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Pese a la derrota, el Gobierno puso la Casa Rosada a disposición de la Selección argentina

Se lo confirmaron a Infobae desde el Ejecutivo. El plantel volverá al país este lunes pasado el mediodía y se espera un masivo recibimiento en Ezeiza y en la Ciudad de Buenos Aires

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Lionel Messi y sus compañeros se lamentan tras la derrota en la final de la Copa del Mundo. REUTERS/Amanda Perobelli
Lionel Messi y sus compañeros se lamentan tras la derrota en la final de la Copa del Mundo. REUTERS/Amanda Perobelli

Pese a la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 contra España, el Gobierno decidió mantener en pie el ofrecimiento de la Casa Rosada para que los jugadores puedan ser recibidos y ovacionados por los hinchas.

Según confirmaron a Infobae altas fuentes oficiales, el edificio de Balcarce 50 está a entera disposición de Lionel Messi y todo el plantel. “Si ellos así lo desean, así será”, comentó a este medio un funcionario que participa de la organización del regreso de La Scaloneta.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó un vuelo chárter para trasladar a la delegación de regreso al país. Se prevé que los jugadores y el cuerpo técnico aterricen en el aeropuerto internacional de Ezeiza el lunes entre las 12 y las 14, en caso de que puedan despegar desde Nueva York esta misma noche.

Sin embargo, hasta ahora la AFA no confirmó cuál será el itinerario de la Selección ni si el plantel tiene previsto realizar una celebración pública.

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El Gobierno le ofreció a la Selección nacional la Casa Rosada "sin funcionarios" para el regreso del Mundial 2026. REUTERS/Agustín Marcarian
El Gobierno le ofreció a la Selección nacional la Casa Rosada "sin funcionarios" para el regreso del Mundial 2026. REUTERS/Agustín Marcarian

La decisión dependerá de lo que quieran hacer los jugadores, encabezados por Messi. Una vez que ellos adopten una resolución, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, será el encargado de transmitirla formalmente a las autoridades. Las áreas de seguridad de Nación, Provincia y Ciudad esperan esa comunicación para definir el operativo específico del regreso.

Una de las alternativas es que la Selección aterrice en Ezeiza durante la tarde del lunes y se traslade directamente al predio de la AFA. La provincia de Buenos Aires cuenta con protocolos previamente establecidos para custodiar ese recorrido. Ya lo hizo después de la consagración en el Mundial de Qatar, cuando acompañó a la delegación desde el aeropuerto hasta el complejo deportivo.

Este domingo hay concentraciones en distintos puntos del país. La gente ya se había reunido en lugares céntricos y espacios donde se organizaron transmisiones públicas del partido.

Ya entrada la noche y tras la derrota, las concentraciones persisten en lugares como el Obelisco -clásico epicentro de los festejos- y las zonas céntricas de cada ciudad.

Claudio Tapia y Lionel Messi se saludan en la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo, ante la atenta mirada de Eduardo Domínguez, presidente de CONMEBOL. REUTERS/Hannah Mckay
Claudio Tapia y Lionel Messi se saludan en la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo, ante la atenta mirada de Eduardo Domínguez, presidente de CONMEBOL. REUTERS/Hannah Mckay

El Ministerio de Seguridad porteño implementó un dispositivo especial basado en el esquema que desplegó durante la semifinal frente a Inglaterra, cuando participaron cerca de mil efectivos de la Policía de la Ciudad y el operativo se desarrolló sin incidentes de gravedad. Ahora las tareas se reforzaron con otros 200 uniformados más.

El personal afectado pertenece a Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas, conocida como DIR; el Grupo de Acción Motorizada de la Policía Motorizada; brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y las comisarías vecinales 1B y 1D.

La distribución de los agentes apunta a ordenar la circulación, prevenir hechos de violencia, proteger el patrimonio público y garantizar corredores para el ingreso de ambulancias y servicios de emergencia.

El dispositivo porteño incluye el cierre de calles con sus respectivos vallados en distintos puntos del centro. Entre ellos, la avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito; Corrientes, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, y la avenida Roque Sáenz Peña, entre Cerrito y Libertad.

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad también trabaja con un dispositivo preventivo. La Policía Bonaerense tiene presencia en los 135 municipios y adapta sus despliegues cotidianos ante acontecimientos que pueden provocar reuniones masivas, posibles episodios de violencia o alteraciones en la circulación.

Las principales medidas estarán concentradas en los grandes centros urbanos del territorio bonaerense, como el conurbano, La Plata y Mar del Plata. En las localidades del interior, los festejos suelen desarrollarse en las plazas centrales y en puntos ya identificados por cada municipio. En las zonas más densamente pobladas, en cambio, se requiere una planificación más amplia para anticipar aglomeraciones y ordenar el tránsito.

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