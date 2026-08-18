Juicio de los Cuadernos, en vivo: “La relación mía era directamente con la Presidenta de la Nación”, dijo Randazzo 

El juicio oral por el “caso de los Cuadernos” se reanudó este martes con la declaración como testigo del ex ministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo.

Fue convocado bajo juramento de verdad a pedido de la fiscalía, en una etapa del debate oral donde comenzó a analizarse el rol de algunos de los ex funcionarios acusados, en relación a empresarios concesionarios de servicios públicos que recibieron multimillonarios subsidios y que están sospechados del presunto pago de sobornos.

El juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 7 en los tribunales del barrio porteño de Retiro.