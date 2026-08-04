El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Madre salvadoreña cuenta por qué la lactancia con su primer hijo fue dolorosa, pero también “mágica y maravillosa”

Una madre salvadoreña relató las grietas, el miedo y la falta de orientación con los que arrancó esta etapa, una vivencia que luego cambió con apoyo médico, aprendizaje diario y un fuerte lazo emocional

La lactancia materna en El Salvador y el detalle del parto que cambió la experiencia de una madre primeriza (Imagen ilustrativa Infobae)
La lactancia materna en El Salvador y el detalle del parto que cambió la experiencia de una madre primeriza (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La lactancia materna fue para Ingrid De La O Bernal, madre primeriza salvadoreña de 38 años, una experiencia atravesada por dolor, falta de orientación previa y aprendizaje junto a su hijo. “Fue doloroso”, recuerda sobre los primeros días, marcados por problemas de agarre, grietas y sangre en los senos.

“No tuve ninguna clase antes de que el niño naciera, solo el día del parto una enfermera me explicó cómo debía colocarlo”. Los problemas con el agarre del bebé provocaron grietas y sangre en los senos. “Cada vez que le daba de comer, las primeras semanas, lloraba del dolor”, relata. La pediatra recomendó crema para sanar, pero la imposibilidad de amamantar durante ese tratamiento sumó preocupación en ella.

PUBLICIDAD

“Me dijeron que el niño también tenía que aprender, que a medida que creciera vaciaría el pecho más rápido”, cuenta. Con el tiempo, la alimentación se volvió más fluida y el dolor cedió. “La pediatra me explicó que la saliva del niño manda una señal para producir más leche”, detalla.

La falta de información, redes sociales y los consejos del entorno

La experiencia de Ingrid De La O Bernal expone las brechas de información sobre la lactancia materna en el espacio de salud privada en la que ella fue atendida. “Me tuve que asesorar por mis propios medios, buscando información en redes sociales y confirmando con la pediatra”, señala.

PUBLICIDAD

Manos de una mujer sostienen un teléfono celular; en su pantalla se observa la imagen de un bebé amamantándose.
Madre observa en su celular una imagen que ilustra procesos de la lactancia materna de un bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre reconoce que el entorno familiar y social, aunque en ocasiones bienintencionado, aporta ideas y consejos desactualizados. “A veces lo que funcionó a los abuelos ya está pasado”, apunta.

El trabajo remoto y el temor a usar fórmula

El regreso al entorno laboral no supuso un obstáculo para Ingrid De La O Bernal. Su empleo remoto y la flexibilidad de su jefa le permitieron establecer espacios para amamantar o extraer leche sin restricciones. “Tengo el permiso para hacerlo cuando lo necesito”, afirma.

En contraste, la rigidez institucional en torno al uso de fórmulas infantiles generó angustia. “En el Seguro Social satanizan la fórmula, decían que solo leche materna, y eso me metió miedo”. Pese a la recomendación de un pediatra privado que desestimó mitos sobre la fórmula y los gases, el temor la llevó a mantener la lactancia exclusiva.

La incomodidad en espacios públicos

Pese a que una madre no debería sentir incomodidad por alimentar a su bebé en espacios públicos, en la esfera pública, Ingrid optó por la discreción. “Siempre busco un rincón o me tapo porque temo que alguien me grabe y me exponga en redes”, comparte.

Una mujer sentada amamanta a un bebé. Otras dos mujeres de pie, con la mano en la boca, las miran y conversan en un parque con árboles y flores.
Una madre amamanta a su hijo en un banco de un parque, mientras dos mujeres transeúntes la miran con desagrado, pese al proceso natural de dar leche a los bebés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de espacios adecuados para la lactancia en la ciudad refuerza ese sentimiento de incomodidad y la necesidad de protección.

