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Cuáles fueron los destinos con mayor y menor ocupación durante el fin de semana largo

Se registró un escenario dispar entre las distintas regiones del país, en un fin de semana marcado además por la consolidación de las escapadas cortas

Salta movilizó cerca de 40.000 personas (Ministerio de Turismo y Deportes)
Salta movilizó cerca de 40.000 personas (Ministerio de Turismo y Deportes)
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El fin de semana largo del 15 al 17 de agosto dejó un movimiento turístico heterogéneo en todo el país. Mientras algunos destinos alcanzaron niveles cercanos a la ocupación plena, otros registraron una demanda más moderada. Los eventos, las fiestas populares, la nieve y las propuestas vinculadas con la naturaleza fueron algunos de los principales atractivos que impulsaron la llegada de visitantes.

Según la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), el fin de semana largo registró un movimiento similar al de la misma fecha de 2025. La demanda se concentró principalmente en destinos ubicados a menos de 500 kilómetros, lo que favoreció las escapadas de proximidad y orientó el flujo de viajeros hacia las zonas serranas, la Costa Atlántica y los principales centros turísticos del Litoral.

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En esta línea, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) detalló que la estadía promedio fue de 2,1 días y que se mantiene la tendencia de viajes más cortos con decisiones de último momento.

La estadía promedio fue de 2,1 días. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
La estadía promedio fue de 2,1 días. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) observó un panorama similar y agregó que el gasto promedio diario por turista fue de $114.464, una cifra que, medida a precios constantes, resultó 13,2% inferior a la de 2023. “Viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales”, resumió la entidad.

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Por su parte, la CAT precisó también cuáles fueron los niveles de ocupación en cada uno de los principales destinos:

La Ciudad de Buenos Aires registró una ocupación del 66%, con más de 100.700 turistas y un gasto superior a los $30.000 millones. La agenda de actividades turísticas fue uno de los principales atractivos durante los tres días.

En la Provincia de Buenos Aires, Tandil fue uno de los destinos más elegidos, con picos de ocupación del 90%, mientras que Tapalqué superó el 80% promedio. En el otro extremo, Mar del Plata y Pinamar promediaron el 50%. Villa Gesell tuvo buen movimiento durante la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal y Chascomús también se ubicó entre los destinos elegidos para escapadas cortas.

Córdoba alcanzó una ocupación promedio del 60%. Entre los destinos con mayor demanda se ubicaron La Cumbrecita y Calamuchita, ambos por encima del 80%, seguidos por Villa Carlos Paz y Valle de Punilla, en torno al 70%. Villa General Belgrano superó también el 70%. Alta Gracia llegó al 62%, mientras que San Javier y Yacanto registraron 60%.

La Cumbrecita
Córdoba alcanzó una ocupación promedio del 60%

En Mendoza, la ocupación promedio fue del 70%. Malargüe encabezó el ranking con 89%, seguido por Uspallata, con 86%; Potrerillos, 79%; Tunuyán, 78%; Zona Este, 74%; y Gran Mendoza, 70%.

En San Juan, el movimiento fue moderado: Calingasta rondó el 60%, mientras que Iglesia y Valle Fértil se ubicaron en torno al 50%. San Luis promedió 58%, con Potrero de los Funes en 79% y Villa de Merlo cerca del 65%.

Corrientes registró una ocupación provincial promedio del 73%. Los Esteros del Iberá fueron el destino más elegido, con 82%, seguidos por Gran Corrientes, con 67%; Paraná Sur, 59%; y Corrientes Capital, 56%.

En Entre Ríos, Villa Elisa superó el 85%, mientras que Federación llegó al 65%. También hubo buen movimiento en Paraná, Colón, Gualeguaychú y Concordia.

En Misiones, Puerto Iguazú alcanzó el 70% y Eldorado el 60%. Santa Fe registró una ocupación promedio del 64%, acompañada por actividades como la Fiesta de las Colectividades y la ExpoVenado.

Jujuy fue una de las provincias con mejor desempeño del país: superó el 85% de ocupación promedio y alcanzó un pico del 95% en San Salvador de Jujuy, impulsado por el recital de La Renga. La Región Valles llegó al 93%, la Quebrada al 86%, la Puna al 72% y las Yungas al 68%.

Caspala jujuy
Jujuy fue una de las provincias con mejor desempeño del país (Secretaria de turismo de Jujuy)

En Santiago del Estero, Santiago del Estero–La Banda tuvo ocupación plena, mientras que Termas de Río Hondo promedió más del 85%.

En Tucumán, El Cadillal alcanzó 90%, San Javier 81% y Yerba Buena 79%. Monteros registró 65% y San Miguel de Tucumán, cerca del 55%.

En La Rioja, en cambio, el promedio provincial fue del 50%. Villa Unión llegó al 55%, mientras que Chamical, Olta y Sanagasta se ubicaron en 50%. La Rioja, Chilecito y Arauco registraron 45%. Catamarca tuvo una ocupación promedio del 55%.

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