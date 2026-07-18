Judiciales

Tiene 26 años, demandó a su padre biológico por no haberla reconocido y la Justicia lo condenó a pagarle $22 millones

Una joven llevó a los tribunales de San Isidro el reclamo por el abandono de su progenitor. El demandado se negó a realizarse el examen de ADN durante el proceso de filiación, no compareció al juicio y fue declarado rebelde

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un juzgado civil de San Isidro condenó a un hombre a pagar 22 millones de pesos por daño moral a su hija por no reconocer la filiación durante años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Isidro, un juzgado civil condenó a un hombre a abonar 22 millones de pesos en concepto de daño moral a su hija, tras años de negativa a reconocerla legalmente como tal. El fallo abordó una demanda iniciada por la joven, quien buscó una reparación integral por las consecuencias que, según la resolución, tuvo la falta de reconocimiento paterno sobre su vida.

El expediente judicial relata que la madre de la reclamante conoció al demandado en 1998 y, tras una breve convivencia, nació la niña en septiembre de 1999, en la provincia de Buenos Aires. El padre se retiró del hogar familiar en 2000 y nunca aportó económicamente para la crianza, aunque mantuvo contactos esporádicos con la hija. A pesar de los reiterados pedidos de reconocimiento legal, tanto de la madre como de la propia joven, el hombre nunca accedió.

PUBLICIDAD

La sentencia, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5, repasó el extenso proceso judicial que debió afrontar la reclamante para lograr el reconocimiento de filiación. Primero, la madre promovió la acción ante un juzgado de familia en 2017. Posteriormente, al alcanzar la mayoría de edad, la joven retomó el trámite en otra jurisdicción, dado el domicilio del demandado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo en San Isidro sostuvo que la falta de reconocimiento paterno afectó la identidad de la joven y su desarrollo personal, escolar y social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recién el 30 de mayo de 2023, el vínculo filial quedó determinado judicialmente. La joven, inscripta originalmente solo con el apellido materno, decidió mantener esa identidad aun después del fallo, adoptando como segundo apellido el del padre.

PUBLICIDAD

Durante el proceso de filiación, las constancias judiciales evidenciaron la falta de colaboración del demandado. El hombre no se presentó a las audiencias ni a las citaciones para la realización de la prueba genética de ADN. Su negativa sistemática fue considerada como un indicio grave en contra de su posición, según la jueza a cargo del expediente.

El fallo señala que la omisión del padre generó consecuencias significativas para la reclamante, quien atravesó su infancia y adolescencia sin poder transmitir a su entorno escolar y social la certeza de su identidad paterna. La magistrada evaluó que la falta de reconocimiento implicó la ausencia del padre en situaciones relevantes para el desarrollo personal, como la educación, la salud y las relaciones sociales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La filiación quedó determinada judicialmente el 30 de mayo de 2023, después de un proceso que la madre inició en 2017 y que la hija continuó al llegar a la mayoría de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución enfatizó que el daño moral en estos casos surge directamente del sufrimiento ocasionado por la incertidumbre sobre la identidad, y no por la falta de afecto. Se consideró probado el impacto emocional y la alteración en el desarrollo de la joven, calificando el perjuicio como un daño “in re ipsa”, que no requiere mayor acreditación.

El reclamo incluyó también la reparación por daño psicológico, pero fue rechazado porque no se realizó la correspondiente pericia especializada que permitiera acreditar un perjuicio psíquico concreto. El tribunal aclaró que, a diferencia del daño moral, este rubro exige pruebas objetivas a través de estudios profesionales.

En cuanto al daño patrimonial, la demandante argumentó que su madre debió afrontar sola los gastos de crianza, atribuyendo al padre un pasar económico holgado. El fallo descartó este planteo por falta de pruebas que evidenciaran privaciones materiales concretas derivadas de la falta de reconocimiento legal. La resolución sostuvo que el daño económico sólo sería indemnizable si se hubiera demostrado que la ausencia paterna llevó a la joven a vivir en condiciones de pobreza o sin acceso adecuado a salud y educación, extremo que no resultó acreditado en el expediente.

