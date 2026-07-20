Qué hay detrás de la angustia por el posible último Mundial de Messi: la explicación de un psicólogo

Alejandro Schujman sostuvo que la selección argentina cerró un ciclo y dejó un aprendizaje emocional y social más allá de los títulos

La selección argentina cerró un ciclo tras la última final, donde el equipo, liderado por figuras como Lionel Messi y Lionel Scaloni, enfrentó no solo el resultado deportivo sino también el desafío emocional de una etapa que concluye. El impacto de este desenlace no se limita al resultado en la cancha, sino que alcanza a la vivencia colectiva y la percepción social sobre el deporte, el liderazgo y la identidad nacional.

Alejandro Schujman, psicólogo, analizó en Infobae en Vivo el significado de este cierre y las emociones que afloraron en el plantel y el público. “Se termina un ciclo. El partido de la final es un sabor amargo al final de un viaje que nos regalaron durante todos estos años”, afirmó el profesional. Para muchos, el verdadero valor de este equipo no reside únicamente en los títulos, sino en el aprendizaje emocional y social que deja su recorrido.

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Schujman subrayó que la sensación de gratitud prevaleció sobre la frustración: “La palabra es gracias. Esto fue un partido dentro de un viaje. Estos jugadores nos enseñaron mucho”. Este enfoque propone un cambio de paradigma sobre cómo la sociedad procesa la derrota y valora los procesos colectivos.

El psicólogo afirmó que la gratitud prevaleció sobre la frustración en la reacción al cierre de ciclo de la selección argentina REUTERS/Agustin Marcarian

Liderazgo y emociones: el rol de Messi y Scaloni

Schujman destacó el liderazgo de Lionel Messi y Lionel Scaloni como factores centrales en la identidad del equipo. “Scaloni armó el equipo con el mejor jugador del mundo porque es el líder que es, un tipo que no tiene problema en llorar”, señaló el psicólogo. Schujman consideró que la autenticidad del entrenador y su disposición a mostrar emociones en público representan un modelo de gestión emocional relevante para la sociedad.

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El análisis también abarcó el contraste con ciclos anteriores de la selección argentina. Schujman mencionó que, a diferencia de procesos previos, este grupo combinó talento con un fuerte sentido de pertenencia y humildad. “Este equipo no hubiera sido lo que fue sin Messi y tampoco sin Scaloni, ni sin la suma de cada uno de los jugadores. Cada uno aportó lo suyo”, remarcó.

Schujman destacó que el liderazgo de Lionel Messi y Lionel Scaloni fue central para la identidad de este equipo de la selección argentina REUTERS/Evan Vucci

La interacción entre liderazgo, talento y valores humanos se tradujo en una experiencia compartida que trascendió el resultado deportivo. Schujman afirmó que el factor diferencial radica en el grupo: “El talento más el liderazgo y el valor diferencial es la cuestión de grupo, que otras selecciones no lograron”.

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El aprendizaje colectivo y la gestión de la derrota

La derrota ante España no anuló el vínculo entre la selección y la sociedad argentina. Schujman interpretó que la reacción del público, lejos de la crítica habitual, se apoyó en la gratitud. “No creo que a ninguno lo tumbe este resultado a nivel emocional, porque todos saben que lo dieron absolutamente todo”, sostuvo el psicólogo.

Schujman planteó que la derrota deja un aprendizaje sobre la frustración y confirma que ganar no se reduce a salir primero REUTERS/Agustín Marcarian

El contexto emocional de los jugadores y la afición refleja un proceso de aprendizaje. Schujman lo explicó con una metáfora: “Salir primeros no es la única forma de ganar, y este es un aprendizaje que deberíamos llevarnos en todos los órdenes de la vida, no solo el deportivo”. El cierre del ciclo se presenta como una oportunidad para revisar la relación con la frustración y valorar la experiencia más allá del trofeo.

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La vivencia colectiva se nutre de la identificación con el grupo y sus referentes. La capacidad de reconocer y transitar el duelo forma parte del proceso de maduración social.

El legado de Messi, Scaloni y la selección argentina, según Schujman, trasciende el fútbol y propone valores como memoria, empatía y humildad REUTERS/Agustín Marcarian IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Valores, humildad y el legado del equipo

Al mismo tiempo, el profesional de la salud resaltó que la humildad y la empatía constituyen el sello de este grupo. El psicólogo valoró el ejemplo de Messi y Scaloni, quienes mostraron humanidad y cercanía en sus gestos y palabras. “Estos tipos no se la creyeron nunca”, aseguró Schujman, aludiendo a la actitud de los referentes del plantel.

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El especialista sugirió que el legado de la selección trasciende lo deportivo. “Ojalá que esto sí lo podamos aprender para seguir trabajándolo en los equipos de fútbol, en los colegios y en el mundo”, expresó. Schujman pidió que la sociedad argentina incorpore estos valores, señalando que “en un mundo que huele a pólvora, esto es un aprendizaje enorme”.

La reflexión sobre el futuro también ocupó parte del análisis. El psicólogo recomendó que la nueva etapa se enfrente desde el agradecimiento y la memoria. “Lo más valioso que tiene un pueblo es la memoria. Espero que esto que hoy es presente sea futuro real y tangible”, concluyó.

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