de alimentos durante las Fiestas Agostinas en El Salvador

Los comerciantes por cuenta propia recibieron certificación en manipulación de alimentos y condiciones de salubridad en el Centro Histórico de San Salvador durante las fiestas del Divino Salvador del Mundo. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Más de quinientos comerciantes por cuenta propia recibieron certificación en manipulación de alimentos y condiciones de salubridad en el Centro Histórico de San Salvador durante las fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo, según declaraciones de Manuel Rodríguez Joachín, director de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (Aplan) y gerente de cooperación de la Alcaldía de San Salvador Centro.

La medida, implementada por la Superintendencia de Regulación Sanitaria, busca garantizar la seguridad alimentaria de quienes asisten a una de las celebraciones más concurridas del país.

Las afirmaciones fueron brindadas por Rodríguez Joachín durante su participación en la Entrevista AM de Canal 10, donde explicó que la certificación se otorgó mediante la coordinación entre la Unidad Técnica de Comercio en el espacio público de la alcaldía capitalina y la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Cada comerciante recibió un carné que acredita el cumplimiento de los estándares de higiene y limpieza requeridos para la venta de alimentos típicos como elote loco, raspados de yuca y churros españoles, productos tradicionales de las festividades.

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El director de Aplan, Manuel Rodríguez Joachín, detalla el proceso de certificación alimentaria durante una entrevista en Canal 10./ (Entrevista AM)

“Queremos que la población tenga la certeza de que los alimentos han sido preparados bajo condiciones adecuadas”, afirmó el funcionario.

La gestión del alcalde Mario Durán ha impulsado una articulación institucional que involucra a más de mil colaboradores municipales en tareas de logística, limpieza, seguridad y promoción de la salud. Según datos de la Alcaldía de San Salvador, más de seiscientos empleados del área de desechos sólidos aplican un plan especial de recolección y saneamiento que mantiene el Centro Histórico en condiciones óptimas durante las celebraciones. “Hemos pasado de un sistema reactivo a uno proactivo, en el que la recolección de residuos se realiza negocio por negocio en horarios específicos”, sostuvo Rodríguez.

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El impacto de estas acciones se refleja en la percepción de los visitantes. De acuerdo con los registros oficiales citados en la Entrevista AM de Canal 10, el desfile del comercio reunió a más de doscientas mil personas, mientras que la afluencia total en los primeros días de las festividades superó los ochocientos mil asistentes.

Las autoridades proyectan que el complejo Sivarland y las plazas del centro histórico recibirán más de un millón doscientos mil visitantes entre el uno y el seis de agosto.

Los comerciantes certificados aprobaron capacitaciones obligatorias sobre higiene personal, manejo de utensilios y conservación de alimentos para reforzar la seguridad alimentaria en San Salvador./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“La coordinación entre la alcaldía, la Policía Nacional Civil, el Ejército y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ha permitido que los asistentes disfruten en un ambiente de seguridad y limpieza”, añadió el director de Aplan.

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La Superintendencia de Regulación Sanitaria estableció capacitaciones obligatorias para los comerciantes, quienes aprobaron módulos sobre higiene personal, manejo adecuado de utensilios y conservación de alimentos. La entrega de carnés facilita la identificación de vendedores autorizados y refuerza la confianza de los consumidores. “Los buenos salvadoreños no ensucian”, reiteró Rodríguez, al referirse a la campaña de educación ciudadana promovida por la alcaldía.

Las actividades en el Centro Histórico de San Salvador forman parte de un proceso de revitalización urbana que, según la alcaldía, busca posicionar a la capital como destino turístico y cultural de primer nivel en la región. El programa abarca eventos familiares, festivales de tradiciones, conciertos, shows de luces y orquestas nacionales, así como el fortalecimiento de espacios públicos mediante el trabajo conjunto con ministerios y organizaciones culturales. “La articulación institucional y la cooperación internacional han sido clave para transformar el centro en un espacio seguro y ordenado”, expuso Rodríguez.

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Las autoridades buscan que los turistas reciban buena atención y cuenten con las garantías de salubridad necesaria en las ventas de alimentos./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Durante estas fiestas, la Dirección Municipal de Saneamiento Ambiental ejecutó el programa Comercio Limpio, que establece tres horarios de recolección de desechos sólidos y fomenta la separación de residuos desde la fuente en los negocios de alimentos. Además, se instalaron depósitos en puntos estratégicos y se reforzó la vigilancia a través del sistema de monitoreo Sivar Seguro, que utiliza más de quinientas cámaras para supervisar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El calendario de celebraciones contempla procesiones religiosas, competencias de bandas, actividades lúdicas y opciones recreativas para todas las edades en espacios como el Parque Cuscatlán y los complejos deportivos municipales. El horario de apertura de Sivarland va de las doce del mediodía a la medianoche, con presentaciones artísticas y espectáculos nocturnos.

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La certificación sanitaria para los comerciantes independientes constituye una de las principales innovaciones en el dispositivo de seguridad y salubridad de las fiestas patronales de San Salvador. Las autoridades locales mantendrán el dispositivo especial hasta el cierre de la temporada, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión replicable en otras ciudades del país.