Julio De Vido y José López enfrentan la recta final del juicio por Skanska (NA)

A partir de este lunes, el Tribunal Oral Federal 4 comenzará a escuchar las últimas palabras de los 30 imputados en el juicio por el caso Skanska, que investiga el presunto pago de coimas en la contratación del primer plan de obras de ampliación de los gasoductos TGN y TGS. Según la cantidad de acusados que pidan hacer su descargo, el veredicto podría definirse para el 6 o para el 13 de julio.

Por esta causa están procesados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex gerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa; y otros exfuncionarios, empresarios y financistas sospechados de haber participado en la maniobra delictiva.

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La semana pasada terminó otro debate oral relacionado con el segundo contrato de extensión de los gasoductos que benefició a la empresa Odebrecht, por el que resultó culpable Julio De Vido, junto con Daniel Cameron y otros funcionarios, condenados por el TOF 2 como responsables del delito de negociaciones incompatibles con los cargos públicos.

El juicio por Skanska es considerado uno de los primeros escándalos de corrupción que involucró a funcionarios del kirchnerismo en el año 2006. Se desarrolló hasta ahora en 45 audiencias desde que se inició en abril de 2024. Durante el período de presentación de prueba declararon 78 testigos, en un proceso dirigido por el TOF 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez.

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La acusación

En este caso se investiga si existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos, a cambio de orientar la licitación de las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) hacia la empresa de origen sueco.

Tribunal Oral Federal 4 - TOF4- (Adrián Escandar)

Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset pidieron cinco años de prisión para Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa por administración fraudulenta y cohecho.

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En sus fundamentos, consideraron que “actuaron de manera conjunta y coordinada en ambos proyectos (TGN y TGS), y garantizaron que las mismas empresas obtuvieran las obras. Direccionaron los concursos y escogieron la modalidad de concursos privados de manera injustificada”.

En tanto, requirieron la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de cohecho activo para directivos y gerentes de Skanska: Mario Piantoni, Gustavo Vago, Javier Azcárate, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.

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Sobre su responsabilidad, el fiscal Córdoba remarcó que “la empresa consumó prácticas corruptas, en el sector crítico de infraestructura de la obra pública y adoptó el soborno como método de acceder a las licitaciones”.

Por otra parte, para el contador Alfredo Norberto Greco y para el apoderado de la empresa Infinity Group, Adrián Félix López, solicitaron cuatro años de condena.

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Finalmente, la fiscalía propuso la absolución de los demás involucrados, por considerar que no fue acreditada su responsabilidad en los hechos.

Se trata de Ignacio De Uribelarrea, Rubén Gueler, Claudio Moretto, Pedro Carrozzo, Raúl Orsini, Renato Cecchi, Walter Cecchi, Danimirio Kovacik, Daniel Nodar, Estela Insenga, Miguel Spital, Juan Ferrari, Jorge Roldán, Alejandro Tettamanti, Blas Pierotti, Jorge Butti y Enrique Rubinsztain.

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