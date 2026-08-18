Cuál es la acción estrella de Wall Street que sube más de 500% en 2026 y que se puede operar en la Bolsa argentina

Wall Street alcanzó nuevos máximos, impulsado por los valores tecnológicos.

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El auge de las compañías tecnológicas vinculadas al desarrollo y la provisión de insumos para la Inteligencia Artificial (IA) son las que en 2026 vienen sosteniendo el auge bursátil que habilitó máximos históricos para los principales indicadores de Wall Street, entre ellas los gigantes Nvidia y Micron Technology.

También hay otra que destaca: se trata de SanDisk, que en lo que va del año más que multiplicó por seis su cotización de mercado, con una ganancia del 547% en lo que va de 2026.

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Este papel se puede adquirir la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través del Cedear (Certificado de Depósito Argentino) de SanDisk Corporation (ticker en Bolsas y Mercados Argentinos: SNDK) cotiza en pesos en el mercado local y replica el rendimiento de las acciones de la compañía de almacenamiento de memoria flash. Su cotización ronda los 15.200 pesos por acción, sujeta a la variación del mercado en Wall Street y la variación del tipo de cambio implícito del del dólar “contado con liquidación”.

La evolución de la acción de SanDisk en 2026.

Las acciones de SanDisk subieron con fuerza un 7% este lunes, tras su Investor Day, impulsadas por contratos estratégicos a varios años por 94.000 millones de dólares, proyecciones financieras récord hacia 2030 y una ola de revisiones al alza de grandes bancos de Wall Street como JP Morgan gracias al auge de la memoria para inteligencia artificial. El Investor Day es un evento corporativo en el que los directivos de una empresa presentan su estrategia a largo plazo, sus metas financieras y sus planes de crecimiento a inversores, analistas y la prensa.

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A diferencia de los reportes de ganancias que se hacen cada tres meses, este encuentro busca dar una visión profunda y detallada del futuro de la compañía.

Factores clave del impulso alcista

Contratos Plurianuales: Los directivos de SanDisk anunciaron acuerdos estratégicos con clientes que cubren gran parte de su producción futura, reduciendo la tradicional volatilidad cíclica del sector de semiconductores.

Guía Financiera a Largo Plazo: Objetivos de un margen bruto no GAAP (sigla de costos reales sin alterar) del 80% hacia el año fiscal 2030 y un crecimiento sostenido de los ingresos. Este es un indicador financiero ajustado que excluye ciertos costos -como la amortización de activos intangibles o cargos por compensación basada en acciones- que las normas contables oficiales obligan a incluir, permitiendo a las empresas mostrar una rentabilidad de sus productos aparentemente mayor u orientada a su propia visión operativa.

Compromiso con el Accionista: Planes para devolver el 100 por ciento del exceso de efectivo y grandes programas de recompra de acciones.

Respaldo de Analistas: JP Morgan mejoró su recomendación con un precio objetivo elevado, secundado por firmas como Cantor Fitzgerald y Goldman Sachs ante la alta demanda de chips de memoria flash NAND para IA. La memoria NAND es un tipo de tecnología de almacenamiento electrónico no volátil. Esto significa que guarda los datos de forma permanente sin necesidad de recibir energía eléctrica constante.

Desde la Argentina se puede comprar un Cedear de SanDisk. (EFE/Justin Lane)

Como todo Cedear, al adquirir SanDisk no se está comprando una acción entera, sino una fracción representada en un certificado. El ratio indica cuántos Cedear forman una acción de origen.

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En este sentido existe un “doble motor de valor”, pues estos certificados varían su precio en pesos según el valor de la acción en el mercado extranjero y el movimiento del dólar “contado con liqui”, hoy debajo de los 1.580 pesos.

Por otra parte, si la empresa extranjera paga ganancias a sus socios, el inversor argentino recibe esos dividendos proporcionales en dólares en se respectiva cuenta comitente local.

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El jueves 13 de agosto, SanDisk publicó noticias muy positivas durante su Día del Inversor, en el que la directiva presentó expectativas muy favorables de ganancias y reveló contratos estratégicos NBM (sigla del inglés New Business Model o Nuevo Modelo de Negocio) a largo plazo por valor de casi 94.000 millones de dólares. Esto impulsó un aumento en el precio de sus acciones, al tiempo que provocó un repunte colectivo en el sector de los chips de memoria.