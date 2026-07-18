Qué dice sobre el patrimonio de Jesica Cirio la pericia contable en la causa por enriquecimiento ilícito contra Insaurralde

Jesica Cirio

En la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, el foco se desplaza por momentos hacia Jesica Cirio, no solo por el vínculo personal que supieron tener, sino por el volumen y la trazabilidad de los fondos que generó y aportó al patrimonio familiar. La pericia contable oficial, elaborada con intervención de expertos de todas las partes, arrojó una conclusión que, a priori, le lleva tranquilidad a la conductora: todo lo que Cirio sumó a la economía conyugal está respaldado por documentación, registros bancarios y movimientos declarados ante organismos fiscales.

Durante el período analizado, Cirio percibió USD 700.825 provenientes de Zumba Fitness LLC entre 2016 y 2023, transferidos desde el exterior y verificados contra los registros del Banco Central y el Banco Galicia. A eso se suma una facturación local que alcanzó ARS 163,9 millones. El informe pericial destaca que la mayoría de las variaciones de efectivo en poder de Cirio se conciliaron con extracciones bancarias y que su saldo en dólares se mantuvo positivo durante todo el período investigado.

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Ante esto, la defensa de la modelo remarcó que la única transferencia relevante de fondos de Cirio a Insaurralde —una entrega de USD 250.000 y ARS 2.000.000 efectuada el 26 de enero de 2023— fue instrumentada con firma certificada ante escribano y declarada por ambos en sus declaraciones juradas. Lo mismo ocurre con los gastos vinculados a la fiesta de casamiento, celebrada en 2014: 693.088 pesos abonados con transferencias y cheques identificados, sin que se detectaran fondos opacos ni desfasajes patrimoniales.

Martín Insaurralde

El dictamen pericial extendió su lupa sobre el resto de los ejes de la investigación y, en cada tramo, volvió sobre la relevancia de los ingresos de Jesica Cirio para desmontar los supuestos desfasajes invocados por la fiscalía. Así, en el análisis de los viajes internacionales, el peritaje constató que los fondos empleados para el viaje a Marbella de Insaurralde con Sofía Clérici, uno de los puntos más sensibles de la acusación, tenían origen lícito y estaban debidamente documentados: Cirio entregó a Insaurralde los montos relevantes mediante un acto notarial, y la existencia de liquidez suficiente quedó reflejada en las cuentas y declaraciones juradas.

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La reconstrucción histórica de la economía familiar incluyó también la compra y venta de inmuebles y vehículos. Los peritos concluyeron que las adquisiciones de Cirio —incluso aquellas efectuadas antes del matrimonio— se justificaron con ingresos propios, ventas previas y movimientos bancarios identificables. Los vehículos a su nombre, según el informe, encuentran respaldo en su facturación y no presentan irregularidades.

La investigación, que también abarca a Sofía Clérici y otras personas físicas y jurídicas, consignó respecto de Cirio un nivel de trazabilidad y justificación de flujos económicos superiores al del resto de los imputados, tanto en moneda nacional como extranjera. La pericia destacó la ausencia de bienes de origen ilícito y la imposibilidad de atribuirle maniobras de ocultamiento, transformación o disimulo de activos.

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A pesar de que los peritos reconocieron limitaciones documentales en algunos puntos del análisis —especialmente en la reconstrucción total de ciertos gastos y en la consolidación de fondos gananciales—, el dictamen fue categórico en lo que respecta a Cirio: ninguna operación relevante quedó sin justificación, y no existen elementos para sostener, desde el enfoque contable, una acusación penal vinculada a enriquecimiento ilícito o lavado de activos. El expediente judicial continuará su trámite con la evaluación del juez sobre el dictamen y los próximos pasos procesales.