Judiciales

La Comisión de Disciplina analizará nuevas medidas de prueba vinculadas al juez federal Gastón Salmain

El cuerpo tratará pedidos de documentación relacionados con la causa en la que el magistrado rosarino fue procesado por presunta corrupción. También abordará expedientes sobre otros jueces federales y nacionales

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La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analizará este miércoles nuevas medidas de prueba vinculadas al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado en una causa por presunta corrupción
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analizará este miércoles nuevas medidas de prueba vinculadas al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado en una causa por presunta corrupción

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura se reunirá este miércoles con una agenda que incluye más de medio centenar de expedientes disciplinarios. Entre los asuntos más relevantes figura el tratamiento de nuevas medidas de prueba vinculadas al juez federal de Rosario Gastón Salmain, pocos días después de que la Comisión de Acusación aprobara el dictamen que propone su remoción y la apertura de un eventual juicio político en su contra.

La reunión se desarrollará en la sala “Dr. Lino E. Palacio” de la sede central del organismo, con modalidad presencial y virtual. Dentro del orden del día aparecen dos expedientes promovidos por el propio Salmain contra el juez federal Carlos Vera Barros, quien interviene en la causa penal FRO 15.947/2024, donde el magistrado rosarino ya fue indagado por su presunta participación en una asociación ilícita sospechada de favorecer a un fideicomiso para la transferencia de aproximadamente 10 millones de dólares al exterior.

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Uno de los planteos que analizará la comisión prevé requerir al Juzgado Federal N° 4 de Rosario copia de la resolución dictada el 26 de diciembre de 2025 mediante la cual Vera Barros dispuso la prisión preventiva de Salmain, así como también de la providencia del 13 de noviembre de ese mismo año en la que se consignó que el magistrado permanecería en libertad por encontrarse amparado por la inmunidad de arresto prevista para los jueces federales.

Ambas actuaciones corresponden a la investigación que derivó en su procesamiento.

Las actuaciones vinculadas al juez Salmain volverán a ser tratadas por el Consejo días después de que la Comisión de Acusación aprobara el dictamen que propone su remoción y eventual juicio político
Las actuaciones vinculadas al juez Salmain volverán a ser tratadas por el Consejo días después de que la Comisión de Acusación aprobara el dictamen que propone su remoción y eventual juicio político

La Comisión también evaluará un pedido para que la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial produzca un informe sobre los movimientos registrados en el sistema Lex 100 respecto del mencionado expediente FRO 15.947/2024 y sus incidencias entre el 15 y el 22 de octubre de 2025. La solicitud apunta a determinar si las actuaciones fueron eliminadas o reservadas dentro del sistema, dónde habrían sido alojadas en caso de existir una reserva y si hubo restricciones de visualización para las partes o para el propio juzgado.

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La situación de Salmain concentra actualmente la atención del Consejo de la Magistratura por el avance simultáneo de las investigaciones disciplinarias y penales que lo involucran. La semana pasada, la Comisión de Acusación aprobó por unanimidad el dictamen elaborado por el senador Luis Juez que propone someterlo a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento. La decisión deberá ser tratada ahora por el plenario del organismo.

La investigación disciplinaria se apoya en dos ejes. El primero está relacionado con las decisiones adoptadas por Salmain en el expediente iniciado por Attila Fideicomisos SRL, una firma que solicitó autorización judicial para acceder a dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior. El segundo se vincula con la omisión de informar, durante los concursos en los que participó para acceder a la magistratura federal, que había sido cesanteado por la Corte Suprema en 2002 cuando se desempeñaba como auxiliar judicial.

Según la investigación penal, Salmain habría intervenido en una maniobra destinada a habilitar la salida de aproximadamente 10 millones de dólares mediante una medida cautelar dictada desde el Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El magistrado fue procesado con prisión preventiva por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La medida no se ejecutó debido a la inmunidad de arresto que protege a los jueces mientras permanecen en funciones.

Primer plano de Luis Juez, un hombre con traje azul y corbata a cuadros, hablando y gesticulando con su mano derecha en una mesa con un portátil
Luis Juez instruyó el expediente disciplinario que derivó en el dictamen para remover a Gastón Salmain (Consejo de la Magistratura)

Salmain rechazó las acusaciones y sostuvo que sus decisiones se ajustaron a criterios jurídicos válidos.

La reunión de este miércoles estará encabezada por el consejero César Grau, presidente de la Comisión de Disciplina, y por la vicepresidenta María Alejandra Provítola. También integran el cuerpo los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Hugo Galderisi, Luis Juez, Alberto Lugones, Mariano Recalde y Eduardo Vischi.

Otros expedientes que analizará la Comisión

Más allá del caso Salmain, la Comisión de Disciplina tratará una extensa agenda compuesta por pedidos de informes, medidas de prueba y proyectos de resolución sobre magistrados de distintos fueros y jurisdicciones del país. Entre los asuntos destacados figura el expediente seguido contra Carlos Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 91, respecto del cual se analizará una citación en los términos del artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.

El temario también incluye actuaciones vinculadas a los camaristas cordobeses Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi; al juez federal de General Roca Hugo Greca; al integrante del Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza Pablo Salinas; a la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger; y a los jueces civiles Cristóbal Llorente y Ramiro Santo Faré, entre otros magistrados alcanzados por pedidos de medidas de prueba y requerimientos de documentación judicial.

Sesión del plenario - Comisiones Acusación y Disciplina. Fuente: Consejo de la Magistratura
El consejero César Grau, presidente de la Comisión de Disciplina

Además, la comisión deberá resolver sobre diversos proyectos de desestimación de denuncias formuladas contra jueces nacionales y federales, incluidos expedientes vinculados a Juan Rafael Stinco, Paula Andrea Castro e integrantes del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Estas iniciativas fueron incorporadas mediante una segunda ampliación del orden del día.

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