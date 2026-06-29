La Justicia confirmó que el ex senador Edgardo Kueider quedará detenido cuando regrese al país

Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider

La situación procesal de Edgardo Kueider sumó un nuevo revés en la Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó que el exsenador nacional por Entre Ríos quedará inmediatamente detenido una vez que las autoridades de Paraguay - donde se encuentra enfrentando un juicio por contrabando - autoricen su traslado de regreso al territorio nacional.

Así el tribunal de apelaciones rechazó el pedido de exención de prisión presentado por la defensa del exlegislador. El mismo temperamento tomaron con Iara Guinsel Costa, pareja y exsecretaria de Kueider.

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De este modo, los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández confirmaron la resolución de primera instancia dictada por el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que ya había denegado la posibilidad de que el imputado transite el proceso en libertad.

Una vez que vuelva a la Argentina, a Kueider lo espera en los tribunales federales de San Isidro una acusación por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

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Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro

Edgardo Kueider fue senador nacional por Entre Ríos hasta diciembre de 2024, cuando fue expulsado de la Cámara Alta tras su detención en un control fronterizo en Ciudad del Este.

Su nombre se instaló en la agenda pública a partir de la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando fue detenido por personal de la Armada, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Paraguay en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú (Brasil).

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En ese punto fronterizo, personal de la Armada y agentes aduaneros interceptaron el vehículo en el que viajaban el entonces legislador nacional y su acompañante. Llevaban en una mochila 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes que no habían sido declarados.

Al omitir el trámite obligatorio de registro de divisas, la fiscalía paraguaya inició de inmediato actuaciones bajo el cargo de tentativa de contrabando, al considerar que los billetes representan instrumentos de valor monetario que intentaron ocultarse.

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Por este hecho, el Tribunal Especializado en delitos económicos de Asunción inició formalmente el juicio oral la semana pasada. Durante la primera audiencia del debate, Kueider y Guinsel Costa se negaron a declarar, aunque sus defensores adelantaron que hablarán ante los magistrados en instancias posteriores del juicio.

Nuevas imputaciones por lavado de dinero

A la par del juicio por contrabando, la Fiscalía de Paraguay avanzó con una segunda línea de investigación que complicó aún más la situación del exsenador y su pareja.

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Recientemente, la Justicia de ese país imputó a Kueider y a Guinsel Costa por el delito de lavado de activos, al detectar maniobras financieras sospechosas destinadas a introducir fondos de presunto origen ilícito en el circuito comercial legal.

Edgardo Kueider durante una intervención en el Senado de la Nación

La acusación fiscal sostiene que los imputados utilizaron una empresa de fachada denominada Golsur S.A. para canalizar los recursos y ocultar a los verdaderos propietarios de los fondos. A través de esta estructura, la pareja adquirió seis departamentos de lujo y sus respectivas cocheras en un edificio residencial ubicado en el exclusivo proyecto Innova Las Mercedes, en Asunción.

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De acuerdo con la investigación, Guinsel Costa realizó millonarios desembolsos en efectivo entre abril y julio de 2024 para concretar la compra de los inmuebles por un valor total de 460.379 dólares.

Ante estos indicios, el juez penal de garantías paraguayo Rodrigo Estigarribia ordenó el embargo preventivo de todas las propiedades y dictó la prohibición de innovar y contratar sobre los bienes para asegurar su eventual decomiso. Junto a la pareja también están imputados dos presuntos cómplices: Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.

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