Un test de ADN en un laboratorio (Freepik)
La sentencia señaló que el demandado no asistió a audiencias ni a la prueba de ADN, y consideró esa negativa como un indicio grave en su contra. (Foto de archivo: Freepik)

Para calcular la suma indemnizatoria, la jueza ponderó la duración del proceso, la conducta omisiva del demandado y las circunstancias personales de la reclamante. El monto de 22 millones de pesos fue definido como una compensación suficiente para la magnitud del daño sufrido, sin constituir un enriquecimiento injustificado.

El fallo determinó que los intereses sobre ese monto correrán desde la fecha del nacimiento de la reclamante, en septiembre de 1999, hasta el dictado de la sentencia y hasta el efectivo pago, conforme a la tasa pasiva más alta que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a treinta días.

La sentencia impuso las costas del juicio al demandado, es decir, los gastos del proceso deberán ser abonados por quien resultó condenado. Además, fijó un plazo de diez días para el cumplimiento voluntario de la condena una vez que el fallo quede firme, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La jueza afirmó que el daño moral por falta de reconocimiento de filiación surge del sufrimiento por la incertidumbre sobre la identidad y no de la falta de afecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente también deja constancia de la declaración de rebeldía del demandado, quien guardó silencio durante todo el proceso pese a estar debidamente notificado, tanto en la etapa de pruebas como en la de sentencia.

El juzgado subrayó la especial protección que el derecho argentino y los tratados internacionales otorgan a la identidad de las personas, en particular a la identidad de origen, citando la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Constitución Nacional.

En la fundamentación, la jueza citó jurisprudencia y doctrina para justificar la necesidad de que la reparación tenga un alcance suficiente y no simbólico, y reiteró que el daño moral por falta de reconocimiento de filiación encuentra respaldo en la experiencia humana y no requiere pruebas extraordinarias.

Temas Relacionados

Reconocimiento filiatorioDemanda judicialDaños y perjuiciosIndmenización judicialReconocimiento legalCódigo Civil y ComercialADN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Agujeros, deformaciones y bordes partidos: la Justicia obligó a un fabricante a reparar una piscina y pagar una multa

Una familia contrató en 2018 la compra e instalación de una pileta de fibra de vidrio a través de WhatsApp. La estructura presentó fallas desde el inicio, pero el proveedor dejó de responder los reclamos

Agujeros, deformaciones y bordes partidos: la Justicia obligó a un fabricante a reparar una piscina y pagar una multa

La Justicia concedió la probation a un acusado por intervenir el teléfono de Marcelo D’Alessandro

Se trata de un hacker que ya había sido procesado en un expediente por presunto espionaje ilegal a jueces federales

La Justicia concedió la probation a un acusado por intervenir el teléfono de Marcelo D’Alessandro

Compró un auto usado, denunció que le ocultaron que había sido taxi y que alteraron el kilometraje: por qué la Justicia rechazó la demanda

Un hombre demandó al vendedor de un Peugeot 307 tras descubrir que el vehículo había sido utilizado como taxi durante cinco años y sospechar que el cuentakilómetros había sido alterado

Compró un auto usado, denunció que le ocultaron que había sido taxi y que alteraron el kilometraje: por qué la Justicia rechazó la demanda

Qué dice sobre el patrimonio de Jesica Cirio la pericia contable en la causa por enriquecimiento ilícito contra Insaurralde

El informe complicó al ex intendente de Lomas de Zamora y brindó detalles sobre el accionar de la modelo, quien salió más beneficiada

Qué dice sobre el patrimonio de Jesica Cirio la pericia contable en la causa por enriquecimiento ilícito contra Insaurralde

A 32 años del atentado a la AMIA: cómo avanza la Justicia sobre el juicio en ausencia y archivos de inteligencia

A 32 años del atentado a la AMIA: cómo avanza la Justicia sobre el juicio en ausencia y archivos de inteligencia, eje de las críticas

A 32 años del atentado a la AMIA: cómo avanza la Justicia sobre el juicio en ausencia y archivos de inteligencia

DEPORTES

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

Impactante speech de un periodista francés: “Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a Messi y Lautaro”

La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

La Corte Suprema endureció las restricciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras incumplir medidas cautelares

Crisis en Bolivia: 15 empresas públicas registran pérdidas de más de USD 500 millones

De los “anti-Argentina” a las cábalas para la final del Mundial