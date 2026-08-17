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El ex ministro del kirchnerismo Florencio Randazzo declarará mañana en el juicio por el caso Cuadernos

Será una audiencia presencial en Comodoro Py, en una fase del debate que revisa el vínculo entre ex funcionarios acusados y concesionarios del transporte subsidiados

La ex presidenta Cristina Kirchner junto a Florencio Randazzo (NA)
La ex presidenta Cristina Kirchner junto a Florencio Randazzo (NA)
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El ex ministro de Transporte del kirchnerismo Florencio Randazzo declarará mañana en el juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso “Cuadernos”. Fue convocado por la fiscalía en una etapa del debate oral donde se comenzó a analizarse el rol de algunos de los ex funcionarios acusados, en relación a empresarios concesionarios de servicios públicos que recibieron multimillonarios subsidios.

Esta será la primera vez que Randazzo brinde testimonio en la investigación. Está convocado para la audiencia desde las 9, de manera presencial, en Comodoro Py 2002.

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Randazzo ocupó cargos entre 2007 y 2015. Fue primero Ministro del Interior y luego sumó el área de Transporte, tras la tragedia del tren de Once en febrero de 2012. Dos de sus antecesores en Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, son juzgados ahora junto a la ex Presidenta, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros ex funcionarios, además de empresarios, algunos de ellos “arrepentidos”, que en su momento confesaron pagos de sobornos que incluían retornos en los subsidios que recibían como concesionarios de transporte público.

Qué dijo Randazzo en otros juicios

Tanto Jaime como Schiavi hablaron durante la etapa de declaraciones indagatorias al inicio del debate ante el Tribunal Oral Federal 7 y negaron haber recibido estos sobornos. Dos empresarios arrepentidos, Aldo Roggio y Benjamín Romero, dijeron en 2018 ante el ex juez federal Claudio Bonadio que pagaban el 5 por ciento de lo que percibían desde el Estado Nacional por subsidios al transporte público de pasajeros.

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Tres ex funcionarios acusados, De Vido, Jaime y Schiavi, ya fueron condenados a penas de prisión por la tragedia del tren de Once que causó 51 muertos el 22 de febrero de 2012. Randazzo asumió en el área posteriormente, y como consecuencia de ese choque de tren en la estación porteña que dejó al descubierto años de falta de mantenimiento y controles, pese a los multimillonarios subsidios que recibía la concesionaria del tren Sarmiento.

4 de agosto . Causa Cuadernos . Comodoro Py
El Tribunal del caso Cuadernos: los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli (foto Adrián Escandar)

El ex funcionario kirchnerista fue convocado ante el Tribunal Oral Federal 7 a pedido de la fiscal Fabiana León, pero ya estuvo en Comodoro Py para hablar bajo juramento de verdad en otros debates orales: una de esas ocasiones fue durante el segundo juicio por Once y también en la causa por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En ambos procesos se juzgó y condenó a Jaime y De Vido.

En agosto de 2021, por Zoom, el ex Ministro habló de un “sistema estaba deteriorado en su conjunto desde décadas. Había deficiencias en infraestructura, vías, estaciones, señalamiento y el material rodante que prestaba servicio. Aunque el deterioro más grande del sistema era el recurso humano. Percibí que los empleados se habían relajado, tenían poco compromiso para mejor el transporte de los pasajeros”. Fue su declaración en el juicio por la compra de trenes y material rodante en pésimas condiciones y con pago de sobornos a una intermediaria vinculada a Jaime.

Años antes, en febrero de 2018, visitó Comodoro Py para sentarse ante el Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio por la tragedia de Once, que tenía entre los acusados a De Vido. Allí también habló del deterioro del sistema ferroviario pero dijo que se remontaba a medio siglo atrás.

Los subsidios

¿Qué le preguntará ahora la fiscalía? Es una incógnita. En la audiencia pasada uno de los ejes estuvo puesto en los subsidios multimillonarios otorgados durante el kirchnerismo al transporte público de pasajeros, aunque la audiencia quedó monopolizada por la declaración de Ricardo Cirielli, el gremialista aeronáutico que pasó casi dos horas cuestionando la gestión de Jaime en Transporte, a la que acompañó como funcionario.

Cirielli habló de visitas nocturnas, con bolsos, de Jaime al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, de comentarios de empleados del área de Transporte sobre empresarios que llegaban a ver a Jaime y dejaban bolsos y en particular, de una ex secretaria que le dijo estar preocupada porque su entonces jefe la mandaba al banco a cambiar billetes de baja denominación para que ocuparan menos espacio.

Ricardo Jaime diez años preso
Ricardo Jaime en prisión

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y se juzga la supuesta existencia de una asociación ilícita, que recaudaba sobornos por parte de empresarios vinculados a la obra y servicios públicos entre 2003 y 2015 para adjudicarse contrataciones.

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