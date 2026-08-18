Juicio de los Cuadernos, en vivo: “La relación mía era directamente con la Presidenta de la Nación”, dijo Randazzo 

El juicio oral por el “caso de los Cuadernos” se reanudó este martes con la declaración como testigo del ex ministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo.
Fue convocado bajo juramento de verdad a pedido de la fiscalía, en una etapa del debate oral donde comenzó a analizarse el rol de algunos de los ex funcionarios acusados, en relación a empresarios concesionarios de servicios públicos que recibieron multimillonarios subsidios y que están sospechados del presunto pago de sobornos.
El juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 7 en los tribunales del barrio porteño de Retiro.
En pocas líneas:
“La relación mía era directamente con la Presidenta de la Nación”, dijo Randazzo
El exfuncionario kirchnerista remarcó que hubo “una decisión política de destinar recursos para hacer inversiones sumamente importantes” en materia ferroviaria del 2012 al 2015, luego de la tragedia del tren de Once.
A la hora de responder preguntas de las defensas, explicó al abogado de CFK Carlos Beraldi que él respondía de manera directa a la ahora juzgada ex presidenta de la Nación.
Beraldi quiso avanzar sobre la cadena de controles del pago de subsidios, mencionó al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y Randazzo le explicó que su relación era “directamente” con la entonces Presidenta.
El defensor quiso saber si “en algún momento” recibió " alguna instrucción politica para favorecer a determinadas empresas en materia de subsidio".
“Nunca jamás”, respondió el testigo. “Siempre me sentí apoyado por la Presidenta de la Nación, en todo lo que llevé adelante, como la SUBE, el GPS, los controles a las empresas”.
“Gracias Florencio”, concluyó Beraldi.
También respondió con una negativa cuando la abogada de otro acusado, el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, lo interrogó sobre si algún empresario durante las reuniones que mantenían por el funcionamiento de los servicios se había referido a pedidos indebidos de dinero. “Jamás”, contestó.
Antes refirió que se reunía de manera habitual con Aldo Roggio, de Metrovías por el tren Urquiza y los responsables del Belgrano Norte para hablar del funcionamiento del servicio concesionado y subsidiado.
Randazzo respondió sobre un contrato con Siemens y dijo que el deterioro de los trenes “venía de mucho antes” de la tragedia de Once
La fiscalía preguntó al testigo Randazzo por un contrato con la empresa Siemens y recordó que esa firma cobró el 20 por ciento de anticipo de obra por señalización que no cumplió y por el que fue obligada a devolver ese anticipo.
“—¿Usted cree que esas medidas son eficientes para evitar hechos de corrupción?”, le preguntó la fiscal sobre las medidas que implementó en su gestión.
“—Creo que avanzamos muchísimo. La aplicación de la tecnología sirve muchísimo para transparentar los recursos públicos. En una página web subíamos todos los meses la cantidad de recursos destinados a cada línea y cómo se desglosaban. Esa página se terminó sacando, no se sabe por qué; creo que fue en la gestión de Macri”.
También mencionó la tarjeta SUB que “inició Schiavi y la terminé yo. Nos permite saber la cantidad de pasajeros, que antes eran datos aportados por los empresarios, igual que el uso de combustible”.
“Yo asumo en un momento crítico, que tiene que ver con la tragedia de Once. Nos hicimos cargo de una situación compleja. Sería injusto pensar que la responsabilidad era de los funcionarios que estaban en ese momento a cargo: era un deterioro que venía de mucho antes”.
“Tal vez no sea políticamente correcto pero parte de la dirigencia sindical es parte del problema”, dijo también.
“Fue una decisión de la Presidenta de la Nación” el pase de Transporte a su área, dijo Randazzo
El ex funcionario que declara como testigo responde preguntas de la fiscal de juicio Fabiana León. Refirió que fue la entonces presidenta Cristina Kirchner quien “ dispuso que toda el área de Transporte pasara a depender del nuevo Ministerio del Interior y Transporte. Quedó a cargo el mismo secretario, Alejandro Ramos”.
La fiscalía quiso saber si la Presidenta estuvo directamente involucrada con los cambios. “Hubiera sido imposible llevar adelante un proceso como el que llevamos: la compra de más de 1.140 coches, la renovación de vías, simuladores e incorporación de tecnología, si no hubiera tenido el apoyo político de la Presidenta de la Nación”, respondió el testigo.
Sobre las tarifas del servicio, en relación a los subsidios de Metrovías y Ferrovías, dijo que es “un tema de política pública. A mi criterio, había tarifas demasiado bajas. Era una discusión que se llevaba adelante con la Presidenta de la Nación y el Ministerio de Economía porque tenía una incidencia en el índice inflacionario mensual’.
“Había un atraso muy importante y ”sigue siendo muy preponderante el tema del subsidio con respecto a la tarifa", dijo.
El exministro de Transporte de Cristina Kirchner habla de los subsidios: llegaron a cubrir el 90 por ciento del valor del pasaje, dijo.
Randazzo responde preguntas de la fiscalía en el juicio Cuadernos que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner.
“En la década de los 90, el sueldo promedio de un ferroviario equivalía, más o menos, a 900 boletos mínimos. Cuando se rompe la Ley de Convertibilidad y se inicia la renegociación de contratos, se da un congelamiento de tarifas desde 2002 hasta 2008. Ya ahí se necesitaban 6.000 boletos para cubrir un salario promedio de un ferroviario. En el año 2014, 12.000 boletos”, graficó.
“No hay mucho misterio: cuando uno presta un servicio público, tiene un costo. Si uno congela la tarifa, naturalmente el subsidio va a aumentar. Y es una decisión política: es para que los sectores vulnerables paguen menos”, analizó.
El subsidio estatal “aumentaba a medida que la tarifa quedaba congelada y llegó a cubrir el 90 por ciento” del valor del pasaje.
“El gobierno actual ha tenido una inflación del 300 por ciento y aumentó el pasaje 1.000 por ciento. Hoy hacen falta 6.000 boletos mínimos para pagar el salario de un ferroviario”, dijo también.
Las tarifas “estuvieron congeladas de 2002 a 2008 y, de 2008 a 2014, tuvieron un aumento del 80 por ciento, con una inflación cercana al 400 por ciento y un incremento del salario promedio del ferroviario del 1.000 por ciento”
“Con tarifas congeladas el subsidio tenía una enorme preponderancia. El mundo subsidia el transporte público, no la Argentina, no nos confundamos”. En Argentina la “ecuación era 90-10″ en esa época.
El exministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo comenzó a declarar como testigo
“Los ferrocarriles forman parte de la tragedia argentina”, definió al comenzar a declarar tras prestar juramento de verdad.
Randazzo se presentó en los tribunales federales de Retiro para declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7. Comenzó a responder preguntas de la fiscalía vinculadas a cómo y cuándo asumió en Transporte después de la tragedia del tren de Once.
El ex ministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo declarará mañana como testigo en el juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso “Cuadernos”. Fue convocado por la fiscalía en una etapa del debate oral donde comenzó a analizarse el rol de algunos de los ex funcionarios acusados, en relación a empresarios concesionarios de servicios públicos que recibieron multimillonarios subsidios.