Una experiencia entre dolor y vínculo

Para Ingrid De La O Bernal, la lactancia materna está marcada por el dolor físico y la superación de miedos, pero también por el vínculo con su hijo. “Quizá lo describiría como doloroso, pero mágico”, define.

La madre resalta la capacidad del cuerpo para adaptarse a las necesidades del bebé y el consuelo que el contacto genera en los momentos de enfermedad o inseguridad. “Ellos buscan estar seguros, escuchar el corazón de mamá”.

Temas Relacionados

Lactancia maternaEl SalvadorPediatríaMaternidadEspecial de lactancia materna

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jóvenes en Costa Rica podrán acceder a formación técnica gratuita con opción de vincularse al mercado laboral

El programa ofrecerá clases virtuales en tres áreas con alta demanda y está dirigido a personas jóvenes en condición de vulnerabilidad de seis cantones de la provincia de Guanacaste

Jóvenes en Costa Rica podrán acceder a formación técnica gratuita con opción de vincularse al mercado laboral

José Flores, el tico de 119 años que podría convertirse en el hombre más longevo del mundo

La familia del vecino de Guanacaste en Costa Rica impulsa un proceso ante el Gerontology Research Group para validar su edad y, si el expediente avanza, dejar atrás por más de dos años la marca masculina vigente y que él se convierta en el hombre más viejo del mundo

José Flores, el tico de 119 años que podría convertirse en el hombre más longevo del mundo

Más de 500 comerciantes han recibido certificación en manipulación de alimentos durante las Fiestas Agostinas en El Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ajustan controles en el centro histórico. A través de una credencial entregada a los comerciantes se busca ordenar al sector de alimentos y dar confianza a los turistas.

Más de 500 comerciantes han recibido certificación en manipulación de alimentos durante las Fiestas Agostinas en El Salvador

Impactantes imágenes de las explosiones del Volcán de Fuego de Guatemala

Una alerta naranja y evacuaciones en zonas aledañas al coloso ha generado el aumento de erupciones del volcán de fuego de Guatemala. Las imágenes reflejan la gravedad de la situación.

Impactantes imágenes de las explosiones del Volcán de Fuego de Guatemala

La degradación de los manglares compromete cerca del 20% de los ingresos del turismo en República Dominicana, según investigación

El análisis publicado en Ocean & Coastal Management vincula la pérdida de capital natural con menores flujos de viajeros, presión sobre la capacidad hotelera y un impacto anual de USD 75 millones en el país

La degradación de los manglares compromete cerca del 20% de los ingresos del turismo en República Dominicana, según investigación

TECNO

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

Millonarios vs. Pasto ver online en Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el riesgo de la publicidad invasiva del streaming ilegal

Qué aplicación debes instalar en el celular para ver Las Guerreras K-pop en español latino

Todos los códigos de Free Fire y Free Fire MAX que puedes canjear este 4 de agosto de 2026

Microsoft llevará los juegos de Xbox 360 a PC y a su próxima consola Helix

ENTRETENIMIENTO

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

“Spider-Man: Brand New Day” llegó a los mil millones de dólares en tiempo récord

Anya Taylor-Joy explica por qué las mujeres evitan la actuación de método: “Tenemos cosas que cuidar”

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lanzan un fondo millonario para salvar 100 especies en peligro de extinción

BTS reactivó su gira Arirang en Nueva Jersey y ya palpita su llegada a Latinoamérica

Los audiolibros de Harry Potter registraron un alza del 551% antes del estreno de la serie

MUNDO

Recolectores de residuos en Italia ayudaron a recuperar un billete de lotería con un premio millonario

Recolectores de residuos en Italia ayudaron a recuperar un billete de lotería con un premio millonario

Rusia presentó su nuevo submarino Yasen-M: cómo es el arma que redefine el equilibrio naval

Polonia enfrenta su peor sequía en años, con ríos en niveles históricamente bajos

Estados Unidos espera alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del miércoles

La villa del lago di Como que aparece en James Bond sale al mercado con una unidad de lujo