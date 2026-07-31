La Justicia le puso fecha al juicio oral por presunto lavado contra la viuda de Daniel Muñoz

La justicia le puso fecha al juicio oral por presunto lavado contra Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz

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El Tribunal Oral Federal 7 fijó fecha para el inicio del juicio en la causa que investiga a Carolina Pochetti y a otras 32 personas por integrar una presunta asociación ilícita que habría cometido maniobras de lavado de dinero, que permitieron el enriquecimiento del fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

El debate oral está previsto a partir del 9 de abril de 2027, a las 09:00, con audiencias semanales todos los viernes. Antes, el tribunal convocó a una audiencia preliminar para el 19 de febrero con el objetivo de definir los hechos y las pruebas que se expondrán durante el proceso.

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El expediente fue elevado a juicio hace un mes por el Juzgado Federal 11, cuando decretó la clausura de la instrucción, con la hipótesis que sostiene que Daniel Muñoz tomó una parte de los fondos recaudados a través de la corrupción, entre 2003 y 2015.

Muñoz, secretario adjunto y luego secretario privado del expresidente Kirchner, falleció antes de que se iniciara esta pesquisa, que involucra a su viuda, Carolina Pochetti, a su hijo Franco Muñoz y a su cuñada Alejandrina Pochetti.

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Según quedó expresado en la causa, Muñoz fue “un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández”, en particular en lo referido a la supuesta recaudación de fondos ilegales, su derivación a los jefes y organizadores, y la utilización de esos fondos en otras actividades delictivas.

Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner

Parte del dinero de origen ilícito, fue recibido por Héctor Daniel Muñoz y luego habría sido puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen legal.

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La causa

Este expediente es una derivación de la causa Cuadernos que se ocupa de analizar un presunto sistema de recaudación ilegal de dinero ligado a contratos de obra pública, servicios públicos, transporte y concesiones viales con sobreprecios, que luego se transportaba en efectivo en el auto que manejaba Oscar Centeno.

La pesquisa describe una red de sociedades, compras y ventas inmobiliarias, movimientos bancarios, transferencias internacionales y adquisiciones de bienes registrables que se extendió por la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba y el exterior.

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Para elevarlo a juicio oral, la justicia dio por acreditado que el dinero recolectado por el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, fue entregado al menos en 87 oportunidades a Muñoz en domicilios vinculados al matrimonio Kirchner y en la residencia de Olivos.

El supuesto entramado tuvo como eje local sociedades como MADACO, MM SERVICIOS, CAYUQUEO, MALABIA 1741 SA, VIAL SUR, PATAGON ADVENTURE SRL, PATAGON EXPERIENCE SRL y NEW WALL SA.

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Se presume que a través de esas firmas se compraron, administraron y vendieron propiedades, vehículos y fondos de comercio con operaciones que, en muchos casos, no se correspondían con la capacidad económica declarada por los intervinientes.

En el plano internacional, en el expediente se describe la conformación de un núcleo de al menos 16 sociedades en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.

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Figuran DREAM GOLDEN ENTERPRISES INC, FREE EXPERIENCE INC, HARBOR GOLDEN INC, MOTHER QUEEN INC, NORTH GOLDEN INC, SOUTH GOLDEN INC y OLD WOLF LTD. Con esas estructuras se adquirieron por lo menos 16 inmuebles: 14 en Miami y dos en Nueva York.

Además de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, fueron enviados a juicio Víctor Alejandro Manzanares, Carlos Temístocles Cortez, Leonardo Daniel Llaneza, Rubén Horacio Llaneza, Miguel Ángel Plo, María Jesús Plo, Federico Carlos Zupicich, Sergio Esteban Todisco, Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, Franco Daniel Muñoz, Fausto Alejandro Machado, Alejandrina Pochetti y Perla Aydee Puente Reséndez, entre otros.

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