Comenzó el juicio por contrabando contra Edgardo Kueider en Paraguay

El momento de la detención de Kueider en Paraguay

Después de varias postergaciones, el Tribunal Especializado en delitos económicos de Asunción comenzó a juzgar al exsenador nacional Edgardo Kueider. El órgano está presidido por la jueza Elsa García y lo completan Adriana Planás y Matías Garcete Piris.

La audiencia comenzó poco después de las 8 de la mañana en la sala 10, ubicada en el 6.º piso de la Torre Norte de la Justicia paraguaya.

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Tras la apertura formal de la jornada, la presidenta preguntó si las partes presentarían incidentes procesales. Ni la defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, como la fiscalía, representada por Ysrael Villalba, interpusieron estos planteos. Los defensores se sentaron a la derecha del Tribunal, mientras que la acusación ocupó el lado izquierdo.

Su mirada alternaba entre la oficial judicial y las cosas que estaban sobre el escritorio que ocupaban

Luego se procedió a la lectura de la acusación que pesa sobre el exsenador y su pareja. Kueider, enfundado en un traje azul y con camisa blanca, escuchó con atención el relato que estuvo a cargo de la secretaria del Tribunal.

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Sentado, con la espalda contra el respaldo de la silla y las manos cruzadas en el regazo, su mirada alternaba entre la oficial judicial y las cosas que estaban sobre el escritorio que ocupaban. Kueider se ubicó en el extremo interior del estrado de la defensa. Guinsel quedó en el medio y a su lado se acomodaron los abogados de ambos.

Cumplida esta etapa, el Fiscal Villalba hizo su alegato. Repasó los principales puntos de la imputación que pesan contra Kueider y Guinsel. Y adelantó al Tribunal que podría ahondar la acusación apelando a otras modalidades de contrabando que contempla la legislación paraguaya. Por eso, pidió a los jueces que adviertan a la defensa para que se prepare frente a esta eventualidad. Tras el cierre del alegato fiscal, fue el turno de los abogados de Kueider.

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El exsenador nacional, Edgardo Kueider, y su pareja, Iara Guinsel

La presidenta del Tribunal les hizo saber a los imputados que tienen derecho a declarar durante las audiencias. Ambos declinaron hablar en esta primera jornada. Pero adelantaron que lo harán más adelante, conforme avance el juicio.

A posteriori, comenzó la recepción de las pruebas del proceso. Al terminar, el Tribunal fijó la continuidad de las audiencias durante la semana siguiente. El próximo encuentro se agendó para el martes 16 de junio a las 10:30 horas.

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Relato del hecho

La imputación fiscal se funda en lo ocurrido durante las primeras horas del 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú.

“Siendo 01:30 horas, personal Naval junto con funcionarios aduaneros y con el apoyo del Departamento de Delitos Económico -Policía Nacional- (procedió) a la incautación de vehículo y valores en divisas americanas, guaraníes y peso argentino (en) poder de los ciudadanos Edgardo Dario Kueider y de Iara Magdalena Guinsel Costa”, indicó el acta de ese mismo día por el fiscal Edgar Benítez Delgado.

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El dinero que le incautaron a Kueider

El escrito precisó además que ambos “estaban en poder de la suma de USD 211.102, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos”. Esos montos deben “ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas, diligencia que no fue realizada”, añadió el documento oficial. Por eso, de manera preliminar se estaría frente a la comisión de una “tentativa de contrabando”, aseveró Benítez Delgado.

Por último, especificó que se trató de un delito de acción penal pública cometido por Kueider y Guinsel quienes optaron por no declarar el dinero y de esta manera “ocultar los instrumentos de valor monetario”.

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En el razonamiento fiscal, se consideró que “el delito primario o subyacente sería tentativa de contrabando, considerando que el dinero/efectivo es un instrumento negociable conforme lo dispone la resolución que reglamente la ley especial” sobre la materia en el Paraguay.