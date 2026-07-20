Dos ecuatorianos fueron capturados con cocaína en alta mar durante un operativo de la Marina de El Salvador

Los detenidos transportaban 1.36 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $34 millones de dólares.

Una operación de interdicción marítima realizada por la Marina Nacional de El Salvador terminó con la captura de dos ciudadanos ecuatorianos que transportaban 1,36 toneladas de cocaína en aguas del océano Pacífico, un decomiso que se suma a la ofensiva desplegada por ese país contra las redes de narcotráfico que utilizan corredores marítimos para movilizar droga desde Sudamérica hacia Centroamérica.

La embarcación fue localizada el 17 de julio a 947 millas náuticas —equivalentes a unos 1.764 kilómetros— al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. La información fue divulgada dos días después por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien informó que el cargamento incautado tiene un valor estimado de USD 34 millones.

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De acuerdo con los datos oficiales, los únicos ocupantes de la lancha eran dos ciudadanos ecuatorianos. Hasta el 20 de julio de 2026, las autoridades salvadoreñas no habían hecho públicas sus identidades, edades ni lugares de procedencia, tampoco han precisado si registran antecedentes penales o si tendrían vínculos con alguna organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

La droga era transportada en una lancha rápida equipada con motores fuera de borda, una modalidad frecuentemente utilizada por las estructuras narcotraficantes que operan en el Pacífico oriental. Estas embarcaciones suelen recorrer cientos de millas náuticas en alta mar con el propósito de evitar los controles costeros y realizar transbordos hacia otros medios de transporte antes de que la mercancía llegue a su destino final.

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La Marina Nacional interceptó una LMFB (Lancha con Motor Fuera de Borda) a 947 millas náuticas (1,764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

Aunque las investigaciones permanecen abiertas, las autoridades no han determinado públicamente desde qué país zarpó la embarcación ni cuál era el punto de entrega del cargamento. Tampoco han informado si el caso mantiene conexiones con alguna organización criminal de Ecuador, Colombia, México o Centroamérica.

La incautación vuelve a poner de relieve la importancia estratégica del Pacífico como corredor para el tráfico internacional de cocaína. Las organizaciones criminales aprovechan la amplitud del océano y las grandes distancias respecto de la costa para reducir las probabilidades de detección, obligando a los países de la región a mantener operaciones de vigilancia cada vez más extensas y coordinadas.

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Tras anunciar el operativo, Bukele informó que El Salvador acumula 14,61 toneladas de cocaína decomisadas durante 2026. Según las estimaciones oficiales, el valor conjunto de esos cargamentos supera los USD 365 millones, una cifra que refleja el incremento de las operaciones de interdicción desarrolladas por la Marina salvadoreña durante el último año.

En semanas recientes, ese país también reportó el decomiso de 6,68 toneladas de cocaína en una sola operación, considerada la mayor incautación marítima registrada por las autoridades salvadoreñas. Ese antecedente, junto con el nuevo cargamento interceptado, confirma la intensificación de los controles sobre las rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Pacífico.

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El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína decomisadas en lo que va del año, valoradas en más de $365.25 millones de dólares.

Para Ecuador, la captura de dos de sus ciudadanos en este operativo se suma a otros casos registrados en distintos países de la región en los que ecuatorianos han sido detenidos mientras participaban en el transporte de cargamentos de cocaína por vía marítima. La ubicación geográfica del país, junto con su red portuaria sobre el océano Pacífico, ha convertido al territorio ecuatoriano en un punto de interés para las organizaciones criminales que buscan movilizar droga hacia los mercados internacionales.

No obstante, las autoridades salvadoreñas no han atribuido este caso a ninguna estructura criminal específica ni han señalado que la droga procediera de Ecuador. Hasta el momento, la información oficial se limita a confirmar la nacionalidad de los dos detenidos y el volumen del cargamento incautado.

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La embarcación permanece bajo custodia de las autoridades junto con la cocaína decomisada, mientras avanzan las investigaciones para reconstruir la ruta seguida por la lancha, identificar a los responsables de financiar el transporte y establecer cuál era el destino final del cargamento.