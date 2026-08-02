Nueva causa contra el juez federal suspendido Gastón Salmain: lo acusan de pedir una coima de 100.000 dólares

Gastón Salmain, juez federal de Rosario suspendido y al borde del juicio político

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El juez federal de Rosario Gastón Salmain, suspendido de su cargo y encaminado hacia un juicio político que podría derivar en su destitución, fue imputado en las últimas horas en una nueva causa, donde está acusado de haber ofrecido protección judicial a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, a cambio de una coima de 100.000 dólares.

Vaudagna se convirtió el año pasado en imputado colaborador de la Justicia, y desde entonces admitió múltiples hechos de corrupción que involucran a Salmain y a Marcelo Bailaque, extitular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, quien renunció al verse acorralado por las investigaciones en su contra.

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Ante el juez federal de garantías Román Lanzón, el fiscal rosarino Federico Reynares Solari formalizó la nueva acusación contra Salmain y pidió que se le dicte la prisión preventiva, lo que fue rechazado durante la audiencia. Sucede que el acusado, aunque está suspendido de su cargo, mantiene los fueros que impiden que sea detenido.

Salmain y Vaudagna se conocen al menos desde fines de 2018. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, este juez rosarino le ofreció al exfuncionario de la entonces AFIP direccionar y dictar resoluciones favorables en los expedientes en los que estaba acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de secretos. La gestión se habría hecho a través del abogado Diego Fesser.

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Durante la audiencia, Salmain tomó la palabra y negó las acusaciones: “Nunca pedí, exigí ni recibí dinero de Carlos Vaudagna; nunca encomendé a Diego Fesser que actuara como intermediario y nunca dicté una resolución a cambio de beneficio alguno”, sintetizó en descargo breve que hizo de forma virtual.

Salmain junto a uno de sus abogados, Yamil Castro Bianchi

El fiscal Reynares Solari repasó los movimientos sospechosos del titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Sostuvo que Salmain ocultó de manera deliberada que mantenía una relación con Vaudagna y que se habían hecho favores mutuos. Esto fue así mientras el juez intentó quedarse con los expedientes que involucraban al entonces funcionario de AFIP, pero la maniobra no prosperó debido a la recusación que impulsaron distintos fiscales.

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Es por esto, siempre según la hipótesis de la acusación, que el pago del soborno de 100.000 dólares nunca se habría materializado.

Para probar este vínculo preexistente, la fiscalía presentó una serie de mensajes de texto y audios recuperados del celular del exAFIP mediante un peritaje.

En esas comunicaciones, que datan de los años 2018 y 2019, se constataron encuentros personales en Buenos Aires y Rosario, así como gestiones del contador para conseguirle un empleo y definir la remuneración de la novia de Salmain en el fisco.

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Recreación de un mensaje enviado por Vaudagna a Salmain, en marzo de 2019. El chat fue revelado por la fiscalía durante la audiencia de formalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal Reynares Solari también exhibió registros de geolocalización y antenas telefónicas que ubicaron al abogado Fesser y al magistrado en las mismas coordenadas geográficas y horarios, tanto en la zona de la Plaza San Martín en Buenos Aires como en las inmediaciones del Jockey Club de Rosario.

Otro mensaje que mostró el fiscal para ilustrar el vínculo que Salmain y Vaudagna desde 2018. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se incorporaron filmaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la vía pública que registraron un presunto encuentro entre el intermediario de la coima y Salmain en agosto de 2025, en un edificio de la calle Corrientes, en Rosario.

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Durante su declaración, el juez suspendido elevó el tono para responderle a la fiscalía sobre estas pruebas exhibidas: “En la filmación no se nos ve juntos ni ingresando o saliendo al mismo tiempo. Además, esas imágenes revelan algo gravísimo: fui seguido y se reconstruyó mi recorrido mediante una maniobra que considero de inteligencia ilegal. El lugar en el que fui filmado es el domicilio profesional de mi defensor, el Dr. Gustavo Feldman. Se siguió a una persona investigada mientras concurría al estudio de su abogado, afectando directamente la confidencialidad y el libre ejercicio del derecho de defensa”, sostuvo Salmain.

Y agregó: “No tengo dudas de que esa persecución guarda relación con una investigación que tramita en Comodoro Py y que involucraría al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; a su secretario, Silvio Robles; y a fiscales de la jurisdicción de Rosario presuntamente vinculados con ellos”.

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La línea de defensa de Salmain se erige en una supuesta confabulación en su contra que atraviesa a todo el Poder Judicial. Por eso ya adelantó que pedirá citar como testigo a Rosatti para que declare en el marco de su juicio político, y lo mismo hará en esta nueva causa penal con el ministro Ricardo Lorenzetti.

Carlos Vaudagna, exdirector regional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe

Finalmente, el juez de garantías Román Lanzón resolvió dar por cumplida la formalización de los cargos contra Salmaín por los delitos de cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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En la causa “Attila”, en la cual Salmain está procesado y tiene dictada la prisión preventiva, los investigadores detectaron otro caso de coimas por 200.000 dólares.

El Consejo de la Magistratura tiene previsto avanzar este año con el juicio político en su contra, a partir de esta acusación y de un antecedente administrativo: Salmain ocultó en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer un soborno para direccionar un expediente.

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Si resulta destituido, quien debe dar la orden de ejecutar la detención es el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.