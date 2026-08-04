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Senado: La Libertad Avanza y la oposición pelean voto a voto el futuro de la ley de venta de tierras a extranjeros

El oficialismo dice tener 35 y la oposición 34. Los que votan la ley en general pero no el capítulo de venta tierras. La presión social, los cambios de última hora y la ausencia de un texto final

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso
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El oficialismo se siente cerca de lograr la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se popularizó como ley de tierras. Un parte médico y un viaje anticipado los deja a la puerta de una victoria parlamentaria que viene siendo esquiva en este tema.

Mientras se siguen redactando borradores de la norma, ya van por el 16, y negociando cambios de cara a la sesión del próximo jueves, desde el bloque del oficialismo comunicaron a la Casa Rosada que están muy cerca de conseguir el número mágico: los 37 votos necesarios que cambiarían el porcentaje de tierras que pueden comprar capitales extranjeros y habilitaría desalojos exprés a inquilinos con deudas.

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“Estamos a uno y uno arriba”, señaló una fuente del oficialismo esperanzado que en las próximas horas ese voto aparezca. Hasta ahora queda 36 a 35 a favor del capítulo que habilita la ley de tierras.

Esta tarde Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa en donde explicará los cambios del proyecto que, aún, no lograron ver en su totalidad la gran mayoría de los senadores. Y, aunque se olvida de la eliminación total de las restricciones para comprar tierra y las sube de 15% a 25%, hay otros puntos en conflicto.

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Ese porcentaje no aplica para los distritos -la ley actual establece que es el 15% del país, 15% de la provincia y 15% del distrito- sino que libara en su totalidad. Además, elimina la restricción para la compra de tierras rurales que tengan espejos de agua o sean ribereñas de lagos y ríos, y el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, la de la mejor tierra productiva del país. Otro punto es que elimina la imposibilidad de compra de tierras de frontera y la cambia por una doble habilitación de parte del Estado Nacional y provincial. La pregunta que muchos se hacen es qué sucede si alguno de los dos se opone y, la otra, por qué gobernadores que mandan a votar a favor se opondrían a esas operaciones.

Los que votan en contra son los 25 del peronismo -si Anabel Fernández Sagasti puede votar-, Convicción Federal (3), Movere Santa Cruz (2), Alejandra Vigo y 3 radicales que son Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Ricardo Kroneberger (UCR). En este esquema quedarían con 34 votos en contra.

Si el resto de los senadores se hacen presentes, el oficialismo tiene una “pecera” de 17 que algunos ya están adentro. Así a los 21 senadores propios le suman los 3 del PRO, 2 de Provincias Unidas, 1 de La Neuquinidad, 1 de Primero los Salteños, 1 de Independencia.

Y aparecen los casos en donde, por ejemplo, Encuentro Misionero (2), votan la ley pero en contra el capítulo 3 que es el referido a la venta de tierras. Una posición similar tomaría Despierta Chubut (1).

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.- - Victoria Villarruel
Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Convicción Federal apuesta a ir por su dictamen de minoría, pero no adelantan si darán quórum o no.

El gran dilema que tiene hoy el proyecto es el posicionamiento de los radicales. Mientras el partido pide a sus senadores que voten en contra, buena parte del bloque apuesta por mantener su posicionamiento junto al oficialismo.

"Lo único que puede hacer cambiar a alguno es la calle. Hay mucha presión en la calle, en las ciudades, para que voten en contra por lo menos del capítulo 3. No hay que olvidarse que solo 3 de los 10 radicales tienen mandato para continuar después del 2027, es un bloque que se desarma a finales del año que viene", explicaron.

En este escenario, en donde el oficialismo estaría un voto arriba de la oposición, la posibilidad de un empate está latente. Es por eso que el presidente Javier Milei adelantó su viaje a Ecuador para el miércoles por la tarde y, de esa manera, quita la posibilidad de que sea Victoria Villarruel quien desempate en su rol de presidenta del Senado porque va a estar a cargo del Ejecutivo.

La moneda está en el aire. Quedan menos de 48 horas y todos apelan a convencer a alguno de la contraparte. Lo que es seguro es que hasta ahora nadie parece estar seguro que la ley de tierras tenga media sanción esta semana.

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Agencia Nacional de TierrasJavier MileiSenadoPatricia Bullrich